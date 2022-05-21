Стадион: ААМИ Парк
1:4
Конец матча
0:1
18' ГолПрийович Александар
1:1
37' ГолБриммер Джейк
1:2
49' ГолПрийович Александар
66' Желтая карточкаРисдон Джош
1:3
78' ГолУэлс Лаклан
81' Желтая карточкаКилкенни Нил
1:4
90' ГолУэнзел-Холлс Дилан
Ход матча
18'
37'
1:1
49'
66'
78'
81'
90'
20
Келава
Иван
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
38 Noah Botic
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|8
|0.33
|Бриммер Джейк
|5 (2)
|0.21
|Рохас Марко
|4
|0.17
|Марджиотта Франческо
|3
|0.13
|Фолами Бен
|3
|0.13
|Бриллант Джошуа
|2
|0.08
|Родерик Миранда
|2
|0.08
|Хэмилл Брендан
|2
|0.08
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.04
|Круз Робби
|1
|0.04
|Герия Джейсон
|1
|0.04
|Nishan Velupillay
|1
|0.04
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|11
|0.48
|Уэнзел-Холлс Дилан
|4
|0.17
|Луштица Стивен
|3
|0.13
|Benjamin Garuccio
|2
|0.09
|Adisu Bayew
|2
|0.09
|Уэлс Лаклан
|1
|0.04
|Пэйн Коннор
|1
|0.04
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0.04
|Лакруа Лео
|1
|0.04
|Пирьес Дилан
|1
|0.04
|Крхин Рене
|1
|0.04
|Nicolas Milanovic
|1
|0.04
|Килкенни Нил
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rai IV
|4
|1
|Родерик Миранда
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|3
|1
|Бриллант Джошуа
|3
|1
|Келава Иван
|4
|0
|Броксхэм Ли
|4
|0
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Рохас Марко
|2
|0
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Герия Джейсон
|2
|0
|Икономидис Крис
|2
|0
|Бриммер Джейк
|2
|0
|Спиранович Мэттью
|1
|0
|Круз Робби
|1
|0
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имаи Томоки
|6
|1
|Лакруа Лео
|6
|0
|Рисдон Джош
|5
|0
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Килкенни Нил
|3
|0
|Пэйн Коннор
|3
|0
|Уэлс Лаклан
|3
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|3
|0
|Топор-Стэнли Николай
|2
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Прийович Александар
|2
|0
|Nicolas Milanovic
|2
|0
|Крхин Рене
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
|Rhys Bozinovski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
1
6%
1
5%
1-15
4
22%
5
26%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
6
33%
6
32%
76-90
Пропущено
18
19
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
17%
4
21%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
3
17%
4
21%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
8
44%
5
26%
76-90
Забито
16
11
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
4
44%
2
22%
46-60
2
22%
4
44%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
34
30
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
3
9%
2
7%
1-15
6
18%
8
27%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
10
29%
29%
8
27%
76-90
Пропущено
27
28
5 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
0
0%
2
7%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
2
7%
4
14%
31-45
7
26%
6
21%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
10
37%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1
Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|24
|13
|8
|3
|50 - 30
|47
|2.
|Мельбурн Виктори
|24
|10
|9
|5
|34 - 27
|39
|3.
|Аделаида Юнайтед
|22
|10
|7
|5
|35 - 25
|37
|4.
|Вестерн Юнайтед
|23
|10
|6
|7
|31 - 27
|36
|5.
|Веллингтон Феникс
|25
|11
|3
|11
|29 - 47
|36
|6.
|Централ Кост Маринерс
|22
|10
|4
|8
|43 - 33
|34
|7.
|Ньюкасл Джетс
|21
|7
|5
|9
|37 - 34
|26
|8.
|Сидней
|20
|6
|6
|8
|32 - 29
|24
|9.
|Макартур
|21
|6
|6
|9
|29 - 41
|24
|10.
|Брисбен Роар
|20
|5
|3
|12
|19 - 33
|18
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|5
|7
|20 - 22
|17
|12.
|Перт Глори
|20
|4
|4
|12
|16 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Аделаида Юнайтед
|14
|7
|3
|4
|24 - 15
|24
|3.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|4
|2
|23 - 16
|22
|4.
|Централ Кост Маринерс
|10
|6
|2
|2
|22 - 14
|20
|5.
|Ньюкасл Джетс
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|6.
|Мельбурн Виктори
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|7.
|Вестерн Юнайтед
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|8.
|Брисбен Роар
|12
|5
|2
|5
|16 - 17
|17
|9.
|Макартур
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Перт Глори
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|7
|4
|1
|27 - 14
|25
|2.
|Мельбурн Виктори
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|3.
|Вестерн Юнайтед
|14
|5
|4
|5
|19 - 19
|19
|4.
|Централ Кост Маринерс
|12
|4
|2
|6
|21 - 19
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|14 - 12
|12
|7.
|Веллингтон Феникс
|12
|3
|1
|8
|10 - 27
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|9.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1