Первый тайм

8' Рубио перехватил мяч на правом фланге атаки, однако сохранить снаряд в поле автору красивого гола в ворота Лихтенштейна не удалось.

6' Пока только обилием нарушений могут похвастать соперники, сработать чисто в единоборствах получается редко.

4' С позиционных атак молдаван начинается встреча, но гости грамотно и плотно действуют в обороне.

3' Молдова и Андорра имеют по одной победе над Лихтенштейном, а лидером группы является Латвия, которая в первом круге обыграла всех троих.

2' Напомним, что буквально на прошлой неделе соперники встречались в Андорре - 0:0, при этом молдаване весь второй тайм играли в меньшинстве.