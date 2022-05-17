Стадион: Себастьен Шарлети
2' Желтая карточкаДьедью Кристоф
0:0
3' Не забитый пенальтиНаме Мустафа
1:0
8' ГолСиби Маам
1:0
12' Не забитый пенальтиАльфарела Мигуэль
27' Желтая карточкаНаме Мустафа
43' Вторая желтая карточкаНаме Мустафа
1:1
45' ГолАмбри Стив
62' Желтая карточкаВайссбек Гаэтан
67' Желтая карточкаКамара Усман
73' Желтая карточкаИглесиас Хонатан
1:2
90' ГолДо Коуто Максим
Ход матча
3'
0:0
8'
1:0
12'
27'
43'
45'
1:1
62'
67'
73'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
15
Бамба
Аксель
31
Шерги
Самир
29
Анин
Флоран
23
Сиби
Маам
11
Гори
Алимами
17
Амбри
Стив
15
Калулу
Альдо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бамба АксельЗащитник
-
31 Шерги СамирЗащитник
- Защитник
-
29 Анин ФлоранЗащитник
-
23 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гори АлимамиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лопес ЖюльенПолузащитник
-
26 Гуйе ЛаминПолузащитник
-
22 Кадди УорренНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Амбри СтивПолузащитник
-
15 Калулу АльдоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Жаннен МехдиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кабуни ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Omar Daf
История личных встреч
Париж
Сошо
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
14 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Париж
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Париж - Гренобль 2:0 Амьен - Париж 1:2 Париж - Валансьен 1:1 Бастия - Париж 2:1
Париж - Кан 1:0 Родез - Париж 0:1 Париж - Дижон 2:2 Тулуза - Париж 2:1 Париж - По 1:1 Нанси - Париж 3:0 Париж - Ньор 2:0 Ним - Париж 1:1 Париж - Сошо 3:1 Генгам - Париж 1:1 Париж - Кевийи 3:0 Париж - Аяччо 2:0 Осер - Париж 1:2 Дюнкерк - Париж 1:1 Париж - Гавр 2:2 Париж - Амьен 1:0
Сошо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сошо - Дижон 2:2 Валансьен - Сошо 1:0 Сошо - Бастия 2:1 По - Сошо 0:1
Сошо - Тулуза 1:1 Ним - Сошо 1:3 Сошо - Нанси 1:0 Кевийи - Сошо 0:2 Сошо - Родез 2:0 Ньор - Сошо 1:1 Осер - Сошо 3:2 Сошо - Генгам 1:0 Париж - Сошо 3:1 Сошо - Аяччо 0:1 Гренобль - Сошо 1:3 Сошо - Амьен 1:1 Дюнкерк - Сошо 0:0 Сошо - Кан 3:2 Гавр - Сошо 0:1 Сошо - Валансьен 1:1