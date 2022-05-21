0:3
Конец матча
20' Желтая карточкаFloriss Djave
38' Желтая карточкаВарда Амр
39' Желтая карточкаШполярич Матья
0:1
43' ГолЯго Стив
45' Желтая карточкаГушбауэр Йозеф
56' Желтая карточкаДелмиро
0:2
63' ГолШполярич Матья
0:3
69' ГолШполярич Матья
79' Красная карточкаХристодулопулос Лазарос
83' Желтая карточкаАмбарцумян Оганес
Ход матча
20'
38'
39'
43'
0:1
45'
56'
63'
0:2
69'
0:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
-
13 ДелмироЗащитник
-
17 КажуЗащитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Warren Shavy
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
77 Osman Koroma
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Анортосис
Арис Лимассол
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулопулос Лазарос
|4 (1)
|0.4
|Христофи Димитрос
|2 (1)
|0.2
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.1
|Врховец Блаж
|1
|0.1
|Артиматас Костакис
|1
|0.1
|Новотны Сома
|1
|0.1
|Варда Амр
|1
|0.1
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шполярич Матья
|4 (1)
|0.4
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.3
|Богнар Иштван
|1
|0.1
|Яго Стив
|1
|0.1
|Делмиро
|1
|0.1
|Martin Slogar
|1
|0.1
|Floriss Djave
|1
|0.1
|Сикорский Даниэль
|1 (1)
|0.1
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амбарцумян Оганес
|4
|0
|Христодулопулос Лазарос
|2
|1
|Гушбауэр Йозеф
|3
|0
|Корреа Павлос
|1
|1
|Араюури Паулус
|2
|0
|Артиматас Костакис
|2
|0
|Новотны Сома
|2
|0
|Рисванис Спирос
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Варда Амр
|2
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Попович Денис
|1
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Врховец Блаж
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|5
|1
|Morgan Brown
|5
|0
|Яго Стив
|3
|0
|Floriss Djave
|3
|0
|Квашук Виталий
|1
|1
|Кажу
|1
|1
|Шилденфельд Гордон
|2
|0
|Богнар Иштван
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Брорссон Франц
|2
|0
|Martin Slogar
|2
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Ману Гарсия
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
33%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
4
36%
2
15%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
1
9%
6
46%
76-90
Пропущено
15
13
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
5
33%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1
Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2
Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|58
|2.
|АПОЭЛ
|9
|3
|4
|2
|12 - 13
|52
|3.
|АЕК Ларнака
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|51
|4.
|Арис Лимассол
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|50
|5.
|Анортосис
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|49
|6.
|Пафос
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|46
|2.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|45
|3.
|Пафос
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|40
|4.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Арис Лимассол
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|Аполлон
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|5
|1
|4
|0
|8 - 5
|53
|2.
|Арис Лимассол
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|43
|3.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|43
|4.
|АПОЭЛ
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|5.
|Анортосис
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Пафос
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3