Стадион: Луиджи Феррарис
25' Желтая карточкаЭбишер Мишель
38' Желтая карточкаГальдамес Пабло
54' Желтая карточкаКришито Доменико
59' Желтая карточкаЭстигор Лео
0:1
66' ГолБарроу Муса
Ход матча
25'
38'
54'
59'
66'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
9 Угловые 9
-
2 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
15
Васкес
Хоан
55
Эстигор
Лео
45
Йебоа
Келвин
66
Амей
Висдом
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Йебоа КелвинНападающий
- Запасные игроки
-
25 Водишек РокВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Амей ВисдомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Молла МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
История личных встреч
Дженоа
Болонья
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
24%
68%
8%
6 побед 17 ничьих 2 победы
Второй тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.24
|Кришито Доменико
|6 (6)
|0.16
|Фарес Мохамед
|2
|0.05
|Камбьясо Андреа
|1
|0.03
|Кайседо Фелипе
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Бадель Милан
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Амири Надим
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Йебоа Келвин
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|14 (2)
|0.37
|Барроу Муса
|6
|0.16
|Орсолини Риккардо
|6 (2)
|0.16
|Хикки Аарон
|5
|0.13
|Сванберг Маттиас
|3
|0.08
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.08
|Сансоне Никола
|2
|0.05
|Теате Артур
|2
|0.05
|Схаутен Йерди
|1
|0.03
|Сантандер Федерико
|1
|0.03
|Сориано Роберто
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|12
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Эстигор Лео
|3
|2
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Ровелла Николо
|5
|0
|Кришито Доменико
|4
|0
|Бадель Милан
|4
|0
|Дестро Маттиа
|4
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Портанова Маноло
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Александр Блессин
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Гальдамес Пабло
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Йебоа Келвин
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Morten Frendrup
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медель Гари
|9
|1
|Сумаоро Адама
|6
|2
|Сориано Роберто
|5
|2
|Хикки Аарон
|8
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|7
|0
|Сванберг Маттиас
|7
|0
|Домингес Николас
|7
|0
|Арнаутович Марко
|6
|0
|Сансоне Никола
|6
|0
|Теате Артур
|6
|0
|Бонифаци Кевин
|3
|1
|Схаутен Йерди
|3
|1
|Скорупски Лукаш
|4
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Дейкс Митчелл
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
21
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
29 Не забивали 25
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
9
64%
6
29%
76-90
Пропущено
25
29
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
4
16%
3
10%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
5
20%
4
14%
31-45
4
16%
3
10%
46-60
4
16%
7
24%
61-75
6
24%
8
28%
76-90
Забито
14
24
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 7
30 Не забивали 25
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
6
43%
9
38%
76-90
Пропущено
34
25
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
8
24%
3
12%
1-15
2
6%
3
12%
16-30
5
15%
3
12%
31-45
4
12%
6
24%
46-60
7
21%
5
20%
61-75
8
24%
5
20%
76-90
Забито
28
45
6 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 31
6 Забивали первыми 17
21 Не забивали 12
3
11%
5
11%
1-15
2
7%
2
4%
16-30
1
4%
7
16%
31-45
2
7%
9
20%
46-60
5
18%
7
16%
61-75
15
54%
15
33%
76-90
Пропущено
59
54
26 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 34
24 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 25
12
20%
6
11%
1-15
4
7%
7
13%
16-30
10
17%
7
13%
31-45
8
14%
9
17%
46-60
11
19%
12
22%
61-75
14
24%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0
Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0
Болонья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1
Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|66 - 31
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|81 - 32
|81
|3.
|Наполи
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|71 - 31
|76
|4.
|Ювентус
|Заявка
|37
|20
|10
|7
|57 - 35
|70
|5.
|Рома
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|59 - 43
|63
|6.
|Лацио
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|74 - 55
|63
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|18
|5
|14
|57 - 51
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|65 - 47
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|62 - 56
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|38
|13
|11
|14
|46 - 41
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|64 - 63
|50
|12.
|Болонья
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|44 - 55
|46
|13.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|57 - 58
|44
|14.
|Эмполи
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|49 - 70
|38
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|41 - 68
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|46 - 60
|36
|17.
|Салернитана
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|33 - 74
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|37
|6
|11
|20
|34 - 68
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|38
|4
|16
|18
|27 - 60
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|28 - 12
|40
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|26 - 16
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|37 - 16
|36
|6.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|25 - 14
|35
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 21
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|29 - 32
|21
|14.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|14 - 25
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 33
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|34 - 19
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 16
|39
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|35 - 33
|28
|7.
|Рома
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|33 - 27
|27
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|37 - 36
|26
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 31
|21
|12.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|14.
|Болонья
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|16.
|Салернитана
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|17.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 31
|13
|20.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|13 - 35
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Болонья
Исход игры
Дженоа
64.8% (68)
Ничья
21.9% (23)
Болонья
13.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
43.88% (43)
Меньше
56.12% (55)
Обе команды забьют
Да
61.22% (60)
Нет
38.78% (38)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
28.6% (30)
1:0 Дженоа
26.7% (28)
1:1 Ничья
16.2% (17)
1:2 Болонья
7.6% (8)
0:0 Ничья
3.8% (4)
2:0 Дженоа
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:1 Болонья
1.9% (2)
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