  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
50' Желтая карточка
Бриммер Джейк
56' Желтая карточка
Рисдон Джош
69' Желтая карточка
Пэйн Коннор
0:1
74' Гол
Бриммер Джейк
77' Желтая карточка
Икономидис Крис
90'+5
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Мельбурн Виктори

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

1:1
3:1
0:1
1:6
3:4
0:0
1:2
3:1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 9 0.41
Луштица Стивен 3 0.14
Уэнзел-Холлс Дилан 3 0.14
Benjamin Garuccio 2 0.09
Adisu Bayew 2 0.09
Топор-Стэнли Николай 1 0.05
Лакруа Лео 1 0.05
Пэйн Коннор 1 0.05
Пирьес Дилан 1 0.05
Крхин Рене 1 0.05
Nicolas Milanovic 1 0.05
Уэлс Лаклан 0 0
Килкенни Нил 0 0
Имаи Томоки 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Christian Theoharous 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 8 0.35
Рохас Марко 4 0.17
Бриммер Джейк 4 (2) 0.17
Марджиотта Франческо 3 0.13
Фолами Бен 3 0.13
Бриллант Джошуа 2 0.09
Родерик Миранда 2 0.09
Хэмилл Брендан 2 0.09
Дэвидсон Джейсон 1 0.04
Круз Робби 1 0.04
Герия Джейсон 1 0.04
Nishan Velupillay 1 0.04
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имаи Томоки 6 1
Лакруа Лео 6 0
Рисдон Джош 4 0
Диаманти Алессандро 3 0
Пэйн Коннор 3 0
Уэлс Лаклан 3 0
Уэнзел-Холлс Дилан 3 0
Топор-Стэнли Николай 2 0
Килкенни Нил 2 0
Луштица Стивен 2 0
Прийович Александар 2 0
Nicolas Milanovic 2 0
Крхин Рене 1 0
Benjamin Garuccio 1 0
Christian Theoharous 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Rhys Bozinovski 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rai IV 4 1
Родерик Миранда 3 1
Дэвидсон Джейсон 3 1
Бриллант Джошуа 3 1
Келава Иван 4 0
Броксхэм Ли 4 0
Д'Агостино Николас 3 0
Рохас Марко 2 0
Хэмилл Брендан 2 0
Герия Джейсон 2 0
Икономидис Крис 2 0
Бриммер Джейк 2 0
Спиранович Мэттью 1 0
Круз Робби 1 0
Марджиотта Франческо 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
9%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
3
27%
4
25%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
4
44%
46-60
4
44%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 14
1
7%
1
6%
1-15
4
27%
4
24%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
27%
6
35%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
5
28%
6
43%
76-90

Забито

26
33
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 16
4 Не забивали 4
2
8%
3
9%
1-15
7
27%
6
18%
16-30
3
12%
4
12%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
4
15%
5
15%
61-75
6
23%
10
30%
76-90

Пропущено

27
23
9 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 17
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
6
22%
6
26%
46-60
6
22%
5
22%
61-75
6
22%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0
Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 23 13 7 3 50 - 30 46
2. Мельбурн Виктори 23 10 9 4 33 - 23 39
3. Аделаида Юнайтед 21 10 6 5 35 - 25 36
4. Веллингтон Феникс 25 11 3 11 29 - 47 36
5. Централ Кост Маринерс 22 10 4 8 43 - 33 34
6. Вестерн Юнайтед 22 9 6 7 27 - 26 33
7. Ньюкасл Джетс 21 7 5 9 37 - 34 26
8. Сидней 20 6 6 8 32 - 29 24
9. Макартур 21 6 6 9 29 - 41 24
10. Брисбен Роар 20 5 3 12 19 - 33 18
11. Вестерн Сидней Уондерерс 16 4 5 7 20 - 22 17
12. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Аделаида Юнайтед 13 7 2 4 24 - 15 23
3. Мельбурн Сити 12 6 4 2 23 - 16 22
4. Централ Кост Маринерс 10 6 2 2 22 - 14 20
5. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
6. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
7. Вестерн Юнайтед 9 5 2 2 12 - 8 17
8. Брисбен Роар 12 5 2 5 16 - 17 17
9. Макартур 10 4 3 3 14 - 16 15
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
12. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мельбурн Виктори 12 6 4 2 15 - 10 22
3. Вестерн Юнайтед 13 4 4 5 15 - 18 16
4. Централ Кост Маринерс 12 4 2 6 21 - 19 14
5. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 10 3 3 4 14 - 12 12
7. Веллингтон Феникс 12 3 1 8 10 - 27 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 9 2 3 4 13 - 14 9
9. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 10 1 3 6 10 - 19 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 0:1 Мельбурн Виктори онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 