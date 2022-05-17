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  3. Франция: Переходный матч за право играть в Лиге 1: 1/4 финала

Стадион:
Париж
1:1
Перерыв
Сошо
0'
2' Желтая карточка
Дьедью Кристоф
0:0
3' Не забитый пенальти
Наме Мустафа
1:0
8' Гол
Сиби Маам
1:0
12' Не забитый пенальти
Альфарела Мигуэль
27' Желтая карточка
Наме Мустафа
43' Вторая желтая карточка
Наме Мустафа
1:1
45' Гол
Амбри Стив

Ход матча

2'
 
Дьедью Кристоф
3'
Наме Мустафа
0:0
8'
Сиби Маам
1:0
12'
Альфарела Мигуэль
1:0
18'
Лопес Жюльен
Гори Алимами
 
27'
Наме Мустафа
 
43'
Наме Мустафа
 
45'
1:1
Амбри Стив

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Париж
Ничья
Сошо
6.23
3.20
3.05
Все Коэффициенты
1
Де
Марконне
Венсан
15
Бамба
Аксель
31
Шерги
Самир
4
Камара
Усман
29
Анин
Флоран
23
Сиби
Маам
5
Наме
Мустафа
25
Альфарела
Мигуэль
10
Иглесиас
Хонатан
11
Гори
Алимами
21
Гилавоги
Морган
16
Прево
Максенс
29
Анри
Валентин
22
Аанеба
Исмаэль
18
Дьедью
Кристоф
4
Н'Дур
Абдалла
8
Лопи
Жозеф
14
Н'диайе
Рассул
7
Маурисио
Тони
28
Вайссбек
Гаэтан
17
Амбри
Стив
15
Калулу
Альдо
Париж
4-2-3-1
Сошо
4-2-3-1

История личных встреч

Париж
Сошо

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

14 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л2
3:1
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
1:1
КЛ
2:1
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
1:1
К
2:1

Результаты последних матчей

Париж
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Париж - Гренобль 2:0 Амьен - Париж 1:2 Париж - Валансьен 1:1 Бастия - Париж 2:1
Париж - Кан 1:0 Родез - Париж 0:1 Париж - Дижон 2:2 Тулуза - Париж 2:1 Париж - По 1:1 Нанси - Париж 3:0 Париж - Ньор 2:0 Ним - Париж 1:1 Париж - Сошо 3:1 Генгам - Париж 1:1 Париж - Кевийи 3:0 Париж - Аяччо 2:0 Осер - Париж 1:2 Дюнкерк - Париж 1:1 Париж - Гавр 2:2 Париж - Амьен 1:0
Сошо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сошо - Дижон 2:2 Валансьен - Сошо 1:0 Сошо - Бастия 2:1 По - Сошо 0:1
Сошо - Тулуза 1:1 Ним - Сошо 1:3 Сошо - Нанси 1:0 Кевийи - Сошо 0:2 Сошо - Родез 2:0 Ньор - Сошо 1:1 Осер - Сошо 3:2 Сошо - Генгам 1:0 Париж - Сошо 3:1 Сошо - Аяччо 0:1 Гренобль - Сошо 1:3 Сошо - Амьен 1:1 Дюнкерк - Сошо 0:0 Сошо - Кан 3:2 Гавр - Сошо 0:1 Сошо - Валансьен 1:1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Амбри Стив бьет в цель!
  • 43'
    Наме Мустафа получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    27'
    Наме Мустафа получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Гори Алимами уходит с поля. Лопес Жюльен выходит вместо него
  • Описание гола
    12'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Migouel Alfarela пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Сиби Маам бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Sebastien Charlety. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Париж
Ничья
Сошо
6.23
3.20
3.05
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