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  3. Франция: Переходный матч за право играть в Лиге 1: 1/4 финала

Стадион:
Париж
1:2
Конец матча
Сошо
0'
2' Желтая карточка
Дьедью Кристоф
0:0
3' Не забитый пенальти
Наме Мустафа
1:0
8' Гол
Сиби Маам
1:0
12' Не забитый пенальти
Альфарела Мигуэль
27' Желтая карточка
Наме Мустафа
43' Вторая желтая карточка
Наме Мустафа
1:1
45' Гол
Амбри Стив
62' Желтая карточка
Вайссбек Гаэтан
67' Желтая карточка
Камара Усман
73' Желтая карточка
Иглесиас Хонатан
1:2
90' Гол
До Коуто Максим
90'+4

Ход матча

2'
 
Дьедью Кристоф
3'
Наме Мустафа
0:0
8'
Сиби Маам
1:0
12'
Альфарела Мигуэль
1:0
18'
Лопес Жюльен
Гори Алимами
 
27'
Наме Мустафа
 
43'
Наме Мустафа
 
45'
1:1
Амбри Стив
46'
Мандуки Сириль
Альфарела Мигуэль
 
46'
Берноэр Максим
Бамба Аксель
 
46'
 
Тиун Уссейну
Н'диайе Рассул
62'
 
Вайссбек Гаэтан
64'
 
До Коуто Максим
Амбри Стив
67'
Камара Усман
 
71'
 
Виргиниус Алан
Вайссбек Гаэтан
73'
Иглесиас Хонатан
 
81'
Кадди Уоррен
Гилавоги Морган
 
85'
 
Китала Янн
Калулу Альдо
90'
1:2
До Коуто Максим
90'
Гуйе Ламин
Сиби Маам
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Де
Марконне
Венсан
15
Бамба
Аксель
31
Шерги
Самир
4
Камара
Усман
29
Анин
Флоран
23
Сиби
Маам
5
Наме
Мустафа
25
Альфарела
Мигуэль
10
Иглесиас
Хонатан
11
Гори
Алимами
21
Гилавоги
Морган
16
Прево
Максенс
29
Анри
Валентин
22
Аанеба
Исмаэль
18
Дьедью
Кристоф
4
Н'Дур
Абдалла
8
Лопи
Жозеф
14
Н'диайе
Рассул
7
Маурисио
Тони
28
Вайссбек
Гаэтан
17
Амбри
Стив
15
Калулу
Альдо
Париж
4-2-3-1
Сошо
4-2-3-1

История личных встреч

Париж
Сошо

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

14 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л2
3:1
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
1:1
КЛ
2:1
Л2
1:1
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:0
Л2
1:1
К
2:1

Результаты последних матчей

Париж
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Париж - Гренобль 2:0 Амьен - Париж 1:2 Париж - Валансьен 1:1 Бастия - Париж 2:1
Париж - Кан 1:0 Родез - Париж 0:1 Париж - Дижон 2:2 Тулуза - Париж 2:1 Париж - По 1:1 Нанси - Париж 3:0 Париж - Ньор 2:0 Ним - Париж 1:1 Париж - Сошо 3:1 Генгам - Париж 1:1 Париж - Кевийи 3:0 Париж - Аяччо 2:0 Осер - Париж 1:2 Дюнкерк - Париж 1:1 Париж - Гавр 2:2 Париж - Амьен 1:0
Сошо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сошо - Дижон 2:2 Валансьен - Сошо 1:0 Сошо - Бастия 2:1 По - Сошо 0:1
Сошо - Тулуза 1:1 Ним - Сошо 1:3 Сошо - Нанси 1:0 Кевийи - Сошо 0:2 Сошо - Родез 2:0 Ньор - Сошо 1:1 Осер - Сошо 3:2 Сошо - Генгам 1:0 Париж - Сошо 3:1 Сошо - Аяччо 0:1 Гренобль - Сошо 1:3 Сошо - Амьен 1:1 Дюнкерк - Сошо 0:0 Сошо - Кан 3:2 Гавр - Сошо 0:1 Сошо - Валансьен 1:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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