Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Лацио выполняет удар от ворот.

48' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Diego Coppola выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Удар от ворот произведет Верона

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Дзакканьи Маттиа не смог попасть в створ ударом издали

45' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Дзакканьи Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Чеккерини Федерико совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Башич Тома нанес удар головой, но Алессандро Берарди спокойно отбил мяч.

38' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Лацио выполняет удар от ворот.

38' Хонгла Мартин не смог попасть в створ ударом издали

37' Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Андерсон Фелипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Лацио выполняет удар от ворот.

35' Башич Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Андерсон Фелипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Капрари Джанлука получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Капрари Джанлука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Капрари Джанлука пробует нанести удар издали, но Томас Стракоша держит все под контролем

32' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Тактическая замена. Бошко Шутало уходит с поля и его заменяет Казале Николо

30' Команда Лацио сравняла счет! Игра продолжается!

29' Г О О О О Л - Андерсон Фелипе забивает ударом с правой ноги!

29' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Рефери не любит споров - именно за это Igor Tudor сейчас получил желтую

23' Велозу Мигель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

21' Симеоне Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Луис Фелипе получает желтую карточку за неспортивное поведение

19' Лазович Дарко из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

18' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лацио будет все-таки засчитан.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

17' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

17' Забив гол, Лацио сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

16' Г О О О О Л - Кабрал Жоване наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

14' Г О О О О Л - Ласанья Кевин из команды Верона левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

12' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Плохо сыграл Ачерби Франческо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

10' Лазович Дарко из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Удар от ворот произведет Верона

10' Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Удар от ворот произведет Верона

8' Кабрал Жоване оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Верона будет все-таки засчитан.

7' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Команда Верона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О О О Л - Симеоне Джованни из команды Верона с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

5' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Берарди Алессандро взял и забрал мяч на выходе

4' Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Хонгла Мартин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

1' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лацио начинает с центра поля