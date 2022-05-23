Стадион: Фолькспаркштадион
0:1
4' ГолБоята Дедрик
30' Желтая карточкаБоатенг Кевин-Принс
37' Желтая карточкаЙоветич Стеван
Ход матча
4'
37'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
48 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кёрбер НильсВратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Рихтер МаркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Магат Феликс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Герта
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
20 матчей
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4
Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1
Герта
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Герта - Гамбург 0:1 Боруссия Д - Герта 2:1 Герта - Майнц 1:2 Арминия - Герта 1:1
Герта - Штуттгарт 2:0 Аугсбург - Герта 0:1 Герта - Унион Берлин 1:4 Байер Л - Герта 2:1 Герта - Хоффенхайм 3:0 Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2
Прогнозы на матч Гамбург 0:1 Герта
Исход игры
Гамбург
69% (89)
Ничья
20.9% (27)
Герта
10.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
2:1 Гамбург
38% (49)
1:0 Гамбург
17.1% (22)
1:1 Ничья
16.3% (21)
1:2 Герта
6.2% (8)
2:0 Гамбург
6.2% (8)
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