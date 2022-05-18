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  3. Австралия: A-Лига (мужчины): Плей-офф: 1/2 финала

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0:0
Первый тайм: 15'
Мельбурн Сити
0' 15'
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Мельбурн Сити
3.60
3.85
3.91
Все Коэффициенты
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
41
Alexandar
Popovic
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
10
Sanchez
Cortes
Isaias
28
Хуанде
Хуан
77
Брук
Лаклан
14
Блэквуд
Джордж
11
Гудвин
Крейг
15
Ибусуки
Хироси
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
23
Тилио
Марко
16
Taras
Gomulka
18
Меткалф
Коннор
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
15
Нэббаут
Эндрю
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
23.8%
17 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

38 матчей

39.5%
26.3%
34.2%
15 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

44.7%
23.7%
31.6%
17 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

1:2
2:2
2:2
4:1
2:0
2:2
3:1
КФ
4:0
2:1
1:0
0:0
1:1
0:2
1:1
5:0
0:2
1:0
2:1
2:1
4:1
0:2
0:1
2:4
4:1
3:1
3:1
1:2
2:2
2:2
3:3
0:2
2:0
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:2

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0
Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Мельбурн Сити
3.60
3.85
3.91
Все Коэффициенты
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