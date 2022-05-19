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  3. Голландия: Eredivisie ECL Playoff: 1/2 финала

Стадион: Зрители: 18000
Херенвен
1:1
Второй тайм: 65'
АЗ Алкмаар
0'
4' Желтая карточка
Ван Хойдонк Сидней
20' Желтая карточка
Ван Эвейк Милан
1:0
58' Гол
Ван Хойдонк Сидней
1:1
59' Гол
Эвьен Хэкон
65'

Ход матча

4'
Ван Хойдонк Сидней
 
20'
Ван Эвейк Милан
 
58'
Ван Хойдонк Сидней
1:0
59'
1:1
Эвьен Хэкон
(Мидтше Фредрик)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
АЗ Алкмаар
4.54
3.80
2.60
Все Коэффициенты
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
13
Кайб
Рами
33
Хайе
Том
10
Халилович
Тибор
26
Тахири
Анас
20
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
1
Виндаль-Йенсен
Петер
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
18
Эвьен
Хэкон
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
26
Керкез
Милош
10
Де
Вит
Дани
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
Херенвен
5-3-2
АЗ Алкмаар
3-4-1-2

История личных встреч

Херенвен
АЗ Алкмаар

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

35 матчей

31.4%
14.3%
54.3%
11 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

25.7%
34.3%
40%
9 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:2
К
1:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:5
К
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
0:0
Э
3:3
Э
5:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:2
С
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3
АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1
АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2
  • 63'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • 62'
    Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 61'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 61'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    61'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 60'
    Контроль мяча: Херенвен: 43%, АЗ Алкмаар: 57%.
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    Лучшие коэффициенты
    Херенвен
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    4.54
    3.80
    2.60
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