  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига

2021-2022

Стадион:
Валенсия
2:0
Конец матча
Сельта
0'
1:0
28' Гол
Макси Гомес
45' Желтая карточка
Галан Хави
52' Желтая карточка
Браис Мендес
2:0
60' Гол в свои ворота
Араухо Нестор
64' Желтая карточка
Фулкье Димитри
64' Желтая карточка
Корреа Тьерри
80' Желтая карточка
Тьяго Гальярдо
90' Желтая карточка
Мориба Илайкс
90'+6

Ход матча

28'
Макси Гомес
(Андре Маркос)
1:0
45'
 
Галан Хави
46'
Черышев Денис
Хиль Бриан
 
52'
 
Вейга Габриэль
Солари Аугусто
52'
 
Браис Мендес
60'
Араухо Нестор
2:0
64'
Фулкье Димитри
 
64'
Корреа Тьерри
 
68'
Домингес Марио
Корреа Тьерри
 
68'
Гуэдеш Гонсалу
Андре Маркос
 
70'
 
Пинеда Орбелин
Васкес Кевин
70'
 
Мурильо Джейсон
Нолито Агудо
77'
Муса Юнус
Макси Гомес
 
80'
 
Тьяго Гальярдо
84'
Рачич Урош
Дьякаби Муктар
 
85'
 
Фонтан Хосе
Браис Мендес
90'
Мориба Илайкс
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 22 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 107
Валенсия 55.1% (59)
X 38.3% (41)
Сельта 6.5% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Хауме
Доменек
20
Фулкье
Димитри
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
14
Гайя
Хосе
2
Корреа
Тьерри
10
Солер
Карлос
23
Мориба
Илайкс
21
Хиль
Бриан
9
Макси
Гомес
22
Андре
Маркос
1
Дитуро
Матиас
20
Васкес
Кевин
15
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
17
Галан
Хави
6
Денис
Суарес
21
Солари
Аугусто
23
Браис
Мендес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
7
Тьяго
Гальярдо
Валенсия
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

История личных встреч

Валенсия
Сельта

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
П
1:2
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
3:2
КК
2:1
КК
1:4
П
2:1
П
0:2
П
1:5
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
0:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 11 (1) 0.29
Солер Карлос 11 (7) 0.29
Дуро Уго 7 0.18
Макси Гомес 5 0.13
Гайя Хосе 2 0.05
Габриэль Паулиста 2 0.05
Альдерете Омар 2 0.05
Андре Маркос 1 0.03
Васс Даниэль 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 0.03
Муса Юнус 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Лато Тони 0 0
Кошта Элдер 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Силлессен Яспер 0 0
Дьякаби Муктар 0 0
Хиль Бриан 0 0
Корреа Тьерри 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 18 (3) 0.47
Мина Сантьяго 7 0.18
Денис Суарес 4 0.11
Браис Мендес 4 0.11
Серви Франко 3 0.08
Тьяго Гальярдо 2 0.05
Нолито Агудо 2 0.05
Мальо Уго 1 0.03
Пейнадо Франсиско 1 0.03
Галан Хави 0 0
Васкес Кевин 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 15 0
Гильямон Уго 10 2
Фулкье Димитри 11 0
Дьякаби Муктар 11 0
Гайя Хосе 7 2
Мориба Илайкс 8 1
Макси Гомес 6 1
Васс Даниэль 6 0
Лато Тони 5 0
Корреа Тьерри 5 0
Муса Юнус 5 0
Солер Карлос 4 0
Дуро Уго 2 1
Кошта Элдер 3 0
Гуэдеш Гонсалу 3 0
Вальехо Ману 3 0
Андре Маркос 3 0
Хиль Бриан 3 0
Джейсон 2 0
Габриэль Паулиста 2 0
Джюмарт Эрай 2 0
Рачич Урош 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Иранцо Рубен 2 0
Пиччини Кристиано 1 0
Черышев Денис 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Хауме Доменек 1 0
Коба Куандреди 1 0
Москера Кристиан 1 0
Хосе Бордалас 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тапия Ренато 10 0
Аспас Яго 9 0
Галан Хави 8 0
Браис Мендес 8 0
Мальо Уго 4 2
Мурильо Джейсон 5 1
Тьяго Гальярдо 5 0
Солари Аугусто 5 0
Серви Франко 5 0
Араухо Нестор 4 0
Денис Суарес 4 0
Мина Сантьяго 4 0
Пейнадо Франсиско 4 0
Фонтан Хосе 3 0
Васкес Кевин 3 0
Нолито Агудо 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Айду Джозеф 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
18
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
22 Не забивали 28
3
11%
3
17%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
6
33%
31-45
6
22%
4
22%
46-60
2
7%
4
22%
61-75
8
30%
30%
1
6%
76-90

Пропущено

23
19
5 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
4%
4
21%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
6
26%
5
26%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
7
30%
3
16%
76-90

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
24 Не забивали 24
2
10%
6
23%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
2
8%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
3
14%
6
23%
61-75
3
14%
5
19%
76-90

Пропущено

30
23
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
8
27%
1
4%
1-15
6
20%
7
30%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
2
7%
5
22%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
7
23%
4
17%
76-90

