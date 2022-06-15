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Бразилия: Серия A

2022
Гойяс
0:0
Первый тайм: 5'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.42
3.30
2.60
Все Коэффициенты
23
Tadeu
I
3
Да
Силва
29
Reynaldo2
4
Joao
Caetano
20
Диего
Рибас
36
Матеус
де
Салес
10
Elvis
II
15
Caio
Vinicius2
27
Dada
Belmonte
11
Раул
Педро
7
Vinicius
XII
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
20
Moises
VII
30
Джонни
23
Gabriel
Paulista
VIII
8
Эденилсон
дос
Сантос
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
17
David
VI
Гойяс
3-5-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-1-1

История личных встреч

Гойяс
Интернасьонал Порту Алегре

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:1
СB
0:2
СB
3:0
СA
2:1
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
0:1
БСА
3:1
БСА
3:3
СA
0:0
СA
2:3
СA
4:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 6 (1) 0.55
Elvis II 4 (3) 0.36
Аподи Диаллиссон 1 0.09
Nícolas I 1 0.09
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Диего Рибас 0 0
Vinicius XII 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 4 0.36
Де Пена Карлос 2 (2) 0.18
Alexandre Zurawski 2 0.18
Патрик Алан 1 0.09
Д'Алессандро Андрес 1 0.09
Джонни 1 0.09
Мендес Бруно II 1 0.09
Витао 1 0.09
Энрике Педро 1 (1) 0.09
Бустос Фабрисио 0 0
Эденилсон дос Сантос 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
David VI 0 0
José Maurisio3 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elvis II 4 0
Caio Vinicius2 4 0
Бастос Фернандр Феллипе 3 0
Danilo IV 3 0
Раул Педро 3 0
Dada Belmonte 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Да Силва 2 0
Матеус де Салес 2 0
Магиньо 2 0
Reynaldo2 2 0
Сидней 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Luan Dias 1 0
Filipe Luiz 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Де Пена Карлос 3 0
Вандерсон 3 0
Дурадо Родриго 2 0
Keiller 2 0
Daniel Fusato1 2 0
Д'Алессандро Андрес 1 0
Джонни 1 0
Патрик Алан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Moises VII 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
2
25%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

12
14
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
6
50%
5
36%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
29%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1
Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 6 4 1 19 - 5 22
2. Коринтианс 11 6 3 2 15 - 9 21
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 12 4 7 1 14 - 10 19
4. Сан-Паулу 11 4 6 1 17 - 12 18
5. Атлетико Минейро 0:0 12 4 6 2 17 - 14 18
6. Сантос 12 4 5 3 16 - 11 17
7. Атлетико Паранаэнсе 11 5 2 4 11 - 12 17
8. Ред Булл Брагантино 4:1 12 4 5 3 16 - 12 17
9. Коритиба Парана 1:4 12 4 3 5 15 - 18 15
10. Сеара 0:0 12 3 6 3 13 - 13 15
11. Гойяс 0:0 12 3 6 3 12 - 14 15
12. Флуминенсе 11 4 2 5 13 - 14 14
13. Аваи 11 4 2 5 12 - 15 14
14. Америка Минейро 11 4 2 5 11 - 13 14
15. Фламенго 0:0 12 3 4 5 11 - 13 13
16. Атлетико Гойяненсе 11 3 4 4 10 - 13 13
17. Куяба 0:0 12 3 4 5 9 - 13 13
18. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 12 - 16 12
19. Жувентуде 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Форталеза 11 1 4 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Коритиба Парана 1:4 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
4. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Атлетико Минейро 0:0 6 3 2 1 10 - 6 11
7. Ред Булл Брагантино 4:1 7 3 2 2 11 - 6 11
8. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
9. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
10. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
11. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 5 2 3 0 8 - 5 9
12. Фламенго 0:0 6 2 2 2 5 - 4 8
13. Гойяс 0:0 6 1 5 0 6 - 5 8
14. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
15. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
16. Куяба 0:0 6 1 3 2 4 - 5 6
17. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Ботафого Рибейрао 5 1 1 3 6 - 8 4
19. Форталеза 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Сеара 0:0 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 0:0 7 3 3 1 9 - 6 12
2. Палмейрас Сан-Паулу 5 3 2 0 7 - 1 11
3. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
4. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 7 2 4 1 6 - 5 10
5. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Атлетико Минейро 0:0 6 1 4 1 7 - 8 7
8. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Гойяс 0:0 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Куяба 0:0 6 2 1 3 5 - 8 7
11. Ред Булл Брагантино 4:1 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Сантос 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Фламенго 0:0 6 1 2 3 6 - 9 5
16. Сан-Паулу 6 0 5 1 6 - 8 5
17. Аваи 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Америка Минейро 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
20. Коритиба Парана 1:4 6 0 2 4 6 - 13 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.42
3.30
2.60
Все Коэффициенты
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Интернасьонал Порту Алегре
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