Стадион: ААМИ Парк
0:1
Конец матча
50' Желтая карточкаБриммер Джейк
56' Желтая карточкаРисдон Джош
69' Желтая карточкаПэйн Коннор
0:1
74' ГолБриммер Джейк
77' Желтая карточкаИкономидис Крис
Ход матча
50'
56'
69'
74'
0:1
77'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Защитник
- Полузащитник
-
4 Rai IV
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|9
|0.41
|Луштица Стивен
|3
|0.14
|Уэнзел-Холлс Дилан
|3
|0.14
|Benjamin Garuccio
|2
|0.09
|Adisu Bayew
|2
|0.09
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0.05
|Лакруа Лео
|1
|0.05
|Пэйн Коннор
|1
|0.05
|Пирьес Дилан
|1
|0.05
|Крхин Рене
|1
|0.05
|Nicolas Milanovic
|1
|0.05
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Килкенни Нил
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|8
|0.35
|Рохас Марко
|4
|0.17
|Бриммер Джейк
|4 (2)
|0.17
|Марджиотта Франческо
|3
|0.13
|Фолами Бен
|3
|0.13
|Бриллант Джошуа
|2
|0.09
|Родерик Миранда
|2
|0.09
|Хэмилл Брендан
|2
|0.09
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.04
|Круз Робби
|1
|0.04
|Герия Джейсон
|1
|0.04
|Nishan Velupillay
|1
|0.04
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имаи Томоки
|6
|1
|Лакруа Лео
|6
|0
|Рисдон Джош
|4
|0
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Пэйн Коннор
|3
|0
|Уэлс Лаклан
|3
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|3
|0
|Топор-Стэнли Николай
|2
|0
|Килкенни Нил
|2
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Прийович Александар
|2
|0
|Nicolas Milanovic
|2
|0
|Крхин Рене
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
|Rhys Bozinovski
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rai IV
|4
|1
|Родерик Миранда
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|3
|1
|Бриллант Джошуа
|3
|1
|Келава Иван
|4
|0
|Броксхэм Ли
|4
|0
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Рохас Марко
|2
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Икономидис Крис
|2
|0
|Бриммер Джейк
|2
|0
|Спиранович Мэттью
|1
|0
|Круз Робби
|1
|0
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
3
27%
4
25%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
4
44%
46-60
4
44%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 14
1
7%
1
6%
1-15
4
27%
4
24%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
27%
6
35%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
28%
6
43%
76-90
Забито
26
33
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 16
4 Не забивали 4
2
8%
3
9%
1-15
7
27%
6
18%
16-30
3
12%
4
12%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
4
15%
5
15%
61-75
6
23%
10
30%
76-90
Пропущено
27
23
9 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 17
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
6
22%
6
26%
46-60
6
22%
5
22%
61-75
6
22%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0
Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|23
|13
|7
|3
|50 - 30
|46
|2.
|Мельбурн Виктори
|23
|10
|9
|4
|33 - 23
|39
|3.
|Аделаида Юнайтед
|21
|10
|6
|5
|35 - 25
|36
|4.
|Веллингтон Феникс
|25
|11
|3
|11
|29 - 47
|36
|5.
|Централ Кост Маринерс
|22
|10
|4
|8
|43 - 33
|34
|6.
|Вестерн Юнайтед
|22
|9
|6
|7
|27 - 26
|33
|7.
|Ньюкасл Джетс
|21
|7
|5
|9
|37 - 34
|26
|8.
|Сидней
|20
|6
|6
|8
|32 - 29
|24
|9.
|Макартур
|21
|6
|6
|9
|29 - 41
|24
|10.
|Брисбен Роар
|20
|5
|3
|12
|19 - 33
|18
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|5
|7
|20 - 22
|17
|12.
|Перт Глори
|20
|4
|4
|12
|16 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Аделаида Юнайтед
|13
|7
|2
|4
|24 - 15
|23
|3.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|4
|2
|23 - 16
|22
|4.
|Централ Кост Маринерс
|10
|6
|2
|2
|22 - 14
|20
|5.
|Ньюкасл Джетс
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|6.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|7.
|Вестерн Юнайтед
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|8.
|Брисбен Роар
|12
|5
|2
|5
|16 - 17
|17
|9.
|Макартур
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Перт Глори
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|3.
|Вестерн Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|4.
|Централ Кост Маринерс
|12
|4
|2
|6
|21 - 19
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|14 - 12
|12
|7.
|Веллингтон Феникс
|12
|3
|1
|8
|10 - 27
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|9.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1