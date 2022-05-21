Стадион: Артемио Франки
Позже
98
Роша
Игор
II
36
Перин
Маттиа
25
Рабио
Адриен
12
Алекс
Сандро
10
Дибала
Пауло
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
67 Мунтяну ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
12 Алекс СандроПолузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Аке МарлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Ювентус
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
34 матча
14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
11.8%
44.1%
44.1%
4 победы 15 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.6%
38.2%
44.2%
6 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|24 (5)
|0.65
|Гонсалес Николас
|6 (2)
|0.16
|Торрейра Лукас
|5
|0.14
|Бонавентура Джакомо
|4
|0.11
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.11
|Сапонара Риккардо
|3
|0.08
|Соттиль Рикардо
|3
|0.08
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.08
|Мале Юссеф
|2
|0.05
|Кабрал Артур
|2
|0.05
|Кальехон Хосе
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Одриосола Альваро
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Амрабат Софьян
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Миленкович Никола
|1
|0.03
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|10 (1)
|0.27
|Мората Альваро
|9 (1)
|0.24
|Кин Мойзе
|5
|0.14
|Бонуччи Леонардо
|5 (3)
|0.14
|Куадрадо Хуан
|4
|0.11
|Локателли Мануэль
|3
|0.08
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.08
|Маккенни Уэстон
|3
|0.08
|Кьеза Федерико
|2
|0.05
|Бернардески Федерико
|1
|0.03
|Кулушевски Деян
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.03
|Закария Денис
|1
|0.03
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрейра Лукас
|9
|1
|Миленкович Никола
|9
|1
|Бонавентура Джакомо
|7
|1
|Мартинес Лукас II
|8
|0
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Амрабат Софьян
|5
|0
|Мале Юссеф
|5
|0
|Соттиль Рикардо
|3
|1
|Гонсалес Николас
|3
|1
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|Влахович Душан
|4
|0
|Дункан Альфред
|3
|0
|Венути Лоренцо
|3
|0
|Роша Игор II
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|9
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Пеллегрини Лука
|6
|0
|Мората Альваро
|5
|0
|Бернардески Федерико
|5
|0
|Рабио Адриен
|4
|0
|Кин Мойзе
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Алекс Сандро
|3
|0
|Дибала Пауло
|3
|0
|Мело Артур
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Закария Денис
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Аке Марли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
38
31
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
5
13%
3
10%
1-15
5
13%
5
16%
16-30
9
24%
6
19%
31-45
7
18%
1
3%
46-60
6
16%
8
26%
61-75
6
16%
8
26%
76-90
Пропущено
18
22
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
11%
4
18%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
4
22%
6
27%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
7
32%
76-90
Забито
21
26
5 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 13
23 Не забивали 21
0
0%
8
31%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
6
29%
3
12%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
5
24%
7
27%
76-90
Пропущено
31
13
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 11
1
3%
0
0%
1-15
7
23%
3
23%
16-30
3
10%
3
23%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
4
13%
2
15%
61-75
11
35%
4
31%
76-90
Забито
59
57
24 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 28
22 Забивали первыми 23
6 Не забивали 4
5
8%
11
19%
1-15
7
12%
9
16%
16-30
12
20%
9
16%
31-45
13
22%
4
7%
46-60
11
19%
9
16%
61-75
11
19%
15
26%
76-90
Пропущено
49
35
18 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
3
6%
4
11%
1-15
8
16%
5
14%
16-30
7
14%
6
17%
31-45
9
18%
7
20%
46-60
7
14%
2
6%
61-75
15
31%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4
Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0
Ювентус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1
Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|66 - 31
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|81 - 32
|81
|3.
|Наполи
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|71 - 31
|76
|4.
|Ювентус
|Заявка
|37
|20
|10
|7
|57 - 35
|70
|5.
|Рома
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|59 - 43
|63
|6.
|Лацио
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|74 - 55
|63
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|18
|5
|14
|57 - 51
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|65 - 47
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|62 - 56
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|38
|13
|11
|14
|46 - 41
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|64 - 63
|50
|12.
|Болонья
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|44 - 55
|46
|13.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|57 - 58
|44
|14.
|Эмполи
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|49 - 70
|38
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|41 - 68
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|46 - 60
|36
|17.
|Салернитана
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|33 - 74
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|37
|6
|11
|20
|34 - 68
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|38
|4
|16
|18
|27 - 60
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|28 - 12
|40
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|26 - 16
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|37 - 16
|36
|6.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|25 - 14
|35
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 21
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|29 - 32
|21
|14.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|14 - 25
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 33
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|34 - 19
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 16
|39
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|35 - 33
|28
|7.
|Рома
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|33 - 27
|27
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|37 - 36
|26
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 31
|21
|12.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|14.
|Болонья
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|16.
|Салернитана
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|17.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 31
|13
|20.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|13 - 35
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина - Ювентус
Исход игры
Фиорентина
23% (29)
Ничья
27% (34)
Ювентус
50% (63)
Тотал 2.5
Больше
56.6% (60)
Меньше
43.4% (46)
Обе команды забьют
Да
79.25% (84)
Нет
20.75% (22)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
27.8% (35)
1:1 Ничья
19.8% (25)
2:1 Фиорентина
12.7% (16)
1:0 Фиорентина
7.9% (10)
0:1 Ювентус
4.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:3 Ювентус
2.4% (3)
0:2 Ювентус
1.6% (2)
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