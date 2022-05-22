Стадион: ААМИ Парк
0:0
Первый тайм: 15'
7' Желтая карточкаЙенги Кусини
Ход матча
7'
22
Гуд
Кёртис
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
20
Клаф
Зак
28
Хуанде
Хуан
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
38 Jordan Bos
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Брук ЛакланПолузащитник
- Нападающий
-
50 Steven Hall
-
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 17 побед
39 матчей
33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
33.3%
30.8%
35.9%
13 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
30.8%
25.6%
43.6%
12 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|14 (2)
|0.56
|Леки Мэттью
|7
|0.28
|Нэббаут Эндрю
|5
|0.2
|Беренгер Флорен
|4
|0.16
|Тилио Марко
|4
|0.16
|Гуд Кёртис
|3
|0.12
|Меткалф Коннор
|2
|0.08
|Дженкинсон Карл
|2
|0.08
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.04
|Борджес Рафаэл
|1
|0.04
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Гриффитс Ростин
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|9 (3)
|0.39
|Блэквуд Джордж
|5
|0.22
|Хави Лопеc
|3
|0.13
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.13
|Маук Стефан
|3 (1)
|0.13
|Ибусуки Хироси
|3
|0.13
|Туре Мохамед
|2
|0.09
|Йенги Кусини
|2
|0.09
|Nestor Irankunda
|2
|0.09
|Халлоран Бен
|1
|0.04
|Китто Райан
|1
|0.04
|Sanchez Cortes Isaias
|0
|0
|Alexandar Popovic
|0
|0
|Брук Лаклан
|0
|0
|Lachlan Barr
|0
|0
|Кавалло Джошуа
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|7
|0
|Меткалф Коннор
|6
|0
|Рейш Нуну
|4
|1
|Нэббаут Эндрю
|5
|0
|О'Нил Эйден
|5
|0
|Макларен Джейми
|3
|1
|Беренгер Флорен
|4
|0
|Дженкинсон Карл
|4
|0
|Тилио Марко
|4
|0
|Гуд Кёртис
|2
|1
|Леки Мэттью
|3
|0
|Геллоуэй Скотт
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Цолаковски Стефан
|2
|0
|Стоукс Керрин
|2
|0
|Jordan Bos
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Taras Gomulka
|1
|0
|Jordon Hall
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sanchez Cortes Isaias
|6
|1
|Хави Лопеc
|5
|1
|Хуанде Хуан
|6
|0
|Маук Стефан
|4
|0
|Китто Райан
|4
|0
|Тратт Джейкоб
|3
|0
|Alexandar Popovic
|3
|0
|Госи Джо
|1
|1
|Халлоран Бен
|2
|0
|Гудвин Крейг
|2
|0
|Туре Мохамед
|2
|0
|Joe Caletti
|2
|0
|Кавалло Джошуа
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Тимотеу Джордж
|1
|0
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|Брук Лаклан
|1
|0
|Lachlan Barr
|1
|0
|Д`Арриго Луис
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
|Nestor Irankunda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 16
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
3
27%
16-30
7
35%
1
9%
31-45
5
25%
1
9%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
1
5%
6
55%
76-90
Пропущено
19
10
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
5
26%
3
30%
1-15
5
26%
1
10%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
2
11%
4
40%
76-90
Забито
23
23
6 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
5
22%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
7
30%
2
9%
61-75
4
17%
8
35%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
17%
3
19%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
1
6%
7
44%
61-75
5
28%
1
6%
76-90
Забито
43
34
17 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
3
7%
5
15%
1-15
4
9%
6
18%
16-30
10
23%
2
6%
31-45
11
26%
5
15%
46-60
10
23%
2
6%
61-75
5
12%
14
41%
76-90
Пропущено
37
26
21 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
8
22%
6
23%
1-15
8
22%
4
15%
16-30
5
14%
2
8%
31-45
5
14%
1
4%
46-60
4
11%
8
31%
61-75
7
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3
Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|0:0
|25
|13
|9
|3
|50 - 30
|48
|2.
|Мельбурн Виктори
|24
|10
|9
|5
|34 - 27
|39
|3.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|23
|10
|8
|5
|35 - 25
|38
|4.
|Вестерн Юнайтед
|23
|10
|6
|7
|31 - 27
|36
|5.
|Веллингтон Феникс
|25
|11
|3
|11
|29 - 47
|36
|6.
|Централ Кост Маринерс
|22
|10
|4
|8
|43 - 33
|34
|7.
|Ньюкасл Джетс
|21
|7
|5
|9
|37 - 34
|26
|8.
|Сидней
|20
|6
|6
|8
|32 - 29
|24
|9.
|Макартур
|21
|6
|6
|9
|29 - 41
|24
|10.
|Брисбен Роар
|20
|5
|3
|12
|19 - 33
|18
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|5
|7
|20 - 22
|17
|12.
|Перт Глори
|20
|4
|4
|12
|16 - 27
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|14
|7
|3
|4
|24 - 15
|24
|3.
|Мельбурн Сити
|0:0
|13
|6
|5
|2
|23 - 16
|23
|4.
|Централ Кост Маринерс
|10
|6
|2
|2
|22 - 14
|20
|5.
|Ньюкасл Джетс
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|6.
|Мельбурн Виктори
|12
|4
|5
|3
|19 - 17
|17
|7.
|Вестерн Юнайтед
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|8.
|Брисбен Роар
|12
|5
|2
|5
|16 - 17
|17
|9.
|Макартур
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Перт Глори
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|0:0
|12
|7
|4
|1
|27 - 14
|25
|2.
|Мельбурн Виктори
|12
|6
|4
|2
|15 - 10
|22
|3.
|Вестерн Юнайтед
|14
|5
|4
|5
|19 - 19
|19
|4.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|9
|3
|5
|1
|11 - 10
|14
|5.
|Централ Кост Маринерс
|12
|4
|2
|6
|21 - 19
|14
|6.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|14 - 12
|12
|7.
|Веллингтон Феникс
|12
|3
|1
|8
|10 - 27
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|9.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1