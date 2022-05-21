Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Стиванелло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Стиванелло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Болонья

87' Эстигор Лео не смог попасть в створ ударом издали

87' Близко! Мортен Френдруп нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

87' Стиванелло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Удар от ворот произведет Болонья

85' Плохо сыграл Стиванелло Риккардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Дейкс Митчелл из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

84' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Йебоа Келвин нанес удар, мяч был парирован, но Франческо Барди не удержал его в руках.

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Йебоа Келвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Йебоа Келвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Барди Франческо взял и забрал мяч на выходе

81' Игрок Экубан Калеб из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

80' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Хорошую попытку сделал Йебоа Келвин . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Удар от ворот произведет Дженоа

75' Эстигор Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Матч возобновится спорным мячом

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Васкес Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Команда Болонья довольна результатом к этому моменту.

69' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Шемпер Адриан взял и забрал мяч на выходе

68' Васкес Хоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Г О О О О Л - Барроу Муса первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

66' Плохо сыграл Эрнани Азеведо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

66' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Почти гол! Раймондо Антонио пробил головой по воротам, но Адриан Семпер спас!

65' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Стиванелло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Игрок Йебоа Келвин из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

65' Плохо сыграл Дейкс Митчелл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

64' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Раймондо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Стиванелло Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.

60' Барроу Муса решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

59' Эстигор Лео - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' [team] вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Кришито Доменико совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Дейкс Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Каcпер Урбански задерживает мяч рукой

52' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Игрок Гудмундссон Альберт из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

49' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Стиванелло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Стиванелло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Схаутен Йерди уходит с поля и его заменяет Каcпер Урбански

46' Тактическая замена. Луис Бинкс уходит с поля и его заменяет Стиванелло Риккардо