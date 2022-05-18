Стадион: Куперс
0:0
Первый тайм: 15'
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
28
Хуанде
Хуан
77
Брук
Лаклан
11
Гудвин
Крейг
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
-
77 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Клаф ЗакНападающий
-
50 Steven Hall
-
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Нападающий
-
38 Jordan Bos
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
23.8%
17 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
38 матчей
39.5%
26.3%
34.2%
15 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
44.7%
23.7%
31.6%
17 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0
Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0