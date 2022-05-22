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  3. Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф: 1/2 финала

Стадион:
Монца
1:1
Второй тайм: 90+'
Брешия
0'
0:1
7' Гол
Трамони Маттео
1:1
70' Гол
Манкузо Леонардо
74' Желтая карточка
Уар Матье
90'+1
16
Ди
Грегорио
Микеле
34
Марроне
Лука
5
Кальдирола
Лука
98
Пирола
Лоренцо
79
Молина
Сальваторе
84
Чиурриа
Патрик
8
Барберис
Андреа
4
Маццители
Лука
30
Аугусто
Карлос
47
Мота
Дани
9
Гюткьяр
Кристиан
1
Йоронен
Йессе
2
Карачич
Фран
6
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
19
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
27
Трамони
Маттео
9
Морео
Стефано
Монца
3-5-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Монца
Брешия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
1:1
СB
0:2
СB
0:2
СB
0:1

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1
Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0 Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0 Алессандрия - Монца 0:3 Монца - Виченца Виртус 4:0 Читтаделла - Монца 1:2 Монца - Парма 1:1 Монца - Лечче 0:1 Порденоне - Монца 1:4 Монца - Пиза 1:2 Тернана - Монца 0:1 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Кремонезе - Монца 3:2 Монца - Реджина 1:0
Брешия
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0
Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Трамони Маттео бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Брешия
2.40
3.32
3.05
Все Коэффициенты
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