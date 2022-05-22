3:0
Второй тайм: 87'
23' Желтая карточкаРомеро Оскар
34' Желтая карточкаКабрера Виктор
1:0
45' ГолРохо Маркос
48' Желтая карточкаSebastian Prieto
2:0
68' ГолФабра Франк
3:0
86' ГолВаскес Луис
Ход матча
23'
34'
45'
1:0
48'
68'
2:0
86'
3:0
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
11
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Авила ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Diego SosaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Бока Хуниорс
Тигре
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
25 матчей
52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1
Тигре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2
Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4