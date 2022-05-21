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Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Мельбурн Виктори
1:4
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
18' Гол
Прийович Александар
1:1
37' Гол
Бриммер Джейк
1:2
49' Гол
Прийович Александар
66' Желтая карточка
Рисдон Джош
1:3
78' Гол
Уэлс Лаклан
81' Желтая карточка
Килкенни Нил
1:4
90' Гол
Уэнзел-Холлс Дилан
90'+11
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
5
Спиранович
Мэттью
21
Родерик
Миранда
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
18
Д'Агостино
Николас
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
88
Килкенни
Нил
27
Скотадис
Джерри
8
Уэлс
Лаклан
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

0:1
1:1
3:1
0:1
1:6
3:4
0:0
1:2
3:1
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 8 0.33
Бриммер Джейк 5 (2) 0.21
Рохас Марко 4 0.17
Марджиотта Франческо 3 0.13
Фолами Бен 3 0.13
Бриллант Джошуа 2 0.08
Родерик Миранда 2 0.08
Хэмилл Брендан 2 0.08
Дэвидсон Джейсон 1 0.04
Круз Робби 1 0.04
Герия Джейсон 1 0.04
Nishan Velupillay 1 0.04
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 11 0.48
Уэнзел-Холлс Дилан 4 0.17
Луштица Стивен 3 0.13
Benjamin Garuccio 2 0.09
Adisu Bayew 2 0.09
Уэлс Лаклан 1 0.04
Пэйн Коннор 1 0.04
Топор-Стэнли Николай 1 0.04
Лакруа Лео 1 0.04
Пирьес Дилан 1 0.04
Крхин Рене 1 0.04
Nicolas Milanovic 1 0.04
Килкенни Нил 0 0
Имаи Томоки 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Christian Theoharous 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rai IV 4 1
Родерик Миранда 3 1
Дэвидсон Джейсон 3 1
Бриллант Джошуа 3 1
Келава Иван 4 0
Броксхэм Ли 4 0
Д'Агостино Николас 3 0
Рохас Марко 2 0
Хэмилл Брендан 2 0
Герия Джейсон 2 0
Икономидис Крис 2 0
Бриммер Джейк 2 0
Спиранович Мэттью 1 0
Круз Робби 1 0
Марджиотта Франческо 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имаи Томоки 6 1
Лакруа Лео 6 0
Рисдон Джош 5 0
Диаманти Алессандро 3 0
Килкенни Нил 3 0
Пэйн Коннор 3 0
Уэлс Лаклан 3 0
Уэнзел-Холлс Дилан 3 0
Топор-Стэнли Николай 2 0
Луштица Стивен 2 0
Прийович Александар 2 0
Nicolas Milanovic 2 0
Крхин Рене 1 0
Benjamin Garuccio 1 0
Christian Theoharous 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Rhys Bozinovski 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
1
6%
1
5%
1-15
4
22%
5
26%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
6
33%
6
32%
76-90

Пропущено

18
19
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
17%
4
21%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
3
17%
4
21%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
8
44%
5
26%
76-90

Забито

16
11
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
4
44%
2
22%
46-60
2
22%
4
44%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

34
30
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
3
9%
2
7%
1-15
6
18%
8
27%
16-30
5
15%
3
10%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
5
15%
4
13%
61-75
10
29%
29%
8
27%
76-90

Пропущено

27
28
5 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 16
0
0%
2
7%
1-15
3
11%
4
14%
16-30
2
7%
4
14%
31-45
7
26%
6
21%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
10
37%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1
Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1
Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 24 13 8 3 50 - 30 47
2. Мельбурн Виктори 24 10 9 5 34 - 27 39
3. Аделаида Юнайтед 22 10 7 5 35 - 25 37
4. Вестерн Юнайтед 23 10 6 7 31 - 27 36
5. Веллингтон Феникс 25 11 3 11 29 - 47 36
6. Централ Кост Маринерс 22 10 4 8 43 - 33 34
7. Ньюкасл Джетс 21 7 5 9 37 - 34 26
8. Сидней 20 6 6 8 32 - 29 24
9. Макартур 21 6 6 9 29 - 41 24
10. Брисбен Роар 20 5 3 12 19 - 33 18
11. Вестерн Сидней Уондерерс 16 4 5 7 20 - 22 17
12. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Аделаида Юнайтед 14 7 3 4 24 - 15 24
3. Мельбурн Сити 12 6 4 2 23 - 16 22
4. Централ Кост Маринерс 10 6 2 2 22 - 14 20
5. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
6. Мельбурн Виктори 12 4 5 3 19 - 17 17
7. Вестерн Юнайтед 9 5 2 2 12 - 8 17
8. Брисбен Роар 12 5 2 5 16 - 17 17
9. Макартур 10 4 3 3 14 - 16 15
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
12. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 12 7 4 1 27 - 14 25
2. Мельбурн Виктори 12 6 4 2 15 - 10 22
3. Вестерн Юнайтед 14 5 4 5 19 - 19 19
4. Централ Кост Маринерс 12 4 2 6 21 - 19 14
5. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 10 3 3 4 14 - 12 12
7. Веллингтон Феникс 12 3 1 8 10 - 27 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 9 2 3 4 13 - 14 9
9. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 10 1 3 6 10 - 19 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Бриммер Джейк бьет в цель!
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