1:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолЭденилсон дос Сантос
32' Желтая карточкаМатеус де Салес
1:1
41' ГолДа Силва
1:2
47' ГолПатрик Алан
59' Желтая карточкаЖуниор Ренато
70' Желтая карточкаMoises VII
72' Желтая карточкаReynaldo2
76' Желтая карточкаDaniel Fusato1
83' Желтая карточкаLizeiro
90' Желтая карточкаLuan Dias
90'+6
Ход матча
8'
32'
47'
1:2
59'
70'
72'
76'
83'
90'
23
Tadeu
I
3
Да
Силва
29
Reynaldo2
20
Диего
Рибас
10
Elvis
II
11
Раул
Педро
44
Витао
20
Moises
VII
30
Джонни
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
17
David
VI
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
3 Да СилваЗащитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Elvis IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Пабло ХуанВратарь
-
26 Натан РафаэлЗащитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Уго ВиторНападающий
-
-
13 Yan Souto
-
14 Danilo IV
-
-
-
99 Luan Dias
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ПаулиньоПолузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
26 Estevao
-
5 Lizeiro
-
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Гойяс
Интернасьонал Порту Алегре
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
18 матчей
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
61.1%
22.2%
3 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|6 (1)
|0.5
|Elvis II
|4 (3)
|0.33
|Да Силва
|1
|0.08
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.08
|Nícolas I
|1
|0.08
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|4
|0.33
|Де Пена Карлос
|2 (2)
|0.17
|Патрик Алан
|2
|0.17
|Alexandre Zurawski
|2
|0.17
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.08
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.08
|Джонни
|1
|0.08
|Мендес Бруно II
|1
|0.08
|Витао
|1
|0.08
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.08
|David VI
|0
|0
|Бустос Фабрисио
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elvis II
|4
|0
|Caio Vinicius2
|4
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|3
|0
|Danilo IV
|3
|0
|Матеус де Салес
|3
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Reynaldo2
|3
|0
|Dada Belmonte
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Да Силва
|2
|0
|Магиньо
|2
|0
|Luan Dias
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайсон Фреда
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Меркадо Габриэль
|3
|0
|Де Пена Карлос
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Daniel Fusato1
|3
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Moises VII
|2
|0
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Джонни
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
2
25%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
13
16
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
6
46%
5
31%
76-90
Пропущено
16
11
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
31%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
4
25%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1
Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба Парана - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 поражение
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Коринтианс
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|5
|6
|1
|16 - 11
|21
|4.
|Сан-Паулу
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|5.
|Атлетико Минейро
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|12 - 13
|18
|7.
|Сантос
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|8.
|Ред Булл Брагантино
|12
|4
|5
|3
|16 - 13
|17
|9.
|Фламенго
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|10.
|Коритиба Парана
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|11.
|Флуминенсе
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|12.
|Сеара
|12
|3
|6
|3
|13 - 13
|15
|13.
|Америка Минейро
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|14.
|Аваи
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Гойяс
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|18.
|Куяба
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|19.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Форталеза
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Коритиба Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|6.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|7.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|11.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Флуминенсе
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Гойяс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|16.
|Куяба
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|17.
|Жувентуде
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Ред Булл Брагантино
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Сантос
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Куяба
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Фламенго
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|16.
|Сан-Паулу
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|17.
|Аваи
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Коритиба Парана
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2