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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Дженоа
0:1
Конец матча
Болонья
0'
25' Желтая карточка
Эбишер Мишель
38' Желтая карточка
Гальдамес Пабло
54' Желтая карточка
Кришито Доменико
59' Желтая карточка
Эстигор Лео
0:1
66' Гол
Барроу Муса
90'+5
0:1. Гол Муса Барроу (видео). Че...

Ход матча

25'
 
Эбишер Мишель
38'
Гальдамес Пабло
 
46'
Мелегони Филиппо
Портанова Маноло
 
46'
Morten Frendrup
Гальдамес Пабло
 
46'
 
Стиванелло Риккардо
Бинкс Луис
46'
 
Урбаньски Кацпер
Схаутен Йерди
54'
Кришито Доменико
 
56'
Камбьясо Андреа
Амири Надим
 
59'
Эстигор Лео
 
66'
0:1
Барроу Муса
67'
Ровелла Николо
Эрнани Азеведо
 
71'
Экубан Калеб
Кришито Доменико
 
72'
 
Хикки Аарон
Амей Висдом
75'
 
Виньято Эмануэль
Раймондо Антонио
88'
 
Баньолини Никола
Барди Франческо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 9
  • 2 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 105
Дженоа 64.8% (68)
X 21.9% (23)
Болонья 13.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Шемпер
Адриан
36
Хефти
Сильван
15
Васкес
Хоан
55
Эстигор
Лео
4
Кришито
Доменико
33
Эрнани
Азеведо
99
Гальдамес
Пабло
11
Гудмундссон
Альберт
8
Амири
Надим
90
Портанова
Маноло
45
Йебоа
Келвин
22
Барди
Франческо
66
Амей
Висдом
2
Бинкс
Луис
4
Бонифаци
Кевин
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Домингес
Николас
30
Схаутен
Йерди
20
Эбишер
Мишель
35
Дейкс
Митчелл
76
Раймондо
Антонио
99
Барроу
Муса
Дженоа
4-2-3-1
Болонья
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Болонья

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

24%
68%
8%
6 побед 17 ничьих 2 победы

Второй тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:4
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.24
Кришито Доменико 6 (6) 0.16
Фарес Мохамед 2 0.05
Камбьясо Андреа 1 0.03
Кайседо Фелипе 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Бадель Милан 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Гудмундссон Альберт 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Амири Надим 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Йебоа Келвин 0 0
Каллон Яя 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 14 (2) 0.37
Барроу Муса 6 0.16
Орсолини Риккардо 6 (2) 0.16
Хикки Аарон 5 0.13
Сванберг Маттиас 3 0.08
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.08
Сансоне Никола 2 0.05
Теате Артур 2 0.05
Схаутен Йерди 1 0.03
Сантандер Федерико 1 0.03
Сориано Роберто 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 12 0
Васкес Хоан 7 0
Эстигор Лео 3 2
Камбьясо Андреа 4 1
Ровелла Николо 5 0
Кришито Доменико 4 0
Бадель Милан 4 0
Дестро Маттиа 4 0
Бираски Давиде 4 0
Портанова Маноло 4 0
Бехрами Валон 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Каллон Яя 3 0
Александр Блессин 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Гальдамес Пабло 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Йебоа Келвин 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бани Маттиа 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Хефти Сильван 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Morten Frendrup 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медель Гари 9 1
Сумаоро Адама 6 2
Сориано Роберто 5 2
Хикки Аарон 8 0
Де Сильвестри Лоренцо 7 0
Сванберг Маттиас 7 0
Домингес Николас 7 0
Арнаутович Марко 6 0
Сансоне Никола 6 0
Теате Артур 6 0
Бонифаци Кевин 3 1
Схаутен Йерди 3 1
Скорупски Лукаш 4 0
Бинкс Луис 3 0
Дейкс Митчелл 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Эбишер Мишель 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
21
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
29 Не забивали 25
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
9
64%
6
29%
76-90

Пропущено

25
29
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
4
16%
3
10%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
5
20%
4
14%
31-45
4
16%
3
10%
46-60
4
16%
7
24%
61-75
6
24%
8
28%
76-90

Забито

14
24
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 7
30 Не забивали 25
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
6
43%
9
38%
76-90

Пропущено

34
25
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
8
24%
3
12%
1-15
2
6%
3
12%
16-30
5
15%
3
12%
31-45
4
12%
6
24%
46-60
7
21%
5
20%
61-75
8
24%
5
20%
76-90

Забито

28
45
6 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 31
6 Забивали первыми 17
21 Не забивали 12
3
11%
5
11%
1-15
2
7%
2
4%
16-30
1
4%
7
16%
31-45
2
7%
9
20%
46-60
5
18%
7
16%
61-75
15
54%
15
33%
76-90

Пропущено

59
54
26 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 34
24 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 25
12
20%
6
11%
1-15
4
7%
7
13%
16-30
10
17%
7
13%
31-45
8
14%
9
17%
46-60
11
19%
12
22%
61-75
14
24%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0
Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0
Болонья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1
Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан Заявка 37 24 9 4 81 - 32 81
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус Заявка 37 20 10 7 57 - 35 70
5. Рома Заявка 38 18 9 11 59 - 43 63
6. Лацио Заявка 37 18 9 10 74 - 55 63
7. Фиорентина Заявка 37 18 5 14 57 - 51 59
8. Аталанта Заявка 37 16 11 10 65 - 47 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 38 13 11 14 46 - 41 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Болонья Заявка 38 12 10 16 44 - 55 46
13. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 37 10 6 21 46 - 60 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 38 4 16 18 27 - 60 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
3. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
7. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 19 8 5 6 29 - 21 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
15. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
16. Дженоа Заявка 19 3 8 8 14 - 25 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Рома Заявка 19 8 3 8 33 - 27 27
8. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Болонья Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
15. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
16. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Болонья вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Барроу Муса из команды Болонья сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Контроль мяча: Дженоа: 50%, Болонья: 50%.
  • 94'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Йебоа Келвин нанес удар головой, но Никола Баньолини спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    94'
    Мелегони Филиппо из команды Дженоа подал угловой справа.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Дженоа 64.8% (68)
    X 21.9% (23)
    Болонья 13.3% (14)
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    Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Болонья

    Исход игры
    Дженоа
    64.8% (68)
    Ничья
    21.9% (23)
    Болонья
    13.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.88% (43)
    Меньше
    56.12% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    61.22% (60)
    Нет
    38.78% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Дженоа
    28.6% (30)
    1:0 Дженоа
    26.7% (28)
    1:1 Ничья
    16.2% (17)
    1:2 Болонья
    7.6% (8)
    0:0 Ничья
    3.8% (4)
    2:0 Дженоа
    2.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    0:1 Болонья
    1.9% (2)
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