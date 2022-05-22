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  4. Eredivisie ECL Playoff 2022

Голландия: Eredivisie ECL Playoff


Стадион:
АЗ Алкмаар
1:0
Перерыв
Херенвен
0'
1:0
5' Гол
Де Вит Дани
24' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
41' Желтая карточка
Керкез Милош
45' Желтая карточка
Инди Мартинс

Ход матча

5'
Де Вит Дани
(Класи Йорди)
1:0
24'
Павлидис Вангелис
 
41'
Керкез Милош
 
45'
Инди Мартинс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 2
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Херенвен
1.53
6.93
6.55
Все Коэффициенты
Новости
1
Виндаль-Йенсен
Петер
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
26
Керкез
Милош
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
13
Кайб
Рами
33
Хайе
Том
10
Халилович
Тибор
26
Тахири
Анас
9
Сарр
Амин
20
Ван
Хойдонк
Сидней
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Херенвен
5-3-2

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Херенвен

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

36 матчей

52.8%
13.9%
33.3%
19 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

EEP
3:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:2
К
1:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:5
К
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
0:0
Э
3:3
Э
5:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:2
С
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 1 0.5
Де Вит Дани 1 0.5
Эвьен Хэкон 1 0.5
Класи Йорди 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Тибор 1 0.5
Ван Хойдонк Сидней 1 0.5
Сарр Амин 1 0.5
Хаяль Рами 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлидис Вангелис 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Ван Эвейк Милан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2
Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3
1/2 финала
3 Херенвен
2 АЗ Алкмаар
3 Утрехт
1 Витесс
Финал
Херенвен
Утрехт
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  • Первый тайм
  • 47'
    Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Бёкема Сэм делает длинную передачу вперед
  • 47'
    Сарр Амин из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 47'
    Сарр Амин из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Херенвен начинает контратаку
  • 47'
    Команда АЗ Алкмаар имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Херенвен
    1.53
    6.93
    6.55
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