Стадион: Куперс
0:0
Конец матча
60' Желтая карточкаМеткалф Коннор
61' Желтая карточкаРейш Нуну
76' Желтая карточкаЛеки Мэттью
90' Желтая карточкаЦолаковски Стефан
Ход матча
60'
61'
76'
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
28
Хуанде
Хуан
77
Брук
Лаклан
11
Гудвин
Крейг
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
-
77 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Клаф ЗакНападающий
-
50 Steven Hall
-
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Нападающий
-
38 Jordan Bos
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
23.8%
17 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
38 матчей
39.5%
26.3%
34.2%
15 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.8%
28.9%
34.3%
14 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
44.7%
23.7%
31.6%
17 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|9 (3)
|0.41
|Блэквуд Джордж
|5
|0.23
|Хави Лопеc
|3
|0.14
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.14
|Маук Стефан
|3 (1)
|0.14
|Ибусуки Хироси
|3
|0.14
|Туре Мохамед
|2
|0.09
|Йенги Кусини
|2
|0.09
|Nestor Irankunda
|2
|0.09
|Халлоран Бен
|1
|0.05
|Китто Райан
|1
|0.05
|Sanchez Cortes Isaias
|0
|0
|Alexandar Popovic
|0
|0
|Брук Лаклан
|0
|0
|Lachlan Barr
|0
|0
|Кавалло Джошуа
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|14 (2)
|0.58
|Леки Мэттью
|7
|0.29
|Нэббаут Эндрю
|5
|0.21
|Беренгер Флорен
|4
|0.17
|Тилио Марко
|4
|0.17
|Гуд Кёртис
|3
|0.13
|Меткалф Коннор
|2
|0.08
|Дженкинсон Карл
|2
|0.08
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.04
|Борджес Рафаэл
|1
|0.04
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Гриффитс Ростин
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sanchez Cortes Isaias
|6
|1
|Хави Лопеc
|5
|1
|Хуанде Хуан
|6
|0
|Маук Стефан
|4
|0
|Китто Райан
|4
|0
|Тратт Джейкоб
|3
|0
|Alexandar Popovic
|3
|0
|Госи Джо
|1
|1
|Халлоран Бен
|2
|0
|Гудвин Крейг
|2
|0
|Туре Мохамед
|2
|0
|Joe Caletti
|2
|0
|Кавалло Джошуа
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Тимотеу Джордж
|1
|0
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|Брук Лаклан
|1
|0
|Lachlan Barr
|1
|0
|Д`Арриго Луис
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
|Nestor Irankunda
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|7
|0
|Меткалф Коннор
|6
|0
|Рейш Нуну
|4
|1
|Нэббаут Эндрю
|5
|0
|О'Нил Эйден
|5
|0
|Макларен Джейми
|3
|1
|Беренгер Флорен
|4
|0
|Дженкинсон Карл
|4
|0
|Тилио Марко
|4
|0
|Гуд Кёртис
|2
|1
|Леки Мэттью
|3
|0
|Геллоуэй Скотт
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Цолаковски Стефан
|2
|0
|Стоукс Керрин
|2
|0
|Jordan Bos
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Taras Gomulka
|1
|0
|Jordon Hall
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
23
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
4
17%
6
26%
46-60
2
9%
7
30%
61-75
8
35%
4
17%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
19%
3
17%
1-15
3
19%
3
17%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
7
44%
1
6%
61-75
1
6%
5
28%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
0
0%
3
15%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
1
9%
7
35%
31-45
1
9%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
6
55%
1
5%
76-90
Пропущено
10
19
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
30%
5
26%
1-15
1
10%
5
26%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
4
40%
2
11%
76-90
Забито
34
43
13 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
5
15%
3
7%
1-15
6
18%
4
9%
16-30
2
6%
10
23%
31-45
5
15%
11
26%
46-60
2
6%
10
23%
61-75
14
41%
5
12%
76-90
Пропущено
26
37
12 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 20
6
23%
8
22%
1-15
4
15%
8
22%
16-30
2
8%
5
14%
31-45
1
4%
5
14%
46-60
8
31%
4
11%
61-75
5
19%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0
Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0
Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|24
|13
|8
|3
|50 - 30
|47
|2.
|Мельбурн Виктори
|23
|10
|9
|4
|33 - 23
|39
|3.
|Аделаида Юнайтед
|22
|10
|7
|5
|35 - 25
|37
|4.
|Веллингтон Феникс
|25
|11
|3
|11
|29 - 47
|36
|5.
|Централ Кост Маринерс
|22
|10
|4
|8
|43 - 33
|34
|6.
|Вестерн Юнайтед
|22
|9
|6
|7
|27 - 26
|33
|7.
|Ньюкасл Джетс
|21
|7
|5
|9
|37 - 34
|26
|8.
|Сидней
|20
|6
|6
|8
|32 - 29
|24
|9.
|Макартур
|21
|6
|6
|9
|29 - 41
|24
|10.
|Брисбен Роар
|20
|5
|3
|12
|19 - 33
|18
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|5
|7
|20 - 22
|17
|12.
|Перт Глори
|20
|4
|4
|12
|16 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Аделаида Юнайтед
|14
|7
|3
|4
|24 - 15
|24
|3.
|Мельбурн Сити
|12
|6
|4
|2
|23 - 16
|22
|4.
|Централ Кост Маринерс
|10
|6
|2
|2
|22 - 14
|20
|5.
|Ньюкасл Джетс
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|6.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|7.
|Вестерн Юнайтед
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|8.
|Брисбен Роар
|12
|5
|2
|5
|16 - 17
|17
|9.
|Макартур
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Перт Глори
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|7
|4
|1
|27 - 14
|25
|2.
|Мельбурн Виктори
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|3.
|Вестерн Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|4.
|Централ Кост Маринерс
|12
|4
|2
|6
|21 - 19
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|14 - 12
|12
|7.
|Веллингтон Феникс
|12
|3
|1
|8
|10 - 27
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|9.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1