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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Лацио
3:3
Конец матча
Верона
0'
3' Желтая карточка
Хонгла Мартин
0:1
6' Гол
Симеоне Джованни
0:2
14' Гол
Ласанья Кевин
1:2
16' Гол
Кабрал Жоване
20' Желтая карточка
Фелипе Луис
23' Желтая карточка
Велозу Мигель
24' Желтая карточка
Игорь Тудор
2:2
29' Гол
Андерсон Фелипе
44' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
45' Желтая карточка
Фараони Марко
54' Желтая карточка
Казале Николо
3:2
62' Гол
Педро Родригес
3:3
76' Гол
Хонгла Мартин
84' Желтая карточка
Лукас Лейва
90' Желтая карточка
Ласанья Кевин
90'+6
2:2. Гол Фелипе Андерсона (видео...
1:2. Гол Жоване Кабрала (видео)....
0:2. Гол Кевина Лазанья (видео)....
0:1. Гол Джованни Симеоне (видео...

Ход матча

3'
 
Хонгла Мартин
6'
0:1
Симеоне Джованни
(Лазович Дарко)
14'
0:2
Ласанья Кевин
(Фараони Марко)
16'
Кабрал Жоване
(Андерсон Фелипе)
1:2
20'
Фелипе Луис
 
23'
 
Велозу Мигель
24'
 
Игорь Тудор
29'
Андерсон Фелипе
2:2
30'
 
Казале Николо
Шутало Бошко
44'
 
Чеккерини Федерико
45'
 
Фараони Марко
46'
Каменович Димитрие
Фелипе Луис
 
46'
 
Тамез Адриен
Чеккерини Федерико
48'
Педро Родригес
Дзакканьи Маттиа
 
54'
 
Казале Николо
62'
Педро Родригес
3:2
70'
 
Бесса Даниэль
Симеоне Джованни
73'
Лукас Лейва
Катальди Данило
 
73'
Ромеро Лука
Кабрал Жоване
 
76'
3:3
Хонгла Мартин
(Лазович Дарко)
79'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Башич Тома
 
84'
Лукас Лейва
 
85'
 
Депаоли Фабио
Хонгла Мартин
85'
 
Давидович Павел
Капрари Джанлука
90'
 
Ласанья Кевин

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 103
Лацио 94.2% (97)
X 4.9% (5)
Верона 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Стракоша
Томас
29
Лаццари
Мануэль
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
7
Андерсон
Фелипе
11
Кабрал
Жоване
20
Дзакканьи
Маттиа
22
Берарди
Алессандро
17
Чеккерини
Федерико
42
Коппола
Диего
31
Шутало
Бошко
5
Фараони
Марко
78
Хонгла
Мартин
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
11
Ласанья
Кевин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
Лацио
4-3-3
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Лацио
Верона

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
4:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:5
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
4:1
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 27 (7) 0.71
Милинкович-Савич Сергей 11 0.29
Педро Родригес 9 0.24
Андерсон Фелипе 6 0.16
Альберто Луис 5 0.13
Ачерби Франческо 4 0.11
Лаццари Мануэль 3 0.08
Катальди Данило 1 0.03
Патрик 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Кабрал Жоване 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Лукас Лейва 0 0
Моро Рауль 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 17 0.45
Капрари Джанлука 12 (2) 0.32
Барак Антонин 11 (4) 0.29
Дзакканьи Маттиа 6 (1) 0.16
Фараони Марко 4 0.11
Тамез Адриен 4 0.11
Калинич Никола 4 0.11
Ласанья Кевин 2 0.05
Лазович Дарко 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Хонгла Мартин 1 0.03
Канчельери Маттео 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 10 1
Лукас Лейва 9 0
Патрик 6 1
Катальди Данило 7 0
Милинкович-Савич Сергей 5 1
Марушич Адам 5 1
Дзакканьи Маттиа 6 0
Педро Родригес 5 0
Альберто Луис 5 0
Иммобиле Чиро 4 0
Ачерби Франческо 2 1
Рейна Пепе 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Раду Стефан 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Стракоша Томас 2 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 11 1
Гюнтер Корай 11 0
Казале Николо 10 0
Фараони Марко 7 1
Симеоне Джованни 8 0
Велозу Мигель 6 1
Илич Иван 5 1
Игорь Тудор 6 0
Калинич Никола 4 1
Бесса Даниэль 4 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Тамез Адриен 4 0
Барак Антонин 4 0
Капрари Джанлука 4 0
Давидович Павел 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Хонгла Мартин 3 0
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Канчельери Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

