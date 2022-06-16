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Бразилия: Серия A

2022
Гойяс
1:2
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:1
8' Гол
Эденилсон дос Сантос
32' Желтая карточка
Матеус де Салес
1:1
41' Гол
Да Силва
1:2
47' Гол
Патрик Алан
59' Желтая карточка
Жуниор Ренато
70' Желтая карточка
Moises VII
72' Желтая карточка
Reynaldo2
76' Желтая карточка
Daniel Fusato1
83' Желтая карточка
Lizeiro
90' Желтая карточка
Luan Dias
90'+6
23
Tadeu
I
3
Да
Силва
29
Reynaldo2
4
Joao
Caetano
20
Диего
Рибас
15
Caio
Vinicius2
10
Elvis
II
27
Dada
Belmonte
36
Матеус
де
Салес
11
Раул
Педро
7
Vinicius
XII
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
30
Джонни
23
Gabriel
Paulista
VIII
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
17
David
VI
Гойяс
3-4-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-1-1

История личных встреч

Гойяс
Интернасьонал Порту Алегре

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:1
СB
0:2
СB
3:0
СA
2:1
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
0:1
БСА
3:1
БСА
3:3
СA
0:0
СA
2:3
СA
4:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 6 (1) 0.5
Elvis II 4 (3) 0.33
Да Силва 1 0.08
Аподи Диаллиссон 1 0.08
Nícolas I 1 0.08
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Диего Рибас 0 0
Vinicius XII 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 4 0.33
Де Пена Карлос 2 (2) 0.17
Патрик Алан 2 0.17
Alexandre Zurawski 2 0.17
Эденилсон дос Сантос 1 0.08
Д'Алессандро Андрес 1 0.08
Джонни 1 0.08
Мендес Бруно II 1 0.08
Витао 1 0.08
Энрике Педро 1 (1) 0.08
David VI 0 0
Бустос Фабрисио 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Moises VII 0 0
José Maurisio3 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elvis II 4 0
Caio Vinicius2 4 0
Бастос Фернандр Феллипе 3 0
Danilo IV 3 0
Матеус де Салес 3 0
Раул Педро 3 0
Reynaldo2 3 0
Dada Belmonte 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Да Силва 2 0
Магиньо 2 0
Luan Dias 2 0
Сидней 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Де Пена Карлос 3 0
Вандерсон 3 0
Daniel Fusato1 3 0
Дурадо Родриго 2 0
Keiller 2 0
Moises VII 2 0
Д'Алессандро Андрес 1 0
Джонни 1 0
Патрик Алан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Lizeiro 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
2
25%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

13
16
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
6
46%
5
31%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
31%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
4
25%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1
Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 6 4 1 19 - 5 22
2. Коринтианс 12 6 4 2 16 - 10 22
3. Интернасьонал Порту Алегре 12 5 6 1 16 - 11 21
4. Сан-Паулу 11 4 6 1 17 - 12 18
5. Атлетико Минейро 12 4 6 2 17 - 14 18
6. Атлетико Паранаэнсе 12 5 3 4 12 - 13 18
7. Сантос 12 4 5 3 16 - 11 17
8. Ред Булл Брагантино 12 4 5 3 16 - 13 17
9. Фламенго 12 4 3 5 13 - 13 15
10. Коритиба Парана 12 4 3 5 16 - 18 15
11. Флуминенсе 12 4 3 5 13 - 14 15
12. Сеара 12 3 6 3 13 - 13 15
13. Америка Минейро 12 4 3 5 11 - 13 15
14. Аваи 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Гойяс 12 3 5 4 13 - 16 14
16. Атлетико Гойяненсе 11 3 4 4 10 - 13 13
17. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 12 - 16 12
18. Куяба 12 3 3 6 9 - 15 12
19. Жувентуде 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Форталеза 11 1 4 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Коритиба Парана 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
4. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
6. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
7. Атлетико Минейро 6 3 2 1 10 - 6 11
8. Атлетико Паранаэнсе 6 3 2 1 7 - 5 11
9. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
10. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
11. Фламенго 6 3 1 2 7 - 4 10
12. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 3 0 8 - 5 9
13. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
14. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
15. Гойяс 6 1 4 1 7 - 7 7
16. Куяба 6 1 3 2 4 - 5 6
17. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
18. Ботафого Рибейрао 5 1 1 3 6 - 8 4
19. Форталеза 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 7 3 3 1 9 - 6 12
2. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Палмейрас Сан-Паулу 5 3 2 0 7 - 1 11
4. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Флуминенсе 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
7. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
8. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Сантос 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Фламенго 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 8 5
16. Сан-Паулу 6 0 5 1 6 - 8 5
17. Аваи 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Америка Минейро 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
20. Коритиба Парана 6 0 2 4 7 - 13 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Da Silva бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Матеус де Салес получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Эденилсон дос Сантос бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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