0'
Ход матча
31
Cesar
Ribela
16
Jadson
III
80
Питта
Исидро
34
Жуан
Пауло
27
Ауро
Альваро
25
Vinicius3
30
Lucas
Braga
12
Rwan
Seco
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Питта ИсидроНападающий
- Запасные игроки
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
-
20 MoraesЗащитник
- Полузащитник
-
32 РомулоПолузащитник
-
11 Oscar RuizНападающий
-
-
88 Gabriel Tota
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Baptista
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
27 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
-
12 Rwan SecoНападающий
- Запасные игроки
-
22 John VictorВратарь
- Защитник
-
40 БруниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Bryan AnguloНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
История личных встреч
Жувентуде
Сантос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Ruiz
|3
|0.25
|Jadson III
|1
|0.08
|Ромуло
|1
|0.08
|Питта Исидро
|1
|0.08
|Vitor Mendes
|1
|0.08
|Vitor Gabriel1
|1
|0.08
|Gabriel Dal Toe Busanello
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|Paraguaio
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Leonardo
|5
|0.42
|Баптистао Лео
|2
|0.17
|Vinicius3
|2
|0.17
|Rwan Seco
|2 (1)
|0.17
|Bryan Angulo
|1
|0.08
|Lucas Braga
|1
|0.08
|Майкон Перейра
|0
|0
|Бруниньо
|0
|0
|Габриэль Эдуардо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Хулио Джоян
|0
|0
|Sandry Santos
|0
|0
|Angelo Borges
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitor Mendes
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|1
|2
|Yuri Oliveira Lima
|4
|0
|Ирмер Жан
|3
|0
|Миранда Пауло
|3
|0
|Виллиам Матеус
|3
|0
|Jadson III
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|1
|Vitor Gabriel1
|2
|0
|Энрике Пауло
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Paraguaio
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|4
|0
|Madson II
|3
|0
|Marcos Leonardo
|3
|0
|Lucas Pires
|1
|1
|Ауро Альваро
|2
|0
|Жуан Пауло
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Vinicius3
|2
|0
|Гуларт Рикардо
|1
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|Бруниньо
|1
|0
|Габриэль Эдуардо
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Пропущено
20
10
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
15%
3
30%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
6
30%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0
Сантос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба Парана - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|6
|4
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Коринтианс
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Сан-Паулу
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|6
|1
|14 - 10
|18
|5.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|17 - 14
|17
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|7.
|Сантос
|0:0
|12
|3
|6
|3
|14 - 10
|15
|8.
|Коритиба Парана
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|9.
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|10.
|Аваи
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|11.
|Америка Минейро
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|14
|12.
|Ред Булл Брагантино
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|13.
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|14.
|Гойяс
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|3
|4
|4
|10 - 13
|13
|16.
|Фламенго
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|17.
|Куяба
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|18.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|19.
|Жувентуде
|0:0
|12
|2
|5
|5
|10 - 19
|11
|20.
|Форталеза
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Коритиба Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|5.
|Сантос
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Америка Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|11.
|Ред Булл Брагантино
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Гойяс
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|15.
|Флуминенсе
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|16.
|Куяба
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|17.
|Жувентуде
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|18.
|Ботафого Рибейрао
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|3.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Атлетико Минейро
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|10.
|Ред Булл Брагантино
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|13.
|Жувентуде
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Фламенго
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Сан-Паулу
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Аваи
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Сантос
|0:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|20.
|Коритиба Парана
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2