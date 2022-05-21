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Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Валенсия
1:0
Второй тайм: 55'
Сельта
0'
1:0
28' Гол
Макси Гомес
45' Желтая карточка
Галан Хави
52' Желтая карточка
Браис Мендес
55'

Ход матча

28'
Макси Гомес
(Андре Маркос)
1:0
45'
 
Галан Хави
46'
Черышев Денис
Хиль Бриан
 
52'
 
Вейга Габриэль
Солари Аугусто
52'
 
Браис Мендес

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 107
Валенсия 55.1% (59)
X 38.3% (41)
Сельта 6.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Сельта
2.82
4.02
8.74
Все Коэффициенты
Новости
1
Хауме
Доменек
20
Фулкье
Димитри
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
2
Корреа
Тьерри
10
Солер
Карлос
23
Мориба
Илайкс
21
Хиль
Бриан
9
Макси
Гомес
22
Андре
Маркос
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
6
Денис
Суарес
21
Солари
Аугусто
23
Браис
Мендес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
7
Тьяго
Гальярдо
Валенсия
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Валенсия
Сельта

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
П
1:2
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
3:2
КК
2:1
КК
1:4
П
2:1
П
0:2
П
1:5
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
0:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 11 (1) 0.29
Солер Карлос 11 (7) 0.29
Дуро Уго 7 0.18
Макси Гомес 5 0.13
Гайя Хосе 2 0.05
Габриэль Паулиста 2 0.05
Альдерете Омар 2 0.05
Андре Маркос 1 0.03
Васс Даниэль 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 0.03
Муса Юнус 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0
Корреа Тьерри 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 18 (3) 0.47
Мина Сантьяго 7 0.18
Денис Суарес 4 0.11
Браис Мендес 4 0.11
Серви Франко 3 0.08
Тьяго Гальярдо 2 0.05
Нолито Агудо 2 0.05
Мальо Уго 1 0.03
Пейнадо Франсиско 1 0.03
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 15 0
Гильямон Уго 10 2
Дьякаби Муктар 11 0
Гайя Хосе 7 2
Фулкье Димитри 10 0
Мориба Илайкс 7 1
Макси Гомес 6 1
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Корреа Тьерри 4 0
Дуро Уго 2 1
Кошта Элдер 3 0
Гуэдеш Гонсалу 3 0
Вальехо Ману 3 0
Андре Маркос 3 0
Хиль Бриан 3 0
Джейсон 2 0
Габриэль Паулиста 2 0
Джюмарт Эрай 2 0
Рачич Урош 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Коба Куандреди 1 0
Москера Кристиан 1 0
Хосе Бордалас 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тапия Ренато 10 0
Аспас Яго 9 0
Галан Хави 8 0
Мальо Уго 4 2
Браис Мендес 7 0
Мурильо Джейсон 5 1
Солари Аугусто 5 0
Серви Франко 5 0
Араухо Нестор 4 0
Тьяго Гальярдо 4 0
Денис Суарес 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Пейнадо Франсиско 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Васкес Кевин 3 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
17
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 28
3
12%
3
18%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
15%
6
35%
31-45
6
23%
3
18%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
8
31%
1
6%
76-90

Пропущено

22
18
5 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
5
23%
5
28%
46-60
5
23%
4
22%
61-75
7
32%
3
17%
76-90

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
2
10%
6
23%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
3
14%
6
23%
61-75
3
14%
5
19%
76-90

Пропущено

30
23
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
8
27%
1
4%
1-15
6
20%
7
30%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
2
7%
5
22%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
7
23%
4
17%
76-90

Забито

47
43
20 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 17
8 Не забивали 14
5
11%
9
21%
1-15
6
13%
2
5%
16-30
9
19%
8
19%
31-45
11
23%
8
19%
46-60
5
11%
10
23%
61-75
11
23%
6
14%
76-90

Пропущено

52
41
22 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 24
8
15%
2
5%
1-15
7
13%
10
24%
16-30
7
13%
6
15%
31-45
7
13%
10
24%
46-60
9
17%
6
15%
61-75
14
27%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1
Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1
Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 8 4 80 - 31 86
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 38 19 8 11 62 - 40 65
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Валенсия 1:0 Заявка 38 11 15 12 47 - 53 48
10. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
11. Сельта 0:1 Заявка 38 12 10 16 43 - 42 46
12. Райо Вальекано Заявка 38 11 9 18 39 - 50 42
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче Заявка 37 10 9 18 37 - 51 39
15. Хетафе Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте Заявка 38 8 11 19 51 - 76 35
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 5 1 44 - 13 44
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 19 8 5 6 26 - 22 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
13. Валенсия 1:0 Заявка 19 6 8 5 25 - 24 26
14. Сельта 0:1 Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
15. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
16. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 19 9 6 4 28 - 18 33
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия 1:0 Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта 0:1 Заявка 19 5 6 8 17 - 19 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Леванте Заявка 19 3 4 12 23 - 46 13
16. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
17. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Валенсия 55.1% (59)
    X 38.3% (41)
    Сельта 6.5% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Сельта
    2.82
    4.02
    8.74
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    Где смотреть матч Валенсия 1:0 Сельта онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Сельта

    Исход игры
    Валенсия
    55.1% (59)
    Ничья
    38.3% (41)
    Сельта
    6.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.11% (36)
    Меньше
    62.89% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    73.2% (71)
    Нет
    26.8% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (35)
    2:1 Валенсия
    26.2% (28)
    1:0 Валенсия
    16.8% (18)
    1:2 Сельта
    4.7% (5)
    2:0 Валенсия
    3.7% (4)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    0:1 Сельта
    1.9% (2)
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