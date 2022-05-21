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  4. Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022

Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип

2021-2022
Анортосис
0:1
Первый тайм: 44'
Арис Лимассол
0'
20' Желтая карточка
Floriss Djave
39' Желтая карточка
39' Желтая карточка
0:1
44' Гол
 44'

Ход матча

20'
 
Floriss Djave
39'
 
39'
 
44'
0:1
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Арис Лимассол
3.34
4.52
4.33
Все Коэффициенты
Анортосис
Арис Лимассол

История личных встреч

Анортосис
Арис Лимассол

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулопулос Лазарос 4 (1) 0.4
Христофи Димитрос 2 (1) 0.2
Амбарцумян Оганес 1 0.1
Врховец Блаж 1 0.1
Артиматас Костакис 1 0.1
Новотны Сома 1 0.1
Варда Амр 1 0.1
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 3 0.3
Шполярич Матья 2 (1) 0.2
Богнар Иштван 1 0.1
Делмиро 1 0.1
Martin Slogar 1 0.1
Floriss Djave 1 0.1
Сикорский Даниэль 1 (1) 0.1

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амбарцумян Оганес 3 0
Корреа Павлос 1 1
Араюури Паулус 2 0
Гушбауэр Йозеф 2 0
Христодулопулос Лазарос 2 0
Артиматас Костакис 2 0
Новотны Сома 2 0
Рисванис Спирос 2 0
Коррейя Андерсон 2 0
Христофи Димитрос 1 0
Попович Денис 1 0
Лория Гиорги 1 0
Врховец Блаж 1 0
Делетич Милош 1 0
Варда Амр 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 4 1
Morgan Brown 5 0
Яго Стив 3 0
Floriss Djave 3 0
Квашук Виталий 1 1
Кажу 1 1
Шилденфельд Гордон 2 0
Богнар Иштван 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Брорссон Франц 2 0
Martin Slogar 2 0
Ронкалья Факундо 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Ману Гарсия 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
33%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
1
9%
6
60%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
5
42%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1
Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2
Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 9 2 6 1 13 - 11 58
2. АПОЭЛ 9 3 4 2 12 - 13 52
3. АЕК Ларнака 9 3 3 3 12 - 12 51
4. Арис Лимассол 1:0 10 3 5 2 12 - 12 50
5. Анортосис 0:1 10 2 5 3 12 - 12 49
6. Пафос 9 2 3 4 9 - 10 43
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 5 1 4 0 5 - 4 46
2. Анортосис 0:1 5 2 1 2 7 - 6 45
3. Пафос 4 1 3 0 5 - 3 40
4. АЕК Ларнака 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Арис Лимассол 1:0 5 2 1 2 7 - 8 7
6. Аполлон 4 1 2 1 5 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 5 1 4 0 8 - 5 53
2. Арис Лимассол 1:0 5 1 4 0 5 - 4 43
3. АЕК Ларнака 4 1 1 2 4 - 6 43
4. АПОЭЛ 4 2 0 2 7 - 9 6
5. Анортосис 0:1 5 0 4 1 5 - 6 4
6. Пафос 5 1 0 4 4 - 7 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Floriss Djave получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Арис Лимассол
3.34
4.52
4.33
Все Коэффициенты
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