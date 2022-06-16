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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Сеара
0:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
39' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
74' Желтая карточка
Rubens
87' Желтая карточка
Алонсо Хуниор
88' Желтая карточка
Calebe
90' Желтая карточка
Fernando Sobral
90'+6
50
Vinicius
Machado
2
Nino
Paraiba
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
33
Луис
Виктор
8
Fernando
Sobral
7
Ричардсон
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
29
Vinicius
X
89
Клебер
Франсиско
10
Мендоса
Стивен
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
23
Guilherme
Castilho
5
Отавио
II
44
Rubens
26
Фернандес
Игнасио
7
Халк
Живанилдо
11
Keno
Сеара
4-3-3
Атлетико Минейро
4-3-3

История личных встреч

Сеара
Атлетико Минейро

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СA
3:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 7 0.58
Клебер Франсиско 2 0.17
Nino Paraiba 1 0.08
Vinicius Lima 1 0.08
Рибейро Лукас 1 0.08
Мичел Маседо 0 0
Vinicius X 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Ze Roberto III 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 0.5
Фернандес Игнасио 2 0.17
Саша Эдуардо 2 0.17
Саварино Джефферсон 2 0.17
Jair II 1 0.08
Сарачо Федерико 1 0.08
Варгас Эдуардо 1 0.08
Savio 1 0.08
Алонсо Хуниор 0 0
Арана Гильерме 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Keno 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo I 6 0
Ричардсон 5 0
Bruno Pacheco III 3 1
Richard Almeida de Oliveira2 3 1
Geovane 3 0
Nino Paraiba 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius X 1 1
Vinicius Lima 1 1
Рибейро Лукас 2 0
Клебер Франсиско 1 0
Luiz Otavio II 1 0
Fernando Sobral 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Арана Гильерме 4 0
Халк Живанилдо 3 0
Jair II 3 0
Аллан Соуза 3 0
Эверсон 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Rubens 2 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Keno 1 0
Отавио II 1 0
Ademir Santos 1 0
Calebe 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
25%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
2
29%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
4
33%
4
25%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
1
6%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
3
20%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гойяс - Сеара 1:1 Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1
Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1
Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 1:0 12 7 3 2 16 - 9 24
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 6 4 1 19 - 5 22
3. Интернасьонал Порту Алегре 2:1 12 5 6 1 16 - 11 21
4. Сан-Паулу 11 4 6 1 17 - 12 18
5. Атлетико Минейро 12 4 6 2 17 - 14 18
6. Сантос 12 4 5 3 16 - 11 17
7. Атлетико Паранаэнсе 0:1 12 5 2 5 11 - 13 17
8. Ред Булл Брагантино 12 4 5 3 16 - 13 17
9. Фламенго 1:0 12 4 3 5 12 - 13 15
10. Коритиба Парана 12 4 3 5 16 - 18 15
11. Флуминенсе 0:0 12 4 3 5 13 - 14 15
12. Сеара 12 3 6 3 13 - 13 15
13. Америка Минейро 0:0 12 4 3 5 11 - 13 15
14. Аваи 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Гойяс 1:2 12 3 5 4 13 - 16 14
16. Атлетико Гойяненсе 11 3 4 4 10 - 13 13
17. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 12 - 16 12
18. Куяба 0:1 12 3 3 6 9 - 14 12
19. Жувентуде 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Форталеза 11 1 4 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Коритиба Парана 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
4. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Америка Минейро 0:0 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Коринтианс 1:0 5 3 2 0 8 - 2 11
7. Атлетико Минейро 6 3 2 1 10 - 6 11
8. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
9. Атлетико Паранаэнсе 0:1 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
11. Фламенго 1:0 6 3 1 2 6 - 4 10
12. Интернасьонал Порту Алегре 2:1 5 2 3 0 8 - 5 9
13. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
14. Флуминенсе 0:0 6 2 1 3 8 - 9 7
15. Гойяс 1:2 6 1 4 1 7 - 7 7
16. Куяба 0:1 6 1 3 2 4 - 5 6
17. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Ботафого Рибейрао 5 1 1 3 6 - 8 4
19. Форталеза 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 1:0 7 4 1 2 8 - 7 13
2. Сеара 7 3 3 1 9 - 6 12
3. Интернасьонал Порту Алегре 2:1 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Палмейрас Сан-Паулу 5 3 2 0 7 - 1 11
5. Флуминенсе 0:0 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
7. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
8. Гойяс 1:2 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Атлетико Паранаэнсе 0:1 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Сантос 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Куяба 0:1 6 2 0 4 5 - 9 6
13. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Фламенго 1:0 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 8 5
16. Сан-Паулу 6 0 5 1 6 - 8 5
17. Аваи 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Америка Минейро 0:0 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
20. Коритиба Парана 6 0 2 4 7 - 13 2
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Фернандо Собрал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    88'
    Калебе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    87'
    Алонсо Хуниор получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Гильерме Кастильо уходит с поля. Варгас Эдуардо выходит вместо него
  • 75'
    Rubens уходит с поля. Калебе выходит вместо него
  • Желтая карточка
    74'
    Rubens получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Ричард получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Мендоса Стивен уходит с поля. Арруда Эрик выходит вместо него
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