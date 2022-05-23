Бельфодиль на правом краю штрафной ушёл в лицевую и покатил назад на подключившегося из глубины Тусара. Хорошая позиция была у француза, но удар толком не получился.

Сердар слева продвигается к лицевой, однако в борьбе от него уходит мяч за пределы поля. Кстати, вот кто потерялся на поле как-то сегодня, так это Суат. Маловато креатива от потенциально очень яркого хавбека.

Очень хорошая диагональ верхом в исполнении Мухайма слева к линии вратарской, успевает там Кристенсен сыграть на выходе и вынести кулаками.

Хайеру оказывают помощь медики. Где-то при борьбе в штрафной соперника получил он небольшое повреждение.

Боатенг же получил жёлтую карточку за гораздо менее серьёзный фол в середине поля.

Тусар очень сильно пробил примерно с линии штрафной. Смотрелось опасно. Но по центру, и справился с ударом Фернандеш, хотя и закрывал голкипер ближнюю штангу в большей степени, так что пришлось чуть сместиться.

Возвращается Вушкович на поле, и буквально заходятся в восторге и аплодисментах трибуны. Потрясающая поддержка.

Кемпф хладнокровно действует в обороне в пределах штрафной, аккуратно выбивая мяч после прострела слева.

Хайер протащил по центру и покатил ближе к линии штрафной на Глацеля, который, наконец, был в ударной позиции, однако принял спиной к воротам и не успел развернуться, накрыли.

29' Жестковато Кемпф въехал в Глацеля. Повезло, что обошлось без жёлтой. Происходит это вновь глубоко, вновь диспетчера играет Глацель.

27' Подтолкнул соперника Боатенг недалеко от лицевой на фланге в обороне, однако всё это в борьбе, поэтому промолчал свисток Айтекина.

26' Киттель прострелил слева, а Боята встал на пути мяча, после чего сам же Киттель выполнил подачу от левого углового флажка на ближнюю штангу, но мяч ушёл за пределы поля.

24' Глацель зарабатывает фол около центральной линии. Неплохо для не самой перспективной атаки, но, пожалуй, это не то, чем должен заниматься форвард хозяев, вынужденный опускаться глубже и помогать в продвижении мяча.

23' Хорошо сыграл Джатта в отборе на своей половине и разогнал атаку хозяев, которую остановили берлинцы в опорной зоне.

20' Кемпф опережает Хайера недалеко от своей штрафной, нейтрализуя контрвыпад "Гамбурга" после розыгрыша стандарта у ворот Фернандеша.

19' Заработали гости штрафной в левом полуфланге после фола Джатты, и пошла неплохая подача к дальнему углу вратарской, где вновь мог замыкать Боята, однако немного не дотянулся до мяча.

17' Рейс пробовал технично обойти соперников у левой бровки, однако прилично всё-таки упустил мяч за пределы поля. Крайне эмоциональные трибуны очень недовольны были этим событием. К слову, учитывая то давление, которое оказывают местные болельщики на "Герту", берлинцы смотрятся просто великолепно пока что, очень хладнокровно играя.

15' Вдоль правой бровки развивалась атака "Гамбурга", где был заработан аут, а затем очень долго не вводил из-за боковой Хайер, отчаянно разыскивая вариант для ввода мяча.