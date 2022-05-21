Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Рачич Урош не смог попасть в створ ударом издали

88' Матч возобновлен

87' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Валенсия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Тьяго Гальярдо нанес удар издали, а Жауме Доменек отбил его обратно в игру!

80' Тьяго Гальярдо получил желтую карточку от судьи

80' Судья свистит. Тьяго Гальярдо атаковал сзади соперника. Это Илайш Мориба заработал своей команде штрафной

79' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Габриэль Вейга нанес удар, но тот был заблокирован.

78' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

77' Тактическая замена. Макси Гомес уходит с поля и его заменяет Юнус Муса

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Илайш Мориба из команды Валенсия сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

75' О, нет. Из многообещающей позиции Солер Карлос из команды Валенсия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

73' Валенсия выполняет удар от ворот.

72' Илайш Мориба наказан за толчок Габриэль Вейга

71' Удар от ворот произведет Валенсия

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Отличный пас сделал Гуэдеш Гонсалу из команды Валенсия . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

68' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Илайш Мориба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Корреа Тьерри получил желтую карточку от судьи

64' Фулкье Димитри получил желтую карточку от судьи

63' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Г О О О О Л - Араухо Нестор уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

60' Плохо сыграл Араухо Нестор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

60' Андре Маркос из команды Валенсия делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

60' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Андре Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Тьяго Гальярдо нанес удар головой, но Жауме Доменек спокойно отбил мяч.

55' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

53' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Браис Мендес получил желтую карточку от судьи

52' Солари Аугусто получил травму и заменен. Габриэль Вейга выходит на поле.

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Солари Аугусто получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Солари Аугусто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Фулкье Димитри из команды Валенсия делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

48' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Илайш Мориба наказан за толчок Браис Мендес