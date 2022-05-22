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  4. Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022

Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип

2021-2022
Аполлон
0:1
Второй тайм: 58'
АЕК Ларнака
0'
40' Желтая карточка
Эспиноса Хавьер
0:1
50' Гол
Густаву Луиш
58'

Ход матча

40'
 
Эспиноса Хавьер
46'
 
Томович Ненад
Эспиноса Хавьер
46'
Авлонитис Тасос
Кателарис Фанос
 
50'
0:1
Густаву Луиш
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
АЕК Ларнака
4.08
3.35
2.42
Все Коэффициенты
Аполлон
АЕК Ларнака

История личных встреч

Аполлон
АЕК Ларнака

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
47.8%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

95.7%
8.7%
22 победы 2 ничьи 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 18 побед

48 матчей

41.7%
22.9%
35.4%
20 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

35.4%
43.8%
20.8%
17 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

45.8%
16.7%
37.5%
22 победы 8 ничьих 18 побед

История матчей

ПД
3:3
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ТМС
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:3
К
2:1
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
6:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
2:5
ПД
3:0
ПД
0:2
ТМС
1:2
КК
1:1
КК
2:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:5
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дабо Багали 3 0.3
Питтас Яннис 3 0.3
Янга Рангело 2 0.2
Дигин Николя 1 0.1
Онгенда Эрвин 1 0.1
Харис Мавриас 1 0.1
Кириаку Хараламбос 1 0.1
Шполярич Данило 1 0.1
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 5 (3) 0.5
Дьюрчо Адам 2 0.2
Густаву Луиш 2 0.2
Jose Romo 1 0.1
Альтман Омри 1 0.1
Гарсия Анхель 1 0.1
Фараж Имад 1 0.1

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 3 0
Харис Мавриас 3 0
Онгенда Эрвин 2 0
Авлонитис Тасос 2 0
Алеесами Хайтам 2 0
Йованович Александар II 2 0
Дигин Николя 1 0
Жради Бассель 1 0
Кириаку Хараламбос 1 0
Йованович Вукашин 1 0
Коль Исраэль 1 0
Питтас Яннис 1 0
Психас Петрос 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 3 0
Эспиноса Хавьер 3 0
Мамас Рафаил 3 0
Альтман Омри 2 0
Густаву Луиш 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Фараж Имад 2 0
Миличевич Хрвое 2 0
Росалес Роберто 1 0
Тричковски Иван 1 0
Микель Гонсалес 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Jose Romo 1 0
Энглезу Никос 1 0
Санчес Кристиан 1 0
Танди Симранджит 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
7%
2
17%
1-15
5
36%
3
25%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
3
30%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2
АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Онисилос Сотира 8:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 0:1 10 2 6 2 13 - 12 58
2. АЕК Ларнака 1:0 10 4 3 3 13 - 12 54
3. АПОЭЛ 1:2 10 3 4 3 13 - 15 52
4. Арис Лимассол 10 3 5 2 14 - 12 50
5. Анортосис 10 2 5 3 12 - 14 49
6. Пафос 2:1 10 3 3 4 11 - 11 46
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 1:2 5 1 4 0 5 - 4 46
2. Анортосис 5 2 1 2 7 - 8 45
3. Пафос 2:1 5 2 3 0 7 - 4 43
4. АЕК Ларнака 1:0 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Арис Лимассол 5 2 1 2 7 - 8 7
6. Аполлон 0:1 5 1 2 2 5 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 0:1 5 1 4 0 8 - 5 53
2. АЕК Ларнака 1:0 5 2 1 2 5 - 6 46
3. Арис Лимассол 5 1 4 0 7 - 4 43
4. АПОЭЛ 1:2 5 2 0 3 8 - 11 6
5. Анортосис 5 0 4 1 5 - 6 4
6. Пафос 2:1 5 1 0 4 4 - 7 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Эспиноса Хавьер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
АЕК Ларнака
4.08
3.35
2.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аполлон 0:1 АЕК Ларнака онлайн

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