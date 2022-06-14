Стадион: Зимбру
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
23
Райлян
Дорин
14
Крачун
Артур
15
Жардан
Ион
22
Раца
Вадим
20
Льовера
Макс
21
Гарсия
Марк
23
Рубио
Хорди
- Основной состав
-
23 Райлян ДоринВратарь
-
14 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Жардан ИонПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клещенко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Рубио ХесусЗащитник
-
20 Льовера МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гарсия МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ХордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сервос ЖоанЗащитник
- Полузащитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альварес Хесус
История личных встреч
Молдова
Андорра
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Молдова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|2 (2)
|0.67
|Болохан Вадим
|1
|0.33
|Моцпан Никита
|1
|0.33
|Армаш Игорь
|0
|0
|Раца Вадим
|0
|0
Андорра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Хесус II
|1
|0.33
|Алаез Жорди
|1 (1)
|0.33
Карточки
Молдова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиня Виктор
|0
|1
|Болохан Вадим
|1
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Кожокару Максим
|1
|0
|Дрос Кристиан
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
Андорра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Кристиан II
|1
|0
|Бернат Виктор
|1
|0
|Фернандес Рикард
|1
|0
|Алаез Жорди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1
Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0
Андорра
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Андорра - Лихтенштейн 2:1 Андорра - Молдова 0:0 Латвия - Андорра 3:0 Андорра - Гренада 1:0
Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Албания - Андорра 1:0 Андорра - Польша 1:4 Сан-Марино - Андорра 0:3 Андорра - Англия 0:5 Венгрия - Андорра 2:1 Англия - Андорра 4:0 Андорра - Сан-Марино 2:0 Андорра - Гибралтар 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Андорра - Венгрия 1:4 Польша - Андорра 3:0 Андорра - Албания 0:1 Андорра - Латвия 0:5 Мальта - Андорра 3:1 Португалия - Андорра 7:0
Лига D. Группа 1
Лига D. Группа 1
Прогнозы на матч Молдова 0:0 Андорра
Исход игры
Молдова
88.9% (104)
Ничья
9.4% (11)
Андорра
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
20.37% (22)
Меньше
79.63% (86)
Обе команды забьют
Да
25.93% (28)
Нет
74.07% (80)
Популярный счёт
1:0 Молдова
37.6% (44)
2:0 Молдова
25.6% (30)
2:1 Молдова
13.7% (16)
1:1 Ничья
8.5% (10)
3:0 Молдова
3.4% (4)
0:1 Андорра
1.7% (2)
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