Стадион: Де Кёйп
История личных встреч
Голландия
Уэльс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Голландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|2
|0.67
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.67
|Классен Дэви
|1
|0.33
|Вегхорст Ваут
|1
|0.33
|Бергвейн Стевен
|1
|0.33
|Коопмейнерс Теун
|1
|0.33
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Маласиа Тирелл
|0
|0
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Джонатан
|1
|0.33
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0.33
|Джонсон Бреннан
|1
|0.33
|Ремзи Аарон
|0
|0
|Робертс Коннор II
|0
|0
|Матондо Рабби
|0
|0
Карточки
Голландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Де Йонг Френки
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норрингтон-Дэвис Рис
|2
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Моррелл Джозефф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
8
3
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Голландия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Голландия - Польша 2:2 Уэльс - Голландия 1:2 Бельгия - Голландия 1:4 Голландия - Германия 1:1
Голландия - Дания 4:2 Голландия - Норвегия 2:0 Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0
Уэльс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Голландия 1:2 Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1
Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
Прогнозы на матч Голландия - Уэльс
Исход игры
Голландия
97% (32)
Ничья
3% (1)
Уэльс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.84% (17)
Меньше
45.16% (14)
Обе команды забьют
Да
41.94% (13)
Нет
58.06% (18)
Популярный счёт
2:0 Голландия
39.4% (13)
2:1 Голландия
21.2% (7)
3:0 Голландия
12.1% (4)
3:1 Голландия
9.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!