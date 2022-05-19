Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Отличная индивидуальная работа от Сарр Амин , гол забит с изяществом.

90' Команда Херенвен сравняла счет! Игра продолжается!

90' Г О О О О Л - Сарр Амин забивает с правой ноги!

90' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Рейндерс Тиджани нанес удар, мяч был парирован, но Эрвин Мулдер не удержал его в руках.

88' Игрок Хаяль Рами из команды Херенвен неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

88' Отличные скиллы показывает Хаяль Рами , обводя своих соперников

86' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Бёкема Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Отличные скиллы показывает Мусаба Антони , обводя своих соперников

84' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Карлссон Йеспер III не смог попасть в створ ударом издали

82' Херенвен выполняет удар от ворот.

82' Карлссон Йеспер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Сегодняшная посещаемость составляет 15765 болельщиков

80' Игра в одни ворота сейчас. АЗ Алкмаар доминирует и владеет мячом

79' Карлссон Йеспер III совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Игрок Мусаба Антони из команды Херенвен неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

78' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

77' Milos Kerkez получил травму и заменен. Витри Аслак Фонн выходит на поле.

77' Ох, нехорошо это выглядит. Milos Kerkez получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Milos Kerkez на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Хайе Том из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Игра в одни ворота сейчас. АЗ Алкмаар доминирует и владеет мячом

70' Milos Kerkez возвращается на поле.

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Milos Kerkez получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Milos Kerkez на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Хайе Том совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Безумный фол. Хайе Том грубо играет против соперника. Пострадал Milos Kerkez

68' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

65' Г О О О О Л - Павлидис Вангелис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

65' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

61' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

60' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

59' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Команда Херенвен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

58' Г О О О О Л - Ван Хойдонк Сидней первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

58' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Плохо сыграл Виндаль-Йенсен Петер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Отличный пас сделал Хайе Том из команды Херенвен . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

56' Херенвен выполняет удар от ворот.

55' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.

55' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...

55' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

54' Хайе Том нанес удар издали, а Питер Виндал Йенсен отбил его обратно в игру!

54' Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Бёкема Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Milos Kerkez выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Milos Kerkez предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Отличный пас сделал Хайе Том из команды Херенвен . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.