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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Сеара
0:0
Первый тайм: 4'
Атлетико Минейро
0'
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Атлетико Минейро
3.35
3.30
3.15
Все Коэффициенты
50
Vinicius
Machado
2
Nino
Paraiba
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
33
Луис
Виктор
7
Ричардсон
8
Fernando
Sobral
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
29
Vinicius
X
89
Клебер
Франсиско
10
Мендоса
Стивен
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
23
Guilherme
Castilho
11
Keno
26
Фернандес
Игнасио
44
Rubens
7
Халк
Живанилдо
Сеара
4-3-3
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Сеара
Атлетико Минейро

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СA
3:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 7 0.64
Клебер Франсиско 2 0.18
Nino Paraiba 1 0.09
Vinicius Lima 1 0.09
Рибейро Лукас 1 0.09
Мичел Маседо 0 0
Vinicius X 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Ze Roberto III 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 0.55
Фернандес Игнасио 2 0.18
Саша Эдуардо 2 0.18
Саварино Джефферсон 2 0.18
Jair II 1 0.09
Сарачо Федерико 1 0.09
Варгас Эдуардо 1 0.09
Savio 1 0.09
Алонсо Хуниор 0 0
Арана Гильерме 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Keno 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo I 6 0
Ричардсон 5 0
Bruno Pacheco III 3 1
Richard Almeida de Oliveira2 2 1
Geovane 3 0
Nino Paraiba 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius X 1 1
Vinicius Lima 1 1
Рибейро Лукас 2 0
Клебер Франсиско 1 0
Luiz Otavio II 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Арана Гильерме 4 0
Халк Живанилдо 3 0
Jair II 3 0
Аллан Соуза 3 0
Эверсон 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Keno 1 0
Rubens 1 0
Отавио II 1 0
Ademir Santos 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
4
33%
4
25%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
1
6%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
3
20%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1
Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1
Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 6 4 1 19 - 5 22
2. Коринтианс 11 6 3 2 15 - 9 21
3. Сан-Паулу 11 4 6 1 17 - 12 18
4. Атлетико Минейро 0:0 12 4 6 2 17 - 14 18
5. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 6 1 14 - 10 18
6. Сантос 12 4 5 3 16 - 11 17
7. Атлетико Паранаэнсе 11 5 2 4 11 - 12 17
8. Коритиба Парана 0:0 12 4 4 4 14 - 14 16
9. Ред Булл Брагантино 0:0 12 3 6 3 12 - 11 15
10. Сеара 0:0 12 3 6 3 13 - 13 15
11. Флуминенсе 11 4 2 5 13 - 14 14
12. Аваи 11 4 2 5 12 - 15 14
13. Америка Минейро 11 4 2 5 11 - 13 14
14. Гойяс 11 3 5 3 12 - 14 14
15. Атлетико Гойяненсе 11 3 4 4 10 - 13 13
16. Фламенго 11 3 3 5 11 - 13 12
17. Куяба 11 3 3 5 9 - 13 12
18. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 12 - 16 12
19. Жувентуде 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Форталеза 11 1 4 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Коритиба Парана 0:0 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
4. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Атлетико Минейро 0:0 6 3 2 1 10 - 6 11
7. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
9. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
10. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 3 0 8 - 5 9
11. Ред Булл Брагантино 0:0 7 2 3 2 7 - 5 9
12. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Гойяс 5 1 4 0 6 - 5 7
15. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
16. Куяба 6 1 3 2 4 - 5 6
17. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Ботафого Рибейрао 5 1 1 3 6 - 8 4
19. Форталеза 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Сеара 0:0 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 0:0 7 3 3 1 9 - 6 12
2. Палмейрас Сан-Паулу 5 3 2 0 7 - 1 11
3. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
4. Интернасьонал Порту Алегре 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Атлетико Минейро 0:0 6 1 4 1 7 - 8 7
8. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Сантос 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Фламенго 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 8 5
16. Сан-Паулу 6 0 5 1 6 - 8 5
17. Аваи 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Америка Минейро 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
20. Коритиба Парана 0:0 6 0 3 3 5 - 9 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Атлетико Минейро
3.35
3.30
3.15
Все Коэффициенты
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Сеара
Атлетико Минейро
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