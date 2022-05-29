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  4. .Чемпионшип 2022

Англия: .Чемпионшип

2022

Стадион:
Хаддерсфилд Таун
0:1
Первый тайм: 44'
Ноттингем Форест
0'
0:1
43' Гол
Йейтс Райан
21
Николлс
Ли
32
Лис
Том
23
Сарр
Мамаду-Наби
26
Колуилл
Леви
2
Пипа
6
Хогг
Джонатан
8
О'Брайен
Льюис
3
Тоффоло
Харри
24
Синани
Данел
25
Уорд
Даниэль
16
Томас
Сорба
30
Самба
Брис
4
Уорролл
Джо
27
Кук
Стив
26
Маккена
Скотт
2
Спенс
Джед
22
Йейтс
Райан
37
Гарнер
Джеймс
8
Колбэк
Джек
11
Синкернагель
Филип
20
Джонсон
Бреннан
9
Дэвис
Кинан
Хаддерсфилд Таун
3-4-3
Ноттингем Форест
3-4-1-2

История личных встреч

Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

42.1%
10.5%
47.4%
8 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:1
Ч
0:1
Ч
0:2
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
3:1
Ч
2:1
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
3:0
КЛ
0:2
Ч
0:3
Ч
1:0
Ч
6:1
Ч
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хаддерсфилд Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роудс Джордан 1 0.33
Синани Данел 1 0.33
Тоффоло Харри 0 0
Томас Сорба 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 2 0.67
Колбэк Джек 1 0.33
Сарридж Сэм 0 0

Карточки

Хаддерсфилд Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роудс Джордан 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорролл Джо 2 0
Кук Стив 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Маккена Скотт 1 0
Спенс Джед 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 2:0 Ковентри - Хаддерсфилд Таун 1:2
Хаддерсфилд Таун - Барнсли 2:1 Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - КПР 2:2 Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 2:0 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 0:1 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Миллуолл - Хаддерсфилд Таун 2:0 Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун 2:2 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед 3:0 Бирмингем - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0
Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0 Ноттингем Форест - Ковентри 2:0 Блэкпул - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2
1/2 финала
1 Лутон Таун
2 Хаддерсфилд Таун
5 Шеффилд Юнайтед
6 Ноттингем Форест
Финал
0 Хаддерсфилд Таун
0 Ноттингем Форест
  • Первый тайм
  • Гол в свои ворота
    43'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    КОЛУИЛЛ!!! Гарнер слева прострелил к ближней штанге, где Колуилл пытался помешать пробить Йейтсу и срезал мяч в собственные ворота.
  • 42'
    В центре поля команды совершили серию взаимных перехватов.
  • Угловой
    40'
    Томас исполнил подачу от углового флага к воротам. Защитники "Ноттингем Фореста" мяч сумели выбить.
  • Угловой
    39'
    Томас от углового флага покатил мяч на Уорда, удар которого с двенадцати метров заблокировал Маккена.
  • 38'
    Уорд слева обыграл Уорролла, но на подстраховку вовремя прибежал Гарнер.
  • 37'
    "Ноттингем Форест" больше контролирует мяч, но на угрозах воротам соперников это не сказывается.
  • 36'
    Томас слева прошёл вперёд и прострелил к воротам. Самба кулаками мяч отбил.
  • 34'
    Заброс Кука вперёд по правому флангу на Джонсона получился немного сильным. Бреннан догнал мяч уже за пределами поля.
  • 33'
    Заброс Томаса вперёд по центру на ход Уорду получился слишком сильным.
  • 32'
    Николлс на фланге за пределами штрафной площади опередил Дэвиса и выбил мяч в аут.
  • 31'
    Удар Синкернагеля слева с линии штрафной площади заблокировал Хогг.
  • 30'
    Джонсон не достал мяч головой после подачи Спенса справа.
  • 29'
    Очень осторожно провели команды первую половину тайма. Опасных ударов в створ ворот пока не было.
  • Фол, нарушение
    28'
    Колбэк у центрального круга сбил О'Брайена.
  • 26'
    Прострел Тоффоло слева в центр штрафной площади перехватил Кук.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      25'
      Синкернагель у центрального круга сбил О'Брайена.
    • 24'
      Прострел Томаса слева к воротам заблокировал Уорролл.
    • 23'
      Кук не позволил Уорду по центру убежать к воротам "Ноттингем Фореста".
    • 22'
      Йейтс справа с восемнадцати метров пробил выше ворот.
    • 21'
      Спенс по правому флангу вперёд не пошёл, а откатил мяч назад на Уорролла.
    • 20'
      "Ноттингем Форест" у центрального круга контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      18'
      Синани у центрального круга завалил на газон Маккену.
    • Угловой
      17'
      Колбэк от углового флага навесил к дальней штанге. Николлс на выходе не добрался до мяча, но и у него за спиной никто сыграть не смог.
    • 16'
      Прострел Спенса справа к воротам заблокировал Тоффоло.
    • 14'
      Кук сделал неточную передачу вперёд на правый фланг.
    • Опасный момент
      13'
      Йетс после подачи слева со штрафного Гарнера головой пробил рядом с дальней штангой.
    • Фол, нарушение
      12'
      Сарр на фланге сбил Синкернагеля.
    • 11'
      Тоффоло на левом фланге сделал слишком сильный пас на Уорда.
    • 10'
      Подача Йетса справа получилась слишком сильной и высокой. Мяч улетел за пределы поля.
    • 9'
      Уорролл на фланге выбил мяч у Уорда.
    • 8'
      Тоффоло не позволил Синкернагелю справа навесить к воротам.
    • Фол, нарушение
      6'
      Гарнер слева навесил к воротам, где Уорролл в борьбе с соперниками нарушил правила.
    • 5'
      Спенс справа прошёл вперёд, но его навес в штрафную площадь соперники перехватили.
    • 4'
      Томас со штрафного заброс к воротам исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      3'
      Йейтс у центрального круга отмахнулся от Томаса.
    • 2'
      "Хаддерсфилд Таун" играет в полосатых бело-синих футболках и белых трусах, "Ноттинегем Форест" - в красных футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Уэмбли"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию финального матча плейофф Английского чемпионшипа, в котором сыграют «Хаддерсфилд Таун» и «Ноттингем Форест». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 126
    Хаддерсфилд Таун 34.9% (44)
    X 22.2% (28)
    Ноттингем Форест 42.9% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хаддерсфилд Таун
    Ничья
    Ноттингем Форест
    4.80
    3.22
    2.19
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Хаддерсфилд Таун 0:1 Ноттингем Форест онлайн

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    Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 0:1 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Хаддерсфилд Таун
    34.9% (44)
    Ничья
    22.2% (28)
    Ноттингем Форест
    42.9% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.59% (47)
    Меньше
    58.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    61.95% (70)
    Нет
    38.05% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Ноттингем Форест
    20.6% (26)
    1:0 Хаддерсфилд Таун
    18.3% (23)
    1:1 Ничья
    18.3% (23)
    2:1 Хаддерсфилд Таун
    13.5% (17)
    0:1 Ноттингем Форест
    11.1% (14)
    2:0 Хаддерсфилд Таун
    2.4% (3)
    0:2 Ноттингем Форест
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Хаддерсфилд Таун
    Ноттингем Форест
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