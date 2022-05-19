Стадион: Абе Ленстра Зрители: 18000
1:1
Второй тайм: 65'
4' Желтая карточкаВан Хойдонк Сидней
20' Желтая карточкаВан Эвейк Милан
1:0
58' ГолВан Хойдонк Сидней
1:1
59' ГолЭвьен Хэкон
Ход матча
20'
58'
59'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
13
Кайб
Рами
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
-
26 Керкез МилошПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
АЗ Алкмаар
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
35 матчей
31.4%
14.3%
54.3%
11 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
25.7%
34.3%
40%
9 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3
АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1
АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2