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  4. Eredivisie ECL Playoff 2022

Голландия: Eredivisie ECL Playoff


Стадион: Зрители: 15765
Херенвен
3:2
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
4' Желтая карточка
Ван Хойдонк Сидней
20' Желтая карточка
Ван Эвейк Милан
1:0
58' Гол
Ван Хойдонк Сидней
1:1
59' Гол
Эвьен Хэкон
1:2
65' Гол
Павлидис Вангелис
68' Желтая карточка
Хайе Том
79' Желтая карточка
Карлссон Йеспер
2:2
90' Гол
Сарр Амин
3:2
90' Гол
Халилович Тибор
90'+6

Ход матча

4'
Ван Хойдонк Сидней
 
20'
Ван Эвейк Милан
 
58'
Ван Хойдонк Сидней
1:0
59'
1:1
Эвьен Хэкон
(Мидтше Фредрик)
65'
1:2
Павлидис Вангелис
66'
 
Рейндерс Тиджани
Де Вит Дани
68'
Хайе Том
 
76'
Мадсен Николас
Хайе Том
 
76'
Мусаба Антони
Вауденберг Лукас
 
77'
 
Витри Аслак Фонн
Керкез Милош
79'
 
Карлссон Йеспер
84'
Хаяль Рами
Тахири Анас
 
84'
 
Сугавара Юкинари
Хацидиакос Пантелис
90'
Сарр Амин
(Хаяль Рами)
2:2
90'
Халилович Тибор
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
13
Кайб
Рами
33
Хайе
Том
10
Халилович
Тибор
26
Тахири
Анас
20
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
1
Виндаль-Йенсен
Петер
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
18
Эвьен
Хэкон
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
26
Керкез
Милош
10
Де
Вит
Дани
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
Херенвен
5-3-2
АЗ Алкмаар
3-4-1-2

История личных встреч

Херенвен
АЗ Алкмаар

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
16.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

35 матчей

31.4%
14.3%
54.3%
11 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

25.7%
34.3%
40%
9 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:2
К
1:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:5
К
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
0:0
Э
3:3
Э
5:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:2
С
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Тибор 1 1
Ван Хойдонк Сидней 1 1
Сарр Амин 1 1
Хаяль Рами 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 1 1
Эвьен Хэкон 1 1
Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Ван Эвейк Милан 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлссон Йеспер III 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3
АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1
АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2
1/2 финала
3 Херенвен
2 АЗ Алкмаар
3 Утрехт
1 Витесс
Финал
Херенвен
Утрехт
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