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  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Мельбурн Сити
2:1
Итог доп. времени
Аделаида Юнайтед
0'
7' Желтая карточка
Йенги Кусини
17' Желтая карточка
Нэббаут Эндрю
34' Желтая карточка
Леки Мэттью
0:1
48' Гол
Клаф Зак
1:1
74' Гол
Тилио Марко
80' Желтая карточка
Хуанде Хуан
2:1
92' Гол
Макларен Джейми
105' Желтая карточка
Тилио Марко
116' Желтая карточка
Бернардо Эспиноса
120'
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
16
Taras
Gomulka
10
Беренгер
Флорен
18
Меткалф
Коннор
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
7
Леки
Мэттью
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
41
Alexandar
Popovic
22
Michael
Jakobsen
II
7
Китто
Райан
20
Клаф
Зак
10
Sanchez
Cortes
Isaias
28
Хуанде
Хуан
11
Гудвин
Крейг
14
Блэквуд
Джордж
9
Йенги
Кусини
Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 17 побед

39 матчей

33.3%
28.2%
38.5%
13 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

33.3%
30.8%
35.9%
13 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.8%
25.6%
43.6%
12 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

0:0
1:2
2:2
2:2
4:1
2:0
2:2
3:1
КФ
4:0
2:1
1:0
0:0
1:1
0:2
1:1
5:0
0:2
1:0
2:1
2:1
4:1
0:2
0:1
2:4
4:1
3:1
3:1
1:2
2:2
2:2
3:3
0:2
2:0
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 15 (2) 0.6
Леки Мэттью 7 0.28
Нэббаут Эндрю 5 0.2
Тилио Марко 5 0.2
Беренгер Флорен 4 0.16
Гуд Кёртис 3 0.12
Меткалф Коннор 2 0.08
Дженкинсон Карл 2 0.08
Аткинсон Натаниэль 1 0.04
Борджес Рафаэл 1 0.04
Джеймисон Скотт 0 0
Рейш Нуну 0 0
О'Нил Эйден 0 0
Гриффитс Ростин 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 9 (3) 0.39
Блэквуд Джордж 5 0.22
Хави Лопеc 3 0.13
Бернардо Эспиноса 3 0.13
Маук Стефан 3 (1) 0.13
Ибусуки Хироси 3 0.13
Туре Мохамед 2 0.09
Йенги Кусини 2 0.09
Nestor Irankunda 2 0.09
Халлоран Бен 1 0.04
Китто Райан 1 0.04
Клаф Зак 1 0.04
Sanchez Cortes Isaias 0 0
Alexandar Popovic 0 0
Брук Лаклан 0 0
Lachlan Barr 0 0
Кавалло Джошуа 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 7 0
Нэббаут Эндрю 6 0
Меткалф Коннор 6 0
Рейш Нуну 4 1
О'Нил Эйден 5 0
Тилио Марко 5 0
Макларен Джейми 3 1
Беренгер Флорен 4 0
Дженкинсон Карл 4 0
Леки Мэттью 4 0
Гуд Кёртис 2 1
Геллоуэй Скотт 2 0
Гловер Том 2 0
Цолаковски Стефан 2 0
Стоукс Керрин 2 0
Jordan Bos 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Taras Gomulka 1 0
Jordon Hall 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sanchez Cortes Isaias 6 1
Хуанде Хуан 7 0
Хави Лопеc 5 1
Маук Стефан 4 0
Китто Райан 4 0
Тратт Джейкоб 3 0
Alexandar Popovic 3 0
Госи Джо 1 1
Халлоран Бен 2 0
Гудвин Крейг 2 0
Бернардо Эспиноса 2 0
Туре Мохамед 2 0
Joe Caletti 2 0
Кавалло Джошуа 2 0
Йенги Кусини 2 0
Ибусуки Хироси 1 0
Тимотеу Джордж 1 0
Michael Jakobsen II 1 0
Брук Лаклан 1 0
Lachlan Barr 1 0
Д`Арриго Луис 1 0
Nestor Irankunda 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
7
32%
1
8%
31-45
5
23%
2
17%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
1
5%
6
50%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

20
12
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
5
25%
3
25%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
2
10%
4
33%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Забито

23
23
6 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
0
0%
5
22%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
3
13%
1
4%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
7
30%
2
9%
61-75
4
17%
8
35%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
17%
3
19%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
1
6%
7
44%
61-75
5
28%
1
6%
76-90

Забито

45
35
17 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
3
7%
5
14%
1-15
4
9%
6
17%
16-30
10
22%
2
6%
31-45
11
24%
6
17%
46-60
11
24%
2
6%
61-75
5
11%
14
40%
76-90
1
2%
0
0%
91-120

Пропущено

38
28
21 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 18
8
21%
6
21%
1-15
8
21%
4
14%
16-30
5
13%
2
7%
31-45
6
16%
1
4%
46-60
4
11%
9
32%
61-75
7
18%
5
18%
76-90
0
0%
1
4%
91-120

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3
Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:2
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0
Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 25 14 8 3 52 - 31 50
2. Мельбурн Виктори 24 10 9 5 34 - 27 39
3. Аделаида Юнайтед 23 10 7 6 36 - 27 37
4. Вестерн Юнайтед 23 10 6 7 31 - 27 36
5. Веллингтон Феникс 25 11 3 11 29 - 47 36
6. Централ Кост Маринерс 22 10 4 8 43 - 33 34
7. Ньюкасл Джетс 21 7 5 9 37 - 34 26
8. Сидней 20 6 6 8 32 - 29 24
9. Макартур 21 6 6 9 29 - 41 24
10. Брисбен Роар 20 5 3 12 19 - 33 18
11. Вестерн Сидней Уондерерс 16 4 5 7 20 - 22 17
12. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Мельбурн Сити 13 7 4 2 25 - 17 25
3. Аделаида Юнайтед 14 7 3 4 24 - 15 24
4. Централ Кост Маринерс 10 6 2 2 22 - 14 20
5. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
6. Мельбурн Виктори 12 4 5 3 19 - 17 17
7. Вестерн Юнайтед 9 5 2 2 12 - 8 17
8. Брисбен Роар 12 5 2 5 16 - 17 17
9. Макартур 10 4 3 3 14 - 16 15
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
12. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 12 7 4 1 27 - 14 25
2. Мельбурн Виктори 12 6 4 2 15 - 10 22
3. Вестерн Юнайтед 14 5 4 5 19 - 19 19
4. Централ Кост Маринерс 12 4 2 6 21 - 19 14
5. Аделаида Юнайтед 9 3 4 2 12 - 12 13
6. Сидней 10 3 3 4 14 - 12 12
7. Веллингтон Феникс 12 3 1 8 10 - 27 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 9 2 3 4 13 - 14 9
9. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 10 1 3 6 10 - 19 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Дополнительное время
  • Свисток
    121'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    116'
    Bernardo получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    106'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Желтая карточка
    105'
    Marco Tilio получил желтую карточку от судьи
  • 105'
    Хави Лопес уходит с поля. Тратт Джейкоб выходит вместо него
  • 105'
    Хуанде Хуан уходит с поля. Nestor Irankunda выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Леки Мэттью получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Нэббаут Эндрю получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Kusini Yengi получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед онлайн

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