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  3. Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф: 1/2 финала

Стадион:
Пиза
1:0
Конец матча
Беневенто
0'
1:0
11' Гол
Бенали Ахмед
37' Желтая карточка
Ионице Артур
45' Желтая карточка
Марин Мариус
62' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
65' Желтая карточка
Леверб Максим
87' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
90'+6
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
6
Херманнссон
Хьёртур
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
16
Надь
Адам
18
Мастину
Джузеппе
5
Бенали
Ахмед
31
Пушкаш
Георге
10
Торрегросса
Эрнесто
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
32
Машанджело
Эдоардо
23
Ионице
Артур
5
Кало
Джакомо
4
Акампора
Дженнаро
8
Тельо
Андрес
9
Лападула
Джанлука
16
Импрота
Риккардо
Пиза
4-3-1-2
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Пиза
Беневенто

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

СB
1:0
СB
5:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
1:0
ППД
2:2
ППД
1:1
ППД
2:0
ППД
2:1
СCA
2:0
СCA
2:0
СCB
1:1

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0
Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0
Беневенто
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0
Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Ионице Артур получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Бенали Ахмед бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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