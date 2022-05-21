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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Аталанта
 
Позже
Эмполи
1
Муссо
Хуан
15
Де
Рон
Мартен
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
7
Коопмейнерс
Теун
11
Фройлер
Ремо
77
Дзаппакоста
Давиде
88
Пашалич
Марио
10
Бога
Жереми
91
Сапата
Дуван
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
42
Вити
Маттиа
33
Луперто
Себастьяно
21
Какаче
Либерато
27
Журковски
Шимон
23
Аслани
Кристьян
25
Бандинелли
Филиппо
8
Хендерсон
Лиам
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Кутроне
Патрик
Аталанта
3-4-1-2
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Аталанта
Эмполи

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:4
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:0
СB
1:2
СB
3:0
СA
4:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 13 0.35
Сапата Дуван 10 (3) 0.27
Муриэль Луис 9 (2) 0.24
Малиновский Руслан 6 0.16
Коопмейнерс Теун 4 0.11
Иличич Йосип 3 0.08
Де Рон Мартен 3 0.08
Миранчук Алексей 2 0.05
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Фройлер Ремо 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Джимсити Берат 1 0.03
Пессина Маттео 1 0.03
Меле Йоаким 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Сиссе Мустафа 1 0.03
Госенс Робин 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Скальвини Джорджио 1 0.03
Пеццелла Джузеппе 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 13 (4) 0.35
Байрами Недим 6 (3) 0.16
Журковски Шимон 6 0.16
Ди Франческо Федерико 5 0.14
Кутроне Патрик 3 0.08
Хендерсон Лиам 2 0.05
Бандинелли Филиппо 2 0.05
Романьоли Симоне 2 0.05
Ла Мантия Андреа 2 0.05
Штулац Лео 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Манкузо Леонардо 1 0.03
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Верре Валерио 0 0
Фьямоцци Риккардо 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 10 0
Паломино Хосе 9 0
Фройлер Ремо 8 0
Демирал Мерих 8 0
Де Рон Мартен 6 1
Толой Рафаэл 6 0
Джимсити Берат 6 0
Дзаппакоста Давиде 6 0
Джан Пьеро Гасперини 1 2
Коопмейнерс Теун 4 0
Сапата Дуван 3 0
Пашалич Марио 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Иличич Йосип 1 0
Муриэль Луис 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 9 1
Бандинелли Филиппо 10 0
Луперто Себастьяно 7 1
Исмайли Ардиан 7 0
Журковски Шимон 5 0
Паризи Фабьяно 5 0
Хендерсон Лиам 4 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Пинамонти Андреа 4 0
Верре Валерио 2 1
Вити Маттиа 2 1
Романьоли Симоне 3 0
Хаас Николас 3 0
Байрами Недим 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Ди Франческо Федерико 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какаче Либерато 1 0
Aurelio Andreazzoli 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
24
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 25
4
13%
6
25%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
5
16%
6
25%
61-75
11
34%
2
8%
76-90

Пропущено

27
23
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
5
19%
5
22%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
7
26%
2
9%
31-45
2
7%
5
22%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
6
22%
5
22%
76-90

Забито

33
28
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
4
12%
1
4%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
2
6%
6
21%
46-60
6
18%
3
11%
61-75
9
27%
10
36%
76-90

Пропущено

20
44
10 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
2
10%
8
18%
1-15
6
30%
4
9%
16-30
2
10%
11
25%
31-45
4
20%
3
7%
46-60
3
15%
9
20%
61-75
3
15%
9
20%
76-90

Забито

65
52
28 В 1-м тайме 23
37 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 9
8
12%
7
13%
1-15
11
17%
8
15%
16-30
9
14%
8
15%
31-45
6
9%
8
15%
46-60
11
17%
9
17%
61-75
20
31%
12
23%
76-90

Пропущено

47
67
25 В 1-м тайме 32
22 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 30
7
15%
13
19%
1-15
9
19%
6
9%
16-30
9
19%
13
19%
31-45
6
13%
8
12%
46-60
7
15%
13
19%
61-75
9
19%
14
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4
Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1
Эмполи
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3
Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан Заявка 37 24 9 4 81 - 32 81
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус Заявка 37 20 10 7 57 - 35 70
5. Рома Заявка 38 18 9 11 59 - 43 63
6. Лацио Заявка 37 18 9 10 74 - 55 63
7. Фиорентина Заявка 37 18 5 14 57 - 51 59
8. Аталанта Заявка 37 16 11 10 65 - 47 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 38 13 11 14 46 - 41 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Болонья Заявка 38 12 10 16 44 - 55 46
13. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 37 10 6 21 46 - 60 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 38 4 16 18 27 - 60 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
3. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
7. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 19 8 5 6 29 - 21 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
15. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
16. Дженоа Заявка 19 3 8 8 14 - 25 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Рома Заявка 19 8 3 8 33 - 27 27
8. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Болонья Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
15. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
16. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 10 минут.

    Главный судья: Абиссо Росарио

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    • Прогнозы 118
    Аталанта 95.8% (113)
    X 2.5% (3)
    Эмполи 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Эмполи
    11.43
    8.07
    7.60
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    Прогнозы на матч Аталанта - Эмполи

    Исход игры
    Аталанта
    95.7% (111)
    Ничья
    2.6% (3)
    Эмполи
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.07% (60)
    Меньше
    43.93% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    54.21% (58)
    Нет
    45.79% (49)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    29.3% (34)
    2:1 Аталанта
    26.7% (31)
    3:1 Аталанта
    18.1% (21)
    1:0 Аталанта
    8.6% (10)
    3:2 Аталанта
    2.6% (3)
    3:0 Аталанта
    2.6% (3)
    0:1 Эмполи
    1.7% (2)
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