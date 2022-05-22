Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

41' Milos Kerkez - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Херенвен выполняет удар от ворот.

39' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.

35' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Игрок команды Херенвен делает подачу своему товарищу по команде.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' АЗ Алкмаар нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

30' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

30' Выглядело как неплохой момент. Эвьен Хэкон из команды АЗ Алкмаар закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

30' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...

28' Херенвен выполняет удар от ворот.

26' Удар от ворот произведет Херенвен

26' Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Павлидис Вангелис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

24' Де Вит Дани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Халилович Тибор из команды Херенвен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

15' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...

15' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

14' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Как он промахнулся? Сарр Амин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

12' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Игрок Халилович Тибор из команды Херенвен неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

11' Удар от ворот произведет Херенвен

10' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Хайе Том получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Хайе Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Игрок команды Херенвен делает подачу своему товарищу по команде.

6' Команда АЗ Алкмаар забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Игрок команды АЗ Алкмаар делает подачу своему товарищу по команде.

5' Г О О О О Л - Де Вит Дани забивает с правой ноги!

5' Класи Йорди разрезает оборону соперника отличным пасом

5' Бёкема Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бёкема Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Эвейк Милан получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Матч возобновлен

3' Ван Эвейк Милан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля