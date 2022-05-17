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  3. Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф: 1/2 финала

Стадион:
Беневенто
0:0
Перерыв
Пиза
0'
41' Желтая карточка
Лукка Лоренцо

Ход матча

41'
 
Лукка Лоренцо

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Пиза
3.31
3.50
3.48
Все Коэффициенты
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
32
Машанджело
Эдоардо
19
Инсинье
Роберто
5
Кало
Джакомо
4
Акампора
Дженнаро
8
Тельо
Андрес
9
Лападула
Джанлука
16
Импрота
Риккардо
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
30
Де
Витис
Алессандро
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
17
Сибилли
Джузеппе
9
Лукка
Лоренцо
31
Пушкаш
Георге
Беневенто
4-3-3
Пиза
4-4-2

История личных встреч

Беневенто
Пиза

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

СB
5:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
1:0
ППД
2:2
ППД
1:1
ППД
2:0
ППД
2:1
СCA
2:0
СCA
2:0
СCB
1:1

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2
Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0
Пиза
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1
Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Lorenzo Lucca получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Пиза
3.31
3.50
3.48
Все Коэффициенты
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