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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Голландия
FIFA #11
 
Позже
Уэльс
FIFA #19
1
Силлессен
Яспер
2
Тезе
Джордан
3
Де
Лихт
Маттайс
4
Инди
Мартинс
15
Хатебур
Ханс
20
Коопмейнерс
Теун
21
Де
Йонг
Френки
5
Маласиа
Тирелл
16
Янссен
Винсент
9
Гакпо
Коди
12
Ланг
Ноа
1
Хеннесси
Уэйн
6
Родон
Джо
15
Ампаду
Этан
5
Мефам
Крис
23
Бёрнс
Уэс
8
Уилсон
Гарри
16
Смит
Мэтт
4
Дэвис
Бен
22
Томас
Сорба
20
Джеймс
Дэниэл
9
Джонсон
Бреннан
Голландия
3-4-3
Уэльс
3-4-2-1

История личных встреч

Голландия
Уэльс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:2
ТМС
2:3
ТМС
2:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Голландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 2 0.67
Дюмфрис Дензел 2 0.67
Классен Дэви 1 0.33
Вегхорст Ваут 1 0.33
Бергвейн Стевен 1 0.33
Коопмейнерс Теун 1 0.33
Блинд Дэйли 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Де Йонг Френки 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Маласиа Тирелл 0 0
Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Джонатан 1 0.33
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0.33
Джонсон Бреннан 1 0.33
Ремзи Аарон 0 0
Робертс Коннор II 0 0
Матондо Рабби 0 0

Карточки

Голландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергёйс Стивен 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Тезе Джордан 1 0
Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норрингтон-Дэвис Рис 2 0
Родон Джо 1 0
Моррелл Джозефф 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Голландия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Голландия - Польша 2:2 Уэльс - Голландия 1:2 Бельгия - Голландия 1:4 Голландия - Германия 1:1
Голландия - Дания 4:2 Голландия - Норвегия 2:0 Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0
Уэльс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Голландия 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1
Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Бельгия 3 1 1 1 8 - 6 4
3. Польша 3 1 1 1 5 - 9 4
4. Уэльс 3 0 1 2 3 - 5 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 2 1 0 1 7 - 5 3
2. Польша 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Голландия 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Уэльс 2 0 1 1 2 - 3 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Бельгия 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Польша 2 0 1 1 3 - 8 1
4. Уэльс 1 0 0 1 1 - 2 0
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче Лиги Наций встречаются сборные Голландии и Уэльса. Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2022, осталось 9 минут.

    Главный судья: Феснич Оратиу

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Прогнозы 118
Голландия 98.3% (116)
X 0.8% (1)
Уэльс 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Голландия
Ничья
Уэльс
1.57
6.70
6.86
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Голландия - Уэльс онлайн

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Прогнозы на матч Голландия - Уэльс

Исход игры
Голландия
98.3% (116)
Ничья
0.8% (1)
Уэльс
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (60)
Меньше
44.44% (48)
Обе команды забьют
Да
51.85% (56)
Нет
48.15% (52)
Популярный счёт
2:0 Голландия
36.4% (43)
2:1 Голландия
28.8% (34)
3:1 Голландия
15.3% (18)
1:0 Голландия
4.2% (5)
3:0 Голландия
3.4% (4)
4:1 Голландия
1.7% (2)
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