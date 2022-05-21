Стадион: Месталья
1:0
28' ГолМакси Гомес
45' Желтая карточкаГалан Хави
52' Желтая карточкаБраис Мендес
2:0
60' Гол в свои воротаАраухо Нестор
64' Желтая карточкаФулкье Димитри
64' Желтая карточкаКорреа Тьерри
80' Желтая карточкаТьяго Гальярдо
90' Желтая карточкаМориба Илайкс
Ход матча
28'
1:0
45'
52'
60'
2:0
64'
64'
77'
80'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
14
Гайя
Хосе
10
Солер
Карлос
21
Хиль
Бриан
22
Андре
Маркос
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
-
22 Андре МаркосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Васкес ХесусЗащитник
-
24 Джюмарт ЭрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Фонтан ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Валенсия
Сельта
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|11 (1)
|0.29
|Солер Карлос
|11 (7)
|0.29
|Дуро Уго
|7
|0.18
|Макси Гомес
|5
|0.13
|Гайя Хосе
|2
|0.05
|Габриэль Паулиста
|2
|0.05
|Альдерете Омар
|2
|0.05
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1
|0.03
|Муса Юнус
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Лато Тони
|0
|0
|Кошта Элдер
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
|Силлессен Яспер
|0
|0
|Дьякаби Муктар
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
|Корреа Тьерри
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|18 (3)
|0.47
|Мина Сантьяго
|7
|0.18
|Денис Суарес
|4
|0.11
|Браис Мендес
|4
|0.11
|Серви Франко
|3
|0.08
|Тьяго Гальярдо
|2
|0.05
|Нолито Агудо
|2
|0.05
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.03
|Галан Хави
|0
|0
|Васкес Кевин
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|15
|0
|Гильямон Уго
|10
|2
|Фулкье Димитри
|11
|0
|Дьякаби Муктар
|11
|0
|Гайя Хосе
|7
|2
|Мориба Илайкс
|8
|1
|Макси Гомес
|6
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Лато Тони
|5
|0
|Корреа Тьерри
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Солер Карлос
|4
|0
|Дуро Уго
|2
|1
|Кошта Элдер
|3
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Андре Маркос
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Джейсон
|2
|0
|Габриэль Паулиста
|2
|0
|Джюмарт Эрай
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Иранцо Рубен
|2
|0
|Пиччини Кристиано
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Хауме Доменек
|1
|0
|Коба Куандреди
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
|Хосе Бордалас
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тапия Ренато
|10
|0
|Аспас Яго
|9
|0
|Галан Хави
|8
|0
|Браис Мендес
|8
|0
|Мальо Уго
|4
|2
|Мурильо Джейсон
|5
|1
|Тьяго Гальярдо
|5
|0
|Солари Аугусто
|5
|0
|Серви Франко
|5
|0
|Араухо Нестор
|4
|0
|Денис Суарес
|4
|0
|Мина Сантьяго
|4
|0
|Пейнадо Франсиско
|4
|0
|Фонтан Хосе
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Нолито Агудо
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
18
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
22 Не забивали 28
3
11%
3
17%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
6
33%
31-45
6
22%
4
22%
46-60
2
7%
4
22%
61-75
8
30%
30%
1
6%
76-90
Пропущено
23
19
5 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
4%
4
21%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
6
26%
5
26%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
7
30%
3
16%
76-90
Забито
21
26
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
24 Не забивали 24
2
10%
6
23%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
3
14%
6
23%
61-75
3
14%
5
19%
76-90
Пропущено
30
23
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
8
27%
1
4%
1-15
6
20%
7
30%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
2
7%
5
22%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
7
23%
4
17%
76-90
Забито
48
44
21 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 17
8 Не забивали 14
5
10%
9
20%
1-15
7
15%
2
5%
16-30
9
19%
8
18%
31-45
11
23%
9
20%
46-60
5
10%
10
23%
61-75
11
23%
6
14%
76-90
Пропущено
53
42
22 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
8
15%
2
5%
1-15
7
13%
11
26%
16-30
7
13%
6
14%
31-45
8
15%
10
24%
46-60
9
17%
6
14%
61-75
14
26%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1
Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1
Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|80 - 31
|86
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|21
|10
|6
|68 - 36
|73
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|20
|8
|9
|63 - 42
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|17
|16
|4
|52 - 30
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|62 - 40
|65
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|17
|11
|9
|39 - 35
|62
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|11
|11
|61 - 37
|56
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 35
|55
|9.
|Валенсия
|Заявка
|38
|11
|15
|12
|48 - 53
|48
|10.
|Осасуна
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|37 - 49
|47
|11.
|Сельта
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|43 - 43
|46
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|38
|11
|9
|18
|39 - 50
|42
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|40 - 53
|41
|14.
|Эльче
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|37 - 51
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|32 - 38
|39
|16.
|Гранада
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|44 - 61
|37
|17.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|34 - 63
|36
|18.
|Кадис
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|34 - 51
|36
|19.
|Леванте
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|51 - 76
|35
|20.
|Алавес
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|31 - 64
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|44 - 13
|44
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|33 - 16
|41
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|35 - 17
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|37 - 17
|38
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|40 - 18
|36
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|15 - 7
|35
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 18
|34
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|25 - 19
|33
|9.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 22
|32
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 22
|29
|11.
|Хетафе
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 15
|28
|12.
|Мальорка
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|20 - 25
|27
|13.
|Валенсия
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|26 - 24
|26
|14.
|Сельта
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 23
|25
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|17 - 20
|25
|16.
|Эльче
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 20
|24
|17.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|18.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|28 - 30
|22
|19.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 29
|21
|20.
|Кадис
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|19 - 24
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 18
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 19
|35
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|28 - 18
|33
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|17 - 13
|28
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 28
|27
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|30 - 26
|27
|7.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 25
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|22 - 29
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|14 - 17
|21
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 19
|20
|12.
|Кадис
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 27
|18
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 32
|16
|14.
|Эльче
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|15.
|Леванте
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|23 - 46
|13
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 28
|13
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|11 - 23
|11
|18.
|Мальорка
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 38
|9
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 34
|8
|20.
|Алавес
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|14 - 44
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия 2:0 Сельта
Исход игры
Валенсия
55.1% (59)
Ничья
38.3% (41)
Сельта
6.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.11% (36)
Меньше
62.89% (61)
Обе команды забьют
Да
73.2% (71)
Нет
26.8% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (35)
2:1 Валенсия
26.2% (28)
1:0 Валенсия
16.8% (18)
1:2 Сельта
4.7% (5)
2:0 Валенсия
3.7% (4)
0:0 Ничья
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:1 Сельта
1.9% (2)
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