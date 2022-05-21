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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Фиорентина
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 128
Фиорентина 23.4% (30)
X 26.6% (34)
Ювентус 50% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Ювентус
4.50
4.08
4.35
Все Коэффициенты
Новости
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
32
Дункан
Альфред
22
Гонсалес
Николас
19
Пёнтек
Кшиштоф
8
Сапонара
Риккардо
36
Перин
Маттиа
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
4
Де
Лихт
Маттайс
20
Бернардески
Федерико
47
Миретти
Фабио
27
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
12
Алекс
Сандро
10
Дибала
Пауло
18
Кин
Мойзе
Фиорентина
4-3-3
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Фиорентина
Ювентус

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

34 матча

14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

11.8%
44.1%
44.1%
4 победы 15 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.6%
38.2%
44.2%
6 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

К
2:0
К
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:2
К
0:3
К
1:2
СA
0:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:5
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 24 (5) 0.65
Гонсалес Николас 6 (2) 0.16
Торрейра Лукас 5 0.14
Бонавентура Джакомо 4 0.11
Бираги Кристиано 4 (1) 0.11
Сапонара Риккардо 3 0.08
Соттиль Рикардо 3 0.08
Пёнтек Кшиштоф 3 0.08
Мале Юссеф 2 0.05
Кабрал Артур 2 0.05
Кальехон Хосе 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Одриосола Альваро 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Амрабат Софьян 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Миленкович Никола 1 0.03
Пульгар Эрик 0 0
Терзич Алекса 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 10 (1) 0.27
Мората Альваро 9 (1) 0.24
Кин Мойзе 5 0.14
Бонуччи Леонардо 5 (3) 0.14
Куадрадо Хуан 4 0.11
Локателли Мануэль 3 0.08
Де Лихт Маттайс 3 0.08
Маккенни Уэстон 3 0.08
Кьеза Федерико 2 0.05
Бернардески Федерико 1 0.03
Кулушевски Деян 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Де Шильо Маттиа 1 0.03
Закария Денис 1 0.03
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Алекс Сандро 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 9 1
Миленкович Никола 9 1
Бонавентура Джакомо 7 1
Мартинес Лукас II 8 0
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Амрабат Софьян 5 0
Мале Юссеф 5 0
Соттиль Рикардо 3 1
Гонсалес Николас 3 1
Итальяно Виченцо 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Влахович Душан 4 0
Дункан Альфред 3 0
Венути Лоренцо 3 0
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Бенасси Марко 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 9 0
Данило Луис 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Пеллегрини Лука 6 0
Мората Альваро 5 0
Бернардески Федерико 5 0
Рабио Адриен 4 0
Кин Мойзе 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Алекс Сандро 3 0
Дибала Пауло 3 0
Мело Артур 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Де Шильо Маттиа 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Закария Денис 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Аке Марли 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
31
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
5
13%
3
10%
1-15
5
13%
5
16%
16-30
9
24%
6
19%
31-45
7
18%
1
3%
46-60
6
16%
8
26%
61-75
6
16%
8
26%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
11%
4
18%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
4
22%
6
27%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
7
32%
76-90

Забито

21
26
5 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 13
23 Не забивали 21
0
0%
8
31%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
6
29%
3
12%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
5
24%
7
27%
76-90

Пропущено

31
13
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 11
1
3%
0
0%
1-15
7
23%
3
23%
16-30
3
10%
3
23%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
4
13%
2
15%
61-75
11
35%
4
31%
76-90

Забито

59
57
24 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 28
22 Забивали первыми 23
6 Не забивали 4
5
8%
11
19%
1-15
7
12%
9
16%
16-30
12
20%
9
16%
31-45
13
22%
4
7%
46-60
11
19%
9
16%
61-75
11
19%
15
26%
76-90

Пропущено

49
35
18 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
3
6%
4
11%
1-15
8
16%
5
14%
16-30
7
14%
6
17%
31-45
9
18%
7
20%
46-60
7
14%
2
6%
61-75
15
31%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4
Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0
Ювентус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1
Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан Заявка 37 24 9 4 81 - 32 81
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус Заявка 37 20 10 7 57 - 35 70
5. Рома Заявка 38 18 9 11 59 - 43 63
6. Лацио Заявка 37 18 9 10 74 - 55 63
7. Фиорентина Заявка 37 18 5 14 57 - 51 59
8. Аталанта Заявка 37 16 11 10 65 - 47 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 38 13 11 14 46 - 41 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Болонья Заявка 38 12 10 16 44 - 55 46
13. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 37 10 6 21 46 - 60 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 38 4 16 18 27 - 60 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
3. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
7. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 19 8 5 6 29 - 21 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
15. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
16. Дженоа Заявка 19 3 8 8 14 - 25 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Рома Заявка 19 8 3 8 33 - 27 27
8. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Болонья Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
15. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
16. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
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  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Италии. В рамках поединка 38-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу игроки «Фиорентины» и «Ювентуса». Встреча состоится во Флоренции, на стадионе «Артемио Франки».

    Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 10 минут.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 128
Фиорентина 23.4% (30)
X 26.6% (34)
Ювентус 50% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Ювентус
4.50
4.08
4.35
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Фиорентина - Ювентус

Исход игры
Фиорентина
23% (29)
Ничья
27% (34)
Ювентус
50% (63)
Тотал 2.5
Больше
56.6% (60)
Меньше
43.4% (46)
Обе команды забьют
Да
79.25% (84)
Нет
20.75% (22)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
27.8% (35)
1:1 Ничья
19.8% (25)
2:1 Фиорентина
12.7% (16)
1:0 Фиорентина
7.9% (10)
0:1 Ювентус
4.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:3 Ювентус
2.4% (3)
0:2 Ювентус
1.6% (2)
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