ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Milos Kerkez предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Milos Kerkez выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Бёкема Сэм не смог попасть в створ ударом издали

45' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

43' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Игра в одни ворота сейчас. АЗ Алкмаар доминирует и владеет мячом

39' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Херенвен выполняет удар от ворот.

37' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...

37' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...

30' Херенвен выполняет удар от ворот.

30' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

30' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

28' Павлидис Вангелис пробует нанести удар издали, но Эрвин Мулдер держит все под контролем

28' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Тахири Анас из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Инди Мартинс из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

24' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Хайе Том из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

21' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Ван Эвейк Милан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Судья свистит. Ван Эвейк Милан атаковал сзади соперника. Это Milos Kerkez заработал своей команде штрафной

17' Херенвен выполняет удар от ворот.

13' Херенвен выполняет удар от ворот.

12' Вауденберг Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игра в одни ворота сейчас. АЗ Алкмаар доминирует и владеет мячом

10' Бёкема Сэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Ван Хойдонк Сидней совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

4' Херенвен выполняет удар от ворот.

3' Как он промахнулся? Павлидис Вангелис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

3' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Отличные скиллы показывает Мидтше Фредрик , обводя своих соперников

1' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 18000 болельщиков

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.