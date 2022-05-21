Стадион: Гевисс Стэдиум
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
10
Бога
Жереми
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бога ЖеремиНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аталанта
Эмполи
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|13
|0.35
|Сапата Дуван
|10 (3)
|0.27
|Муриэль Луис
|9 (2)
|0.24
|Малиновский Руслан
|6
|0.16
|Коопмейнерс Теун
|4
|0.11
|Иличич Йосип
|3
|0.08
|Де Рон Мартен
|3
|0.08
|Миранчук Алексей
|2
|0.05
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.03
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Толой Рафаэл
|1
|0.03
|Джимсити Берат
|1
|0.03
|Пессина Маттео
|1
|0.03
|Меле Йоаким
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Сиссе Мустафа
|1
|0.03
|Госенс Робин
|1
|0.03
|Пикколи Роберто
|1
|0.03
|Скальвини Джорджио
|1
|0.03
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|13 (4)
|0.35
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.16
|Журковски Шимон
|6
|0.16
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.14
|Кутроне Патрик
|3
|0.08
|Хендерсон Лиам
|2
|0.05
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.05
|Романьоли Симоне
|2
|0.05
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.05
|Штулац Лео
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Аслани Кристьян
|1
|0.03
|Манкузо Леонардо
|1
|0.03
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Верре Валерио
|0
|0
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|10
|0
|Паломино Хосе
|9
|0
|Фройлер Ремо
|8
|0
|Демирал Мерих
|8
|0
|Де Рон Мартен
|6
|1
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Джимсити Берат
|6
|0
|Дзаппакоста Давиде
|6
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|2
|Коопмейнерс Теун
|4
|0
|Сапата Дуван
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Муссо Хуан
|1
|1
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Спортьелло Марко
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|9
|1
|Бандинелли Филиппо
|10
|0
|Луперто Себастьяно
|7
|1
|Исмайли Ардиан
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|0
|Паризи Фабьяно
|5
|0
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Пинамонти Андреа
|4
|0
|Верре Валерио
|2
|1
|Вити Маттиа
|2
|1
|Романьоли Симоне
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Байрами Недим
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Aurelio Andreazzoli
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
24
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 25
4
13%
6
25%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
5
16%
6
25%
61-75
11
34%
2
8%
76-90
Пропущено
27
23
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
5
19%
5
22%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
7
26%
2
9%
31-45
2
7%
5
22%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
6
22%
5
22%
76-90
Забито
33
28
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
4
12%
1
4%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
2
6%
6
21%
46-60
6
18%
3
11%
61-75
9
27%
10
36%
76-90
Пропущено
20
44
10 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
2
10%
8
18%
1-15
6
30%
4
9%
16-30
2
10%
11
25%
31-45
4
20%
3
7%
46-60
3
15%
9
20%
61-75
3
15%
9
20%
76-90
Забито
65
52
28 В 1-м тайме 23
37 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 9
8
12%
7
13%
1-15
11
17%
8
15%
16-30
9
14%
8
15%
31-45
6
9%
8
15%
46-60
11
17%
9
17%
61-75
20
31%
12
23%
76-90
Пропущено
47
67
25 В 1-м тайме 32
22 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 30
7
15%
13
19%
1-15
9
19%
6
9%
16-30
9
19%
13
19%
31-45
6
13%
8
12%
46-60
7
15%
13
19%
61-75
9
19%
14
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4
Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1
Эмполи
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3
Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|66 - 31
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|81 - 32
|81
|3.
|Наполи
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|71 - 31
|76
|4.
|Ювентус
|Заявка
|37
|20
|10
|7
|57 - 35
|70
|5.
|Рома
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|59 - 43
|63
|6.
|Лацио
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|74 - 55
|63
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|18
|5
|14
|57 - 51
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|65 - 47
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|62 - 56
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|38
|13
|11
|14
|46 - 41
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|64 - 63
|50
|12.
|Болонья
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|44 - 55
|46
|13.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|57 - 58
|44
|14.
|Эмполи
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|49 - 70
|38
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|41 - 68
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|46 - 60
|36
|17.
|Салернитана
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|33 - 74
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|37
|6
|11
|20
|34 - 68
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|38
|4
|16
|18
|27 - 60
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|28 - 12
|40
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|26 - 16
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|37 - 16
|36
|6.
|Ювентус
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|25 - 14
|35
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 21
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|29 - 32
|21
|14.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|14 - 25
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 33
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|34 - 19
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 16
|39
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|35 - 33
|28
|7.
|Рома
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|33 - 27
|27
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|37 - 36
|26
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 31
|21
|12.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|14.
|Болонья
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|16.
|Салернитана
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|17.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 31
|13
|20.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|13 - 35
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Эмполи
Исход игры
Аталанта
95.7% (111)
Ничья
2.6% (3)
Эмполи
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.07% (60)
Меньше
43.93% (47)
Обе команды забьют
Да
54.21% (58)
Нет
45.79% (49)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
29.3% (34)
2:1 Аталанта
26.7% (31)
3:1 Аталанта
18.1% (21)
1:0 Аталанта
8.6% (10)
3:2 Аталанта
2.6% (3)
3:0 Аталанта
2.6% (3)
0:1 Эмполи
1.7% (2)
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