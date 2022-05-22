0:1
Конец матча
41' Желтая карточкаЭспиноса Хавьер
0:1
52' ГолГуставу Луиш
Ход матча
41'
52'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Альтман ОмриНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
Аполлон
АЕК Ларнака
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.9%
47.8%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
95.7%
8.7%
22 победы 2 ничьи 0 побед
25 матчей
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 18 побед
48 матчей
41.7%
22.9%
35.4%
20 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
35.4%
43.8%
20.8%
17 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
45.8%
16.7%
37.5%
22 победы 8 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дабо Багали
|3
|0.3
|Питтас Яннис
|3
|0.3
|Янга Рангело
|2
|0.2
|Дигин Николя
|1
|0.1
|Онгенда Эрвин
|1
|0.1
|Харис Мавриас
|1
|0.1
|Кириаку Хараламбос
|1
|0.1
|Шполярич Данило
|1
|0.1
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|5 (3)
|0.5
|Дьюрчо Адам
|2
|0.2
|Густаву Луиш
|2
|0.2
|Jose Romo
|1
|0.1
|Альтман Омри
|1
|0.1
|Гарсия Анхель
|1
|0.1
|Фараж Имад
|1
|0.1
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|3
|0
|Харис Мавриас
|3
|0
|Онгенда Эрвин
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|Йованович Александар II
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Жради Бассель
|1
|0
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|Йованович Вукашин
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томович Ненад
|3
|0
|Эспиноса Хавьер
|3
|0
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Альтман Омри
|2
|0
|Густаву Луиш
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Фараж Имад
|2
|0
|Миличевич Хрвое
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Микель Гонсалес
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Jose Romo
|1
|0
|Энглезу Никос
|1
|0
|Санчес Кристиан
|1
|0
|Танди Симранджит
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
3
60%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
7%
2
15%
1-15
5
36%
3
23%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2
АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Онисилос Сотира 8:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|58
|2.
|АЕК Ларнака
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|54
|3.
|АПОЭЛ
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|52
|4.
|Арис Лимассол
|10
|3
|5
|2
|14 - 12
|50
|5.
|Анортосис
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|49
|6.
|Пафос
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|46
|2.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|45
|3.
|Пафос
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|43
|4.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Арис Лимассол
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|Аполлон
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|5
|1
|4
|0
|8 - 5
|53
|2.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|46
|3.
|Арис Лимассол
|5
|1
|4
|0
|7 - 4
|43
|4.
|АПОЭЛ
|5
|2
|0
|3
|8 - 12
|6
|5.
|Анортосис
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Пафос
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3