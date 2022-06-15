0:0
Первый тайм: 4'
0'
3
Мессиас
33
Луис
Виктор
29
Vinicius
X
22
Эверсон
40
Nathan
VI
11
Keno
44
Rubens
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мичел МаседоЗащитник
- Защитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
11 Арруда ЭрикПолузащитник
-
16 ДавидНападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
-
-
-
20 Wescley V
-
-
-
70 Kelvyn
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Полузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
41 Antonio Neto
-
-
-
27 Calebe
-
2 Guga3
-
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
История личных встреч
Сеара
Атлетико Минейро
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|7
|0.64
|Клебер Франсиско
|2
|0.18
|Nino Paraiba
|1
|0.09
|Vinicius Lima
|1
|0.09
|Рибейро Лукас
|1
|0.09
|Мичел Маседо
|0
|0
|Vinicius X
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Ze Roberto III
|0
|0
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|6
|0.55
|Фернандес Игнасио
|2
|0.18
|Саша Эдуардо
|2
|0.18
|Саварино Джефферсон
|2
|0.18
|Jair II
|1
|0.09
|Сарачо Федерико
|1
|0.09
|Варгас Эдуардо
|1
|0.09
|Savio
|1
|0.09
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Арана Гильерме
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Keno
|0
|0
Карточки
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo I
|6
|0
|Ричардсон
|5
|0
|Bruno Pacheco III
|3
|1
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|1
|Geovane
|3
|0
|Nino Paraiba
|3
|0
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius X
|1
|1
|Vinicius Lima
|1
|1
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Клебер Франсиско
|1
|0
|Luiz Otavio II
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|6
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Халк Живанилдо
|3
|0
|Jair II
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Ademir Santos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
4
33%
4
25%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
1
6%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
3
20%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1
Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1
Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Коринтианс
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Сан-Паулу
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|4.
|Атлетико Минейро
|0:0
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|6
|1
|14 - 10
|18
|6.
|Сантос
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|8.
|Коритиба Парана
|0:0
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|9.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|12
|3
|6
|3
|12 - 11
|15
|10.
|Сеара
|0:0
|12
|3
|6
|3
|13 - 13
|15
|11.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|12.
|Аваи
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|13.
|Америка Минейро
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|14.
|Гойяс
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|16.
|Фламенго
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|17.
|Куяба
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|18.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|19.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Форталеза
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Коритиба Парана
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Атлетико Минейро
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|Америка Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|11.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Гойяс
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|15.
|Флуминенсе
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|16.
|Куяба
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|17.
|Жувентуде
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Сеара
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|3.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Атлетико Минейро
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Сантос
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Фламенго
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|16.
|Сан-Паулу
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|17.
|Аваи
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Коритиба Парана
|0:0
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3