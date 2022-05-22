Стадион: U-Power Stadium
0:1
7' ГолТрамони Маттео
1:1
70' ГолМанкузо Леонардо
74' Желтая карточкаУар Матье
Ход матча
7'
0:1
70'
74'
75'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
55 Владение мячом, % 45
34
Марроне
Лука
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Монца
Брешия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1
Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0 Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3 Монца - Виченца Виртус 4:0 Читтаделла - Монца 1:2 Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0
Брешия
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0
Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0