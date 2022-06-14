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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Молдова
FIFA #181
0:0
Первый тайм: 10'
Андорра
FIFA #153
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогнозы 118
Молдова 89% (105)
X 9.3% (11)
Андорра 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Андорра
7.15
3.70
7.77
Все Коэффициенты
Новости
23
Райлян
Дорин
14
Крачун
Артур
3
Болохан
Вадим
4
Армаш
Игорь
15
Жардан
Ион
22
Раца
Вадим
13
Каймаков
Михаил
2
Рябчук
Олег
11
Моцпан
Никита
7
Кожокару
Максим
9
Николаеску
Йон
12
Альварес
Икер
18
Рубио
Хесус
II
20
Льовера
Макс
5
Гарсия
Кристиан
II
15
Алаведра
Альберт
21
Гарсия
Марк
8
Виейра
Марсио
4
Ребес
Марк
23
Рубио
Хорди
10
Клементе
Людовик
9
Фернандес
Рикард
Молдова
3-4-2-1
Андорра
5-3-2

История личных встреч

Молдова
Андорра

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:0
Е2
1:0
Е2
1:0
ТМС
0:1
ММ
0:3
ММ
1:1
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 2 (2) 0.67
Болохан Вадим 1 0.33
Моцпан Никита 1 0.33
Армаш Игорь 0 0
Раца Вадим 0 0
Андорра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Хесус II 1 0.33
Алаез Жорди 1 (1) 0.33

Карточки

Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиня Виктор 0 1
Болохан Вадим 1 0
Армаш Игорь 1 0
Раца Вадим 1 0
Кожокару Максим 1 0
Дрос Кристиан 1 0
Рябчук Олег 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Андорра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Кристиан II 1 0
Бернат Виктор 1 0
Фернандес Рикард 1 0
Алаез Жорди 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1
Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0
Андорра
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0
Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Албания - Андорра 1:0 Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Андорра - Венгрия 1:4 Польша - Андорра 3:0 Андорра - Албания 0:1 Андорра - Латвия 0:5 Мальта - Андорра 3:1 Португалия - Андорра 7:0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Молдова 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Андорра 0:0 4 1 2 1 2 - 4 5
4. Лихтенштейн 3 0 0 3 1 - 5 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Андорра 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Молдова 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
4. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига D. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Латвия 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Андорра 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
4. Лихтенштейн 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • 8'
    Рубио перехватил мяч на правом фланге атаки, однако сохранить снаряд в поле автору красивого гола в ворота Лихтенштейна не удалось.
  • Фол, нарушение
    6'
    Пока только обилием нарушений могут похвастать соперники, сработать чисто в единоборствах получается редко.
  • 4'
    С позиционных атак молдаван начинается встреча, но гости грамотно и плотно действуют в обороне.
  • 3'
    Молдова и Андорра имеют по одной победе над Лихтенштейном, а лидером группы является Латвия, которая в первом круге обыграла всех троих.
  • 2'
    Напомним, что буквально на прошлой неделе соперники встречались в Андорре - 0:0, при этом молдаване весь второй тайм играли в меньшинстве.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче Лиги Наций встречаются сборные Молдовы и Андорры. Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Молдова 0:0 Андорра онлайн

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Прогнозы на матч Молдова 0:0 Андорра

Исход игры
Молдова
88.9% (104)
Ничья
9.4% (11)
Андорра
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
20.37% (22)
Меньше
79.63% (86)
Обе команды забьют
Да
25.93% (28)
Нет
74.07% (80)
Популярный счёт
1:0 Молдова
37.6% (44)
2:0 Молдова
25.6% (30)
2:1 Молдова
13.7% (16)
1:1 Ничья
8.5% (10)
3:0 Молдова
3.4% (4)
0:1 Андорра
1.7% (2)
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Молдова
Андорра
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