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  3. Аргентина: Лига професиональ: Плей-офф: Финал
Бока Хуниорс
3:0
Конец матча
Тигре
0'
23' Желтая карточка
Ромеро Оскар
34' Желтая карточка
Кабрера Виктор
1:0
45' Гол
Рохо Маркос
48' Желтая карточка
Sebastian Prieto
2:0
68' Гол
Фабра Франк
3:0
86' Гол
Васкес Луис
90' Желтая карточка
Lucas Blondel
90'+4
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
10
Сальвио
Эдуардо
8
Фернандес
Пол
11
Ромеро
Оскар
22
Вилья
Себастьян
9
Бенедетто
Дарио
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
42
Фернандес
Игнасио
5
Sebastian
Prediger
II
11
Колидио
Факундо
27
Cristian
Zabala
16
Кастро
Алексис
32
Mateo
Retegui
Бока Хуниорс
4-1-4-1
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Тигре

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

25 матчей

52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:2
КДЛС
2:0
С
4:1
С
2:1
ТМК
2:0
ТМК
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
2:0
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
2:0
П
2:1
ПА
1:0
ПА
3:3
ПА
1:2
ПА
3:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:3
ПА
6:2
ПА
2:1

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1
Тигре
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2
Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Рохо Маркос бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Кабрера Виктор получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Ромеро Оскар получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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