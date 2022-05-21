Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Сельта

47' Солер Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Галан Хави получил желтую карточку от судьи

46' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Хиль Бриан из команды Валенсия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Макси Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Сельта

43' Отличный пас сделал Илайш Мориба из команды Валенсия . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

43' Галан Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Валенсия

40' Жауме Доменек не дал случится голу! Нолито Агудо должен был забивать, но Жауме Доменек сделал отличный сейв

40' Игрок команды Сельта делает подачу своему товарищу по команде.

39' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Андре Маркос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Хауме Доменек взял и забрал мяч на выходе

27' Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Аспас Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

18' Удар от ворот произведет Валенсия

17' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

16' Хиль Бриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Сельта

14' Как он промахнулся? Макси Гомес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

14' Плохо сыграл Араухо Нестор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

13' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Макси Гомес нанес удар головой, но Матиас Дитуро спокойно отбил мяч.

10' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Васкес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Игрок из команды Сельта совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

7' Денис Суарес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гайя Хосе пробует нанести удар издали, но Матиас Дитуро ловит мяч

6' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Солер Карлос пробил со штрафного прямо в стенку

2' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Валенсия начинает с центра поля