42
30
17 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
21 Не забивали 23
6
14%
8
27%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
7
17%
5
17%
31-45
8
19%
3
10%
46-60
8
19%
4
13%
61-75
9
21%
6
20%
76-90

Пропущено

25
35
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 19
6
24%
4
11%
1-15
2
8%
9
26%
16-30
3
12%
1
3%
31-45
3
12%
6
17%
46-60
4
16%
4
11%
61-75
7
28%
11
31%
76-90

Забито

33
35
18 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
6
18%
7
20%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
9
27%
5
14%
31-45
3
9%
5
14%
46-60
7
21%
7
20%
61-75
5
15%
8
23%
76-90

Пропущено

35
24
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
8
23%
2
8%
1-15
6
17%
2
8%
16-30
6
17%
5
21%
31-45
3
9%
4
17%
46-60
6
17%
4
17%
61-75
6
17%
7
29%
29%
76-90

Забито

75
65
35 В 1-м тайме 32
40 Во 2-м тайме 33
18 Забивали первыми 22
6 Не забивали 6
12
16%
15
23%
1-15
7
9%
7
11%
16-30
16
21%
10
15%
31-45
11
15%
8
12%
46-60
15
20%
11
17%
61-75
14
19%
14
22%
76-90

Пропущено

60
59
31 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 36
19 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 34
14
23%
6
10%
1-15
8
13%
11
19%
16-30
9
15%
6
10%
31-45
6
10%
10
17%
46-60
10
17%
8
14%
61-75
13
22%
18
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2
Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1
Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 37 25 8 4 66 - 31 83
2. Интер Милан Заявка 37 24 9 4 81 - 32 81
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус Заявка 38 20 10 8 57 - 37 70
5. Лацио Заявка 38 18 10 10 77 - 58 64
6. Рома Заявка 38 18 9 11 59 - 43 63
7. Фиорентина Заявка 38 19 5 14 59 - 51 62
8. Аталанта Заявка 38 16 11 11 65 - 48 59
9. Верона Заявка 38 14 11 13 65 - 59 53
10. Торино Заявка 38 13 11 14 46 - 41 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Болонья Заявка 38 12 10 16 44 - 55 46
13. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
14. Эмполи Заявка 38 10 11 17 50 - 70 41
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 37 10 6 21 46 - 60 36
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 37 6 11 20 34 - 68 29
19. Дженоа Заявка 38 4 16 18 27 - 60 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 19 13 2 4 38 - 20 41
3. Милан Заявка 19 12 4 3 28 - 12 40
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Лацио Заявка 19 10 6 3 42 - 25 36
7. Ювентус Заявка 19 10 5 4 25 - 14 35
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 19 8 5 6 29 - 21 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Сампдория Заявка 19 6 3 10 29 - 32 21
14. Аталанта Заявка 19 4 8 7 31 - 29 20
15. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
16. Дженоа Заявка 19 3 8 8 14 - 25 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
19. Кальяри Заявка 19 3 6 10 20 - 33 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 19 12 3 4 34 - 19 39
4. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 16 39
5. Ювентус Заявка 19 10 5 4 32 - 23 35
6. Лацио Заявка 19 8 4 7 35 - 33 28
7. Рома Заявка 19 8 3 8 33 - 27 27
8. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
9. Эмполи Заявка 19 6 6 7 22 - 26 24
10. Верона Заявка 19 5 8 6 31 - 34 23
11. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
12. Фиорентина Заявка 19 6 3 10 21 - 31 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Болонья Заявка 19 4 6 9 19 - 31 18
15. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
16. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Лацио: 55%, Верона: 45%.
  • 95'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Депаоли Фабио. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Верона пытается что-то создать.
  • 94'
    Марушич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Лацио 94.2% (97)
    X 4.9% (5)
    Верона 1% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Лацио 3:3 Верона онлайн

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    Прогнозы на матч Лацио 3:3 Верона

    Исход игры
    Лацио
    94.2% (97)
    Ничья
    4.9% (5)
    Верона
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (62)
    Меньше
    35.42% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    65.63% (63)
    Нет
    34.38% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    45.6% (47)
    2:0 Лацио
    20.4% (21)
    1:0 Лацио
    9.7% (10)
    3:1 Лацио
    9.7% (10)
    1:1 Ничья
    2.9% (3)
    3:0 Лацио
    1.9% (2)
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