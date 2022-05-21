Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

[team] вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Портанова Маноло пробует нанести удар издали, но Франческо Барди держит все под контролем

46' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Болонья

45' Амири Надим из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

44' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

41' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Гальдамес Пабло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Шемпер Адриан взял и забрал мяч на выходе

37' Эстигор Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Отличные скиллы показывает Дейкс Митчелл , обводя своих соперников

37' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Дженоа

34' Игрок из команды Болонья совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

34' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Дженоа

34' Домингес Николас наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

33' Эстигор Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Дженоа

32' Домингес Николас из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

31' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Портанова Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кришито Доменико из команды Дженоа

30' Почти гол! Де Сильвестри Лоренцо пробил головой по воротам, но Адриан Семпер спас!

29' Игрок Эбишер Мишель из команды Болонья неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

29' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Эрнани Азеведо бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Амири Надим получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Эбишер Мишель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' Шемпер Адриан взял и забрал мяч на выходе

23' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Болонья

21' Портанова Маноло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Удар от ворот произведет Дженоа

19' Эрнани Азеведо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Гудмундссон Альберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Эстигор Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Болонья выполняет удар от ворот.

15' Плохо сыграл Схаутен Йерди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

11' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Портанова Маноло наносит удар через себя, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

8' Луис Бинкс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Амей Висдом предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Безумный фол. Кришито Доменико грубо играет против соперника. Пострадал Луис Бинкс

2' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Игрок из команды Болонья совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Болонья начинает с центра поля