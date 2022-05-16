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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Аталанта
 
Позже
Эмполи

История личных встреч

Аталанта
Эмполи

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:4
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:0
СB
1:2
СB
3:0
СA
4:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 13 0.35
Сапата Дуван 10 (3) 0.27
Муриэль Луис 9 (2) 0.24
Малиновский Руслан 6 0.16
Коопмейнерс Теун 4 0.11
Иличич Йосип 3 0.08
Де Рон Мартен 3 0.08
Миранчук Алексей 2 0.05
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Фройлер Ремо 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Джимсити Берат 1 0.03
Пессина Маттео 1 0.03
Меле Йоаким 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Сиссе Мустафа 1 0.03
Госенс Робин 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Скальвини Джорджио 1 0.03
Пеццелла Джузеппе 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 13 (4) 0.35
Байрами Недим 6 (3) 0.16
Журковски Шимон 6 0.16
Ди Франческо Федерико 5 0.14
Кутроне Патрик 3 0.08
Хендерсон Лиам 2 0.05
Бандинелли Филиппо 2 0.05
Романьоли Симоне 2 0.05
Ла Мантия Андреа 2 0.05
Штулац Лео 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Манкузо Леонардо 1 0.03
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Верре Валерио 0 0
Фьямоцци Риккардо 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 10 0
Паломино Хосе 9 0
Фройлер Ремо 8 0
Демирал Мерих 8 0
Де Рон Мартен 6 1
Толой Рафаэл 6 0
Джимсити Берат 6 0
Дзаппакоста Давиде 6 0
Джан Пьеро Гасперини 1 2
Коопмейнерс Теун 4 0
Сапата Дуван 3 0
Пашалич Марио 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Иличич Йосип 1 0
Муриэль Луис 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 9 1
Бандинелли Филиппо 10 0
Луперто Себастьяно 7 1
Исмайли Ардиан 7 0
Журковски Шимон 5 0
Паризи Фабьяно 5 0
Хендерсон Лиам 4 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Пинамонти Андреа 4 0
Верре Валерио 2 1
Вити Маттиа 2 1
Романьоли Симоне 3 0
Хаас Николас 3 0
Байрами Недим 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Ди Франческо Федерико 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какаче Либерато 1 0
Aurelio Andreazzoli 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
24
12 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 25
4
13%
6
25%
1-15
4
13%
4
17%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
5
16%
6
25%
61-75
11
34%
2
8%
76-90

Пропущено

27
23
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
5
19%
5
22%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
7
26%
2
9%
31-45
2
7%
5
22%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
6
22%
5
22%
76-90

Забито

33
28
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
4
12%
1
4%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
2
6%
6
21%
46-60
6
18%
3
11%
61-75
9
27%
10
36%
76-90

Пропущено

20
44
10 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
2
10%
8
18%
1-15
6
30%
4
9%
16-30
2
10%
11
25%
31-45
4
20%
3
7%
46-60
3
15%
9
20%
61-75
3
15%
9
20%
76-90

Забито

65
52
28 В 1-м тайме 23
37 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 9
8
12%
7
13%
1-15
11
17%
8
15%
16-30
9
14%
8
15%
31-45
6
9%
8
15%
46-60
11
17%
9
17%
61-75
20
31%
12
23%
76-90

Пропущено

47
67
25 В 1-м тайме 32
22 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 30
7
15%
13
19%
1-15
9
19%
6
9%
16-30
9
19%
13
19%
31-45
6
13%
8
12%
46-60
7
15%
13
19%
61-75
9
19%
14
21%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4
Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1
Эмполи
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3
Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан Заявка 37 24 9 4 81 - 32 81
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус Заявка 37 20 10 7 57 - 35 70
5. Лацио Заявка 37 18 9 10 74 - 55 63
6. Рома Заявка 37 17 9 11 56 - 43 60
7. Фиорентина Заявка 37 18 5 14 57 - 51 59
8. Аталанта Заявка 37 16 11 10 65 - 47 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 37 11 10 16 43 - 55 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 37 10 6 21 46 - 60 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 37 4 16 17 27 - 59 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
3. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
7. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
15. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
8. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
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  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 40
    Аталанта 90% (36)
    X 5% (2)
    Эмполи 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Эмполи
    10.97
    7.46
    7.28
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    Прогнозы на матч Аталанта - Эмполи

    Исход игры
    Аталанта
    90% (36)
    Ничья
    5% (2)
    Эмполи
    5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (22)
    Нет
    45% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    32.5% (13)
    2:1 Аталанта
    32.5% (13)
    3:1 Аталанта
    12.5% (5)
    1:0 Аталанта
    5% (2)
    0:1 Эмполи
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