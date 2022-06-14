Стадион: Де Кёйп
15
Хатебур
Ханс
12
Ланг
Ноа
15
Ампаду
Этан
23
Бёрнс
Уэс
16
Смит
Мэтт
22
Томас
Сорба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
13 Флеккен МаркВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
8 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луи ван Гал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
-
23 Бёрнс УэсПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Смит МэттПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Томас СорбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кинг ТомасВратарь
-
21 Дэвис АдамВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретНападающий
-
19 Харрис МаркНападающий
-
-
Главный тренер: Пэйдж Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Голландия
Уэльс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Голландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|2
|0.67
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.67
|Классен Дэви
|1
|0.33
|Вегхорст Ваут
|1
|0.33
|Бергвейн Стевен
|1
|0.33
|Коопмейнерс Теун
|1
|0.33
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Маласиа Тирелл
|0
|0
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Джонатан
|1
|0.33
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0.33
|Джонсон Бреннан
|1
|0.33
|Ремзи Аарон
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Матондо Рабби
|0
|0
Карточки
Голландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Де Йонг Френки
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норрингтон-Дэвис Рис
|2
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Моррелл Джозефф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
8
3
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Голландия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Голландия - Польша 2:2 Уэльс - Голландия 1:2 Бельгия - Голландия 1:4 Голландия - Германия 1:1
Голландия - Дания 4:2 Голландия - Норвегия 2:0 Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0
Уэльс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Голландия 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1
Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
Прогнозы на матч Голландия - Уэльс
Исход игры
Голландия
98.3% (116)
Ничья
0.8% (1)
Уэльс
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (60)
Меньше
44.44% (48)
Обе команды забьют
Да
51.85% (56)
Нет
48.15% (52)
Популярный счёт
2:0 Голландия
36.4% (43)
2:1 Голландия
28.8% (34)
3:1 Голландия
15.3% (18)
1:0 Голландия
4.2% (5)
3:0 Голландия
3.4% (4)
4:1 Голландия
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!