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  3. Германия: Плей-офф за право играть в Бундеслиге: Финал

Стадион:
Гамбург
0:1
Первый тайм: 45+'
Герта
0'
0:1
4' Гол
Боята Дедрик
30' Желтая карточка
Боатенг Кевин-Принс
37' Желтая карточка
Йоветич Стеван
45'+3

Ход матча

4'
0:1
Боята Дедрик
(Платтенхардт Марвин)
30'
 
Боатенг Кевин-Принс
37'
 
Йоветич Стеван

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 129
Гамбург 69% (89)
X 20.9% (27)
Герта 10.1% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Герта
6.74
4.22
3.54
Все Коэффициенты
Новости
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
41
Рор
Максимилиан
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
32
Кристенсен
Оливер
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
8
Сердар
Суат
18
Аскасибар
Сантьяго
29
Тусар
Люка
27
Боатенг
Кевин-Принс
14
Бельфодиль
Исхак
19
Йоветич
Стеван
Гамбург
4-3-3
Герта
4-4-2

История личных встреч

Гамбург
Герта

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

20 матчей

40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПОЗПИВБ
0:1
ТМС
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4
Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1
Герта
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1
Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1 Герта - Хоффенхайм 3:0 Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2
  • Первый тайм
  • Свисток
    Свисток на перерыв.
  • Травма, повреждение
    45'
    Хайеру оказывают помощь медики. Где-то при борьбе в штрафной соперника получил он небольшое повреждение.
  • 45'
    Очень хорошая диагональ верхом в исполнении Мухайма слева к линии вратарской, успевает там Кристенсен сыграть на выходе и вынести кулаками.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлено.
  • 45'
    Тусар головой наносит удар в направлении ближней "девятки" после навеса справа, выше створа.
  • 42'
    Сердар слева продвигается к лицевой, однако в борьбе от него уходит мяч за пределы поля. Кстати, вот кто потерялся на поле как-то сегодня, так это Суат. Маловато креатива от потенциально очень яркого хавбека.
  • 40'
    Бельфодиль на правом краю штрафной ушёл в лицевую и покатил назад на подключившегося из глубины Тусара. Хорошая позиция была у француза, но удар толком не получился.
  • 38'
    Хайер протащил по центру и покатил ближе к линии штрафной на Глацеля, который, наконец, был в ударной позиции, однако принял спиной к воротам и не успел развернуться, накрыли.
  • Желтая карточка
    37'
    Йоветич теперь заехал по ноге Мефферту, жёлтая.
  • 36'
    Кемпф хладнокровно действует в обороне в пределах штрафной, аккуратно выбивая мяч после прострела слева.
  • 35'
    Возвращается Вушкович на поле, и буквально заходятся в восторге и аплодисментах трибуны. Потрясающая поддержка.
  • Угловой
    34'
    Платтенхардт высоко навесил от правого углового флажка, а Бельфодиль сильно пробил головой выше створа.
  • Травма, повреждение
    33'
    На газоне Вушкович, оказывают врачи помощь хорвату.
  • 31'
    Тусар очень сильно пробил примерно с линии штрафной. Смотрелось опасно. Но по центру, и справился с ударом Фернандеш, хотя и закрывал голкипер ближнюю штангу в большей степени, так что пришлось чуть сместиться.
  • Желтая карточка
    30'
    Боатенг же получил жёлтую карточку за гораздо менее серьёзный фол в середине поля.
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    • 29'
      Жестковато Кемпф въехал в Глацеля. Повезло, что обошлось без жёлтой. Происходит это вновь глубоко, вновь диспетчера играет Глацель.
    • 27'
      Подтолкнул соперника Боатенг недалеко от лицевой на фланге в обороне, однако всё это в борьбе, поэтому промолчал свисток Айтекина.
    • Угловой
      26'
      Киттель прострелил слева, а Боята встал на пути мяча, после чего сам же Киттель выполнил подачу от левого углового флажка на ближнюю штангу, но мяч ушёл за пределы поля.
    • 24'
      Глацель зарабатывает фол около центральной линии. Неплохо для не самой перспективной атаки, но, пожалуй, это не то, чем должен заниматься форвард хозяев, вынужденный опускаться глубже и помогать в продвижении мяча.
    • 23'
      Хорошо сыграл Джатта в отборе на своей половине и разогнал атаку хозяев, которую остановили берлинцы в опорной зоне.
    • 20'
      Кемпф опережает Хайера недалеко от своей штрафной, нейтрализуя контрвыпад "Гамбурга" после розыгрыша стандарта у ворот Фернандеша.
    • Фол, нарушение
      19'
      Заработали гости штрафной в левом полуфланге после фола Джатты, и пошла неплохая подача к дальнему углу вратарской, где вновь мог замыкать Боята, однако немного не дотянулся до мяча.
    • 17'
      Рейс пробовал технично обойти соперников у левой бровки, однако прилично всё-таки упустил мяч за пределы поля. Крайне эмоциональные трибуны очень недовольны были этим событием. К слову, учитывая то давление, которое оказывают местные болельщики на "Герту", берлинцы смотрятся просто великолепно пока что, очень хладнокровно играя.
    • 15'
      Вдоль правой бровки развивалась атака "Гамбурга", где был заработан аут, а затем очень долго не вводил из-за боковой Хайер, отчаянно разыскивая вариант для ввода мяча.
    • 13'
      Бельфодиль от левой границы штрафной набрасывал на дальнюю штангу. Неплохо по задумке, и были там адресаты, но слишком сильно.
    • 12'
      Навес слева теперь у противоположных ворот в исполнении Платтенхардта, на этот раз в руки голкиперу получается у Марвина.
    • 11'
      Джатта выполняет подачу в штрафную, там первым на мяче оказывается Кристенсен.
    • 9'
      Шикарный прессинг в исполнении берлинцев, прямо перед штрафной соперника встречает "Герта" защитников, а Мухайм при этом попадает под силовой приём. Ну, Германия - и хоккейная вполне страна тоже, да.
    • 8'
      Рор наносит удар из-за пределов штрафной, не попадает в створ.
    • 7'
      Кристенсен сильным ударом направил мяч в линию атаки "Герты", там верх остался за хозяевами.
    • Угловой
      5'
      После очередного розыгрыша корнера не получается удар у Аскасибара с линии штрафной, сваливается мяч с ноги.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-Л! Боята, 0:1! Отличную подачу выполнил Платтенхардт от левого углового флажка к линии вратарской, где выиграл верх Боята и сильным ударом головой направил мяч под левую от Фернандеша стойку!
    • 3'
      Платтенхардт продвинулся вдоль левой бровки, а Хайер против него сыграл в подкате, угловой.
    • Офсайд
      2'
      Через правый край теперь развивалась атака гостей, был там зафиксирован офсайд.
    • 1'
      Активно начинает "Герта", по центру пробуя продавить защитные порядки соперника.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Гамбург 0:1 Герта

    Исход игры
    Гамбург
    69% (89)
    Ничья
    20.9% (27)
    Герта
    10.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.98% (61)
    Меньше
    46.02% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    71.68% (81)
    Нет
    28.32% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Гамбург
    38% (49)
    1:0 Гамбург
    17.1% (22)
    1:1 Ничья
    16.3% (21)
    1:2 Герта
    6.2% (8)
    2:0 Гамбург
    6.2% (8)
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    Гамбург
    Герта
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