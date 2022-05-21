Стадион: Стадио Олимпико
3' Желтая карточкаХонгла Мартин
0:1
6' ГолСимеоне Джованни
0:2
14' ГолЛасанья Кевин
1:2
16' ГолКабрал Жоване
20' Желтая карточкаФелипе Луис
23' Желтая карточкаВелозу Мигель
24' Желтая карточкаИгорь Тудор
2:2
29' ГолАндерсон Фелипе
44' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
45' Желтая карточкаФараони Марко
54' Желтая карточкаКазале Николо
3:2
62' ГолПедро Родригес
Ход матча
6'
14'
0:2
16'
1:2
20'
23'
24'
29'
2:2
45'
54'
62'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
77
Марушич
Адам
88
Башич
Тома
31
Шутало
Бошко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лацио
Верона
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|27 (7)
|0.71
|Милинкович-Савич Сергей
|11
|0.29
|Педро Родригес
|8
|0.21
|Андерсон Фелипе
|6
|0.16
|Альберто Луис
|5
|0.13
|Ачерби Франческо
|4
|0.11
|Лаццари Мануэль
|3
|0.08
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Патрик
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|Кабрал Жоване
|1
|0.03
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Лукас Лейва
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|17
|0.45
|Капрари Джанлука
|12 (2)
|0.32
|Барак Антонин
|11 (4)
|0.29
|Дзакканьи Маттиа
|6 (1)
|0.16
|Фараони Марко
|4
|0.11
|Тамез Адриен
|4
|0.11
|Калинич Никола
|4
|0.11
|Ласанья Кевин
|2
|0.05
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|Илич Иван
|1
|0.03
|Бесса Даниэль
|1
|0.03
|Депаоли Фабио
|1
|0.03
|Чеккерини Федерико
|1
|0.03
|Канчельери Маттео
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|10
|1
|Лукас Лейва
|8
|0
|Патрик
|6
|1
|Катальди Данило
|7
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|5
|1
|Марушич Адам
|5
|1
|Дзакканьи Маттиа
|6
|0
|Педро Родригес
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|Ачерби Франческо
|2
|1
|Рейна Пепе
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Раду Стефан
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Стракоша Томас
|2
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|11
|1
|Гюнтер Корай
|11
|0
|Казале Николо
|9
|0
|Фараони Марко
|7
|1
|Симеоне Джованни
|8
|0
|Велозу Мигель
|6
|1
|Илич Иван
|5
|1
|Игорь Тудор
|6
|0
|Калинич Никола
|4
|1
|Бесса Даниэль
|4
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Тамез Адриен
|4
|0
|Барак Антонин
|4
|0
|Капрари Джанлука
|4
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Хонгла Мартин
|3
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
27
15 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
21 Не забивали 23
6
15%
6
22%
1-15
2
5%
4
15%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
8
21%
3
11%
46-60
7
18%
4
15%
61-75
9
23%
5
19%
76-90
Пропущено
22
32
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 18
4
18%
4
13%
1-15
2
9%
7
22%
16-30
3
14%
1
3%
31-45
3
14%
6
19%
46-60
4
18%
3
9%
61-75
6
27%
11
34%
76-90
Забито
33
35
18 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
6
18%
7
20%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
9
27%
5
14%
31-45
3
9%
5
14%
46-60
7
21%
7
20%
61-75
5
15%
8
23%
76-90
Пропущено
35
24
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
8
23%
2
8%
1-15
6
17%
2
8%
16-30
6
17%
5
21%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
6
17%
4
17%
61-75
6
17%
7
29%
29%
76-90
Забито
72
62
33 В 1-м тайме 30
39 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 21
6 Не забивали 6
12
17%
13
21%
1-15
5
7%
7
11%
16-30
16
22%
10
16%
31-45
11
15%
8
13%
46-60
14
19%
11
18%
61-75
14
19%
13
21%
76-90
Пропущено
57
56
29 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 35
18 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 33
12
21%
6
11%
1-15
8
14%
9
16%
16-30
9
16%
6
11%
31-45
6
11%
10
18%
46-60
10
18%
7
13%
61-75
12
21%
18
32%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2
Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1
Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|66 - 31
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|81 - 32
|81
|3.
|Наполи
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|71 - 31
|76
|4.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|38
|20
|10
|8
|57 - 36
|70
|5.
|Лацио
|3:2 Заявка
|38
|19
|9
|10
|77 - 57
|66
|6.
|Рома
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|59 - 43
|63
|7.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|38
|19
|5
|14
|58 - 51
|62
|8.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|38
|16
|12
|10
|65 - 47
|60
|9.
|Верона
|2:3 Заявка
|38
|14
|10
|14
|64 - 59
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|38
|13
|11
|14
|46 - 41
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|64 - 63
|50
|12.
|Болонья
|Заявка
|38
|12
|10
|16
|44 - 55
|46
|13.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|57 - 58
|44
|14.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|38
|9
|12
|17
|49 - 70
|39
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|41 - 68
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|46 - 60
|36
|17.
|Салернитана
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|33 - 74
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|37
|6
|11
|20
|34 - 68
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|38
|4
|16
|18
|27 - 60
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|19
|13
|2
|4
|37 - 20
|41
|3.
|Милан
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|28 - 12
|40
|4.
|Лацио
|3:2 Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 24
|38
|5.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|26 - 16
|36
|6.
|Наполи
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|37 - 16
|36
|7.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|19
|10
|5
|4
|25 - 14
|35
|8.
|Верона
|2:3 Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 21
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|31 - 28
|21
|14.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|29 - 32
|21
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|14 - 25
|17
|17.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|19.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|20 - 33
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|19
|12
|3
|4
|34 - 19
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 16
|39
|5.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Лацио
|3:2 Заявка
|19
|8
|4
|7
|35 - 33
|28
|7.
|Рома
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|33 - 27
|27
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|37 - 36
|26
|9.
|Верона
|2:3 Заявка
|19
|5
|7
|7
|30 - 34
|22
|10.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|21 - 26
|22
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|12.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|19
|6
|3
|10
|21 - 31
|21
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|14.
|Болонья
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|16.
|Салернитана
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|17.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 31
|13
|20.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|13 - 35
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Лацио 3:2 Верона
Исход игры
Лацио
94.2% (97)
Ничья
4.9% (5)
Верона
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (62)
Меньше
35.42% (34)
Обе команды забьют
Да
65.63% (63)
Нет
34.38% (33)
Популярный счёт
2:1 Лацио
45.6% (47)
2:0 Лацио
20.4% (21)
3:1 Лацио
9.7% (10)
1:0 Лацио
9.7% (10)
1:1 Ничья
2.9% (3)
3:0 Лацио
1.9% (2)
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