Забито

48
44
21 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 17
8 Не забивали 14
5
10%
9
20%
1-15
7
15%
2
5%
16-30
9
19%
8
18%
31-45
11
23%
9
20%
46-60
5
10%
10
23%
61-75
11
23%
6
14%
76-90

Пропущено

53
42
22 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
8
15%
2
5%
1-15
7
13%
11
26%
16-30
7
13%
6
14%
31-45
8
15%
10
24%
46-60
9
17%
6
14%
61-75
14
26%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1
Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:2
Сельта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1
Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0 Сельта - Мальорка 4:3 Атлетико М - Сельта 2:0 Сельта - Леванте 1:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Райо Вальекано 2:0 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Осасуна 2:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:0 Атлетико Балеарес - Сельта 2:1 Бетис - Сельта 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 38 26 8 4 80 - 31 86
2. Барселона Заявка 37 21 10 6 68 - 36 73
3. Атлетико М Заявка 37 20 8 9 63 - 42 68
4. Севилья Заявка 37 17 16 4 52 - 30 67
5. Бетис Заявка 38 19 8 11 62 - 40 65
6. Реал Сосьедад Заявка 37 17 11 9 39 - 35 62
7. Вильярреал Заявка 37 15 11 11 61 - 37 56
8. Атлетик Б Заявка 37 14 13 10 43 - 35 55
9. Валенсия Заявка 38 11 15 12 48 - 53 48
10. Осасуна Заявка 37 12 11 14 37 - 49 47
11. Сельта Заявка 38 12 10 16 43 - 43 46
12. Райо Вальекано Заявка 38 11 9 18 39 - 50 42
13. Эспаньол Заявка 37 10 11 16 40 - 53 41
14. Эльче Заявка 37 10 9 18 37 - 51 39
15. Хетафе Заявка 37 8 15 14 32 - 38 39
16. Гранада Заявка 37 8 13 16 44 - 61 37
17. Мальорка Заявка 37 9 9 19 34 - 63 36
18. Кадис Заявка 37 7 15 15 34 - 51 36
19. Леванте Заявка 38 8 11 19 51 - 76 35
20. Алавес Заявка 37 8 7 22 31 - 64 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 5 1 44 - 13 44
2. Атлетико М Заявка 19 12 5 2 33 - 16 41
3. Севилья Заявка 18 11 6 1 35 - 17 39
4. Барселона Заявка 18 12 2 4 37 - 17 38
5. Вильярреал Заявка 19 10 6 3 40 - 18 36
6. Реал Сосьедад Заявка 18 10 5 3 15 - 7 35
7. Атлетик Б Заявка 19 10 4 5 29 - 18 34
8. Эспаньол Заявка 19 9 6 4 25 - 19 33
9. Бетис Заявка 19 10 2 7 34 - 22 32
10. Райо Вальекано Заявка 19 8 5 6 26 - 22 29
11. Хетафе Заявка 19 7 7 5 21 - 15 28
12. Мальорка Заявка 19 7 6 6 20 - 25 27
13. Валенсия Заявка 19 6 8 5 26 - 24 26
14. Сельта Заявка 19 7 4 8 26 - 23 25
15. Алавес Заявка 18 7 4 7 17 - 20 25
16. Эльче Заявка 18 6 6 6 21 - 20 24
17. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 24 22
18. Леванте Заявка 19 5 7 7 28 - 30 22
19. Гранада Заявка 18 5 6 7 22 - 29 21
20. Кадис Заявка 19 3 9 7 19 - 24 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 36 - 18 42
2. Барселона Заявка 19 9 8 2 31 - 19 35
3. Бетис Заявка 19 9 6 4 28 - 18 33
4. Севилья Заявка 19 6 10 3 17 - 13 28
5. Реал Сосьедад Заявка 19 7 6 6 24 - 28 27
6. Атлетико М Заявка 18 8 3 7 30 - 26 27
7. Осасуна Заявка 19 7 4 8 20 - 25 25
8. Валенсия Заявка 19 5 7 7 22 - 29 22
9. Сельта Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
10. Атлетик Б Заявка 18 4 9 5 14 - 17 21
11. Вильярреал Заявка 18 5 5 8 21 - 19 20
12. Кадис Заявка 18 4 6 8 15 - 27 18
13. Гранада Заявка 19 3 7 9 22 - 32 16
14. Эльче Заявка 19 4 3 12 16 - 31 15
15. Леванте Заявка 19 3 4 12 23 - 46 13
16. Райо Вальекано Заявка 19 3 4 12 13 - 28 13
17. Хетафе Заявка 18 1 8 9 11 - 23 11
18. Мальорка Заявка 18 2 3 13 14 - 38 9
19. Эспаньол Заявка 18 1 5 12 15 - 34 8
20. Алавес Заявка 19 1 3 15 14 - 44 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Валенсия 55.1% (59)
    X 38.3% (41)
    Сельта 6.5% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Где смотреть матч Валенсия 2:0 Сельта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Валенсия 2:0 Сельта

    Исход игры
    Валенсия
    55.1% (59)
    Ничья
    38.3% (41)
    Сельта
    6.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.11% (36)
    Меньше
    62.89% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    73.2% (71)
    Нет
    26.8% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (35)
    2:1 Валенсия
    26.2% (28)
    1:0 Валенсия
    16.8% (18)
    1:2 Сельта
    4.7% (5)
    2:0 Валенсия
    3.7% (4)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    0:1 Сельта
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     