  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Жувентуде
0:0
Первый тайм: 17'
Сантос
0'

Ход матча

16'
 
Веласкес Эмилиано
Майкон Перейра
Лучшие коэффициенты
Жувентуде
Ничья
Сантос
2.95
3.11
3.65
Все Коэффициенты
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
4
Thalisson
12
Рафаэль
Форстер
6
Виллиам
Матеус
16
Jadson
III
7
Capixaba1
50
Yuri
Oliveira
Lima
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
9
Ricardo
Bueno
80
Питта
Исидро
34
Жуан
Пауло
27
Ауро
Альваро
33
Майкон
Перейра
4
Габриэль
Эдуардо
3
Felipe
Jonatan
14
Rodrigo
Fernandez2
25
Vinicius3
8
Хулио
Джоян
10
Гуларт
Рикардо
30
Lucas
Braga
12
Rwan
Seco
Жувентуде
4-4-2
Сантос
4-2-3-1

История личных встреч

Жувентуде
Сантос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
3:0
СA
0:0
К
3:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Ruiz 3 0.25
Jadson III 1 0.08
Ромуло 1 0.08
Питта Исидро 1 0.08
Vitor Mendes 1 0.08
Vitor Gabriel1 1 0.08
Gabriel Dal Toe Busanello 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Paraguaio 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 5 0.42
Баптистао Лео 2 0.17
Vinicius3 2 0.17
Rwan Seco 2 (1) 0.17
Bryan Angulo 1 0.08
Lucas Braga 1 0.08
Майкон Перейра 0 0
Бруниньо 0 0
Габриэль Эдуардо 0 0
Madson II 0 0
Хулио Джоян 0 0
Sandry Santos 0 0
Angelo Borges 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitor Mendes 3 1
Паулиньо Жозе 1 2
Yuri Oliveira Lima 4 0
Ирмер Жан 3 0
Миранда Пауло 3 0
Виллиам Матеус 3 0
Jadson III 3 0
Алвес Родриго 3 0
Jose M.F. Moreno Chico II 1 1
Vitor Gabriel1 2 0
Энрике Пауло 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Paraguaio 1 0
Thalisson 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Питта Исидро 1 0
Darlan Mendes 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 4 0
Madson II 3 0
Marcos Leonardo 3 0
Lucas Pires 1 1
Ауро Альваро 2 0
Жуан Пауло 2 0
Хулио Джоян 2 0
Vinicius3 2 0
Гуларт Рикардо 1 0
Майкон Перейра 1 0
Бруниньо 1 0
Габриэль Эдуардо 1 0
Angelo Borges 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Пропущено

20
10
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
15%
3
30%
1-15
4
20%
2
20%
16-30
3
15%
2
20%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
6
30%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0
Сантос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба Парана - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 6 4 1 19 - 5 22
2. Коринтианс 11 6 3 2 15 - 9 21
3. Сан-Паулу 11 4 6 1 17 - 12 18
4. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 6 1 14 - 10 18
5. Атлетико Минейро 11 4 5 2 17 - 14 17
6. Атлетико Паранаэнсе 11 5 2 4 11 - 12 17
7. Сантос 0:0 12 3 6 3 14 - 10 15
8. Коритиба Парана 11 4 3 4 14 - 14 15
9. Флуминенсе 11 4 2 5 13 - 14 14
10. Аваи 11 4 2 5 12 - 15 14
11. Америка Минейро 11 4 2 5 11 - 13 14
12. Ред Булл Брагантино 11 3 5 3 12 - 11 14
13. Сеара 11 3 5 3 13 - 13 14
14. Гойяс 11 3 5 3 12 - 14 14
15. Атлетико Гойяненсе 11 3 4 4 10 - 13 13
16. Фламенго 11 3 3 5 11 - 13 12
17. Куяба 11 3 3 5 9 - 13 12
18. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 12 - 16 12
19. Жувентуде 0:0 12 2 5 5 10 - 19 11
20. Форталеза 11 1 4 6 7 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Коритиба Парана 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Палмейрас Сан-Паулу 6 3 2 1 12 - 4 11
4. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
5. Сантос 0:0 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Атлетико Минейро 6 3 2 1 10 - 6 11
7. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
9. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
10. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 3 0 8 - 5 9
11. Ред Булл Брагантино 6 2 2 2 7 - 5 8
12. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Гойяс 5 1 4 0 6 - 5 7
15. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
16. Куяба 6 1 3 2 4 - 5 6
17. Жувентуде 0:0 7 1 3 3 5 - 10 6
18. Ботафого Рибейрао 5 1 1 3 6 - 8 4
19. Форталеза 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 7 3 3 1 9 - 6 12
2. Палмейрас Сан-Паулу 5 3 2 0 7 - 1 11
3. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
4. Интернасьонал Порту Алегре 6 2 3 1 6 - 5 9
5. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Атлетико Минейро 5 1 3 1 7 - 8 6
10. Ред Булл Брагантино 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 8 5
13. Жувентуде 0:0 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Фламенго 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Сан-Паулу 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Аваи 6 1 1 4 4 - 9 4
17. Сантос 0:0 6 0 4 2 4 - 6 4
18. Америка Минейро 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
20. Коритиба Парана 5 0 2 3 5 - 9 2
Лучшие коэффициенты
Жувентуде
Ничья
Сантос
2.95
3.11
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жувентуде 0:0 Сантос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Жувентуде
Сантос
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 