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  3. Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф: 1/2 финала

Стадион:
Брешия
1:1
Второй тайм: 55'
Монца
0'
1:0
7' Гол
Морео Стефано
17' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
1:1
44' Гол
Гюткьяр Кристиан
55'

Ход матча

7'
Морео Стефано
1:0
17'
Ван Де Лои Томми
 
25'
Паяч Марко
Уар Матье
 
30'
Бертаньоли Массимо
Сабелли Стефано
 
44'
1:1
Гюткьяр Кристиан
(Чиурриа Патрик)
46'
Ягелло Филип
Трамони Маттео
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Монца
2.14
3.25
3.68
Все Коэффициенты
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
14
Мангравити
Массимилиано
6
Адорни
Давиде
19
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
37
Лерис
Мехди
27
Трамони
Маттео
8
Паласио
Родриго
9
Морео
Стефано
16
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
29
Палетта
Габриэль
98
Пирола
Лоренцо
77
Д'Аллесандро
Марко
84
Чиурриа
Патрик
8
Барберис
Андреа
7
Мачин
Хосе
30
Аугусто
Карлос
47
Мота
Дани
9
Гюткьяр
Кристиан
Брешия
4-3-1-2
Монца
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Монца

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:2
СB
0:2
СB
0:1

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1
Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1
Монца
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1
Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0 Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3 Монца - Виченца Виртус 4:0 Читтаделла - Монца 1:2 Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0 Монца - Перуджа 2:2
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Монца
2.14
3.25
3.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брешия 1:1 Монца онлайн

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