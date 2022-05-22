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  4. Eredivisie ECL Playoff 2022

Голландия: Eredivisie ECL Playoff


Стадион:
АЗ Алкмаар
2:0
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
5' Гол
Де Вит Дани
24' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
41' Желтая карточка
Керкез Милош
45' Желтая карточка
Инди Мартинс
2:0
88' Гол
Абухлал Закария
90' Желтая карточка
Абухлал Закария
90'+6

Ход матча

5'
Де Вит Дани
(Класи Йорди)
1:0
24'
Павлидис Вангелис
 
41'
Керкез Милош
 
45'
Инди Мартинс
 
46'
 
Ван Оттеле Сюб
Дрешевич Ибрахим
61'
Сугавара Юкинари
Хацидиакос Пантелис
 
62'
Витри Аслак Фонн
Эвьен Хэкон
 
87'
Абухлал Закария
Керкез Милош
 
88'
Абухлал Закария
(Класи Йорди)
2:0
90'
Абухлал Закария
 
90'
 
Мусаба Антони
Вауденберг Лукас
90'
 
Хаяль Рами
Халилович Тибор

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости матча
Новости
1
Виндаль-Йенсен
Петер
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
26
Керкез
Милош
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
13
Кайб
Рами
33
Хайе
Том
10
Халилович
Тибор
26
Тахири
Анас
9
Сарр
Амин
20
Ван
Хойдонк
Сидней
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Херенвен
5-3-2

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Херенвен

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

36 матчей

52.8%
13.9%
33.3%
19 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.9%
36.1%
25%
14 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
15 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

EEP
3:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:2
К
1:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:5
К
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
0:0
Э
3:3
Э
5:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:2
С
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 1 0.5
Де Вит Дани 1 0.5
Эвьен Хэкон 1 0.5
Абухлал Закария 1 0.5
Класи Йорди 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Тибор 1 0.5
Ван Хойдонк Сидней 1 0.5
Сарр Амин 1 0.5
Хаяль Рами 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инди Мартинс 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Абухлал Закария 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Керкез Милош 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Ван Эвейк Милан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2
Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3
1/2 финала
3 Херенвен
4 АЗ Алкмаар
3 Утрехт
1 Витесс
Финал
АЗ Алкмаар
Утрехт
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