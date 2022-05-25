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  4. .Чемпионшип 2022

Англия: .Чемпионшип

2022

Стадион:
Хаддерсфилд Таун
 
Позже
Ноттингем Форест

История личных встреч

Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

42.1%
10.5%
47.4%
8 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:1
Ч
0:1
Ч
0:2
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
3:1
Ч
2:1
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
0:1
Ч
3:0
КЛ
0:2
Ч
0:3
Ч
1:0
Ч
6:1
Ч
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хаддерсфилд Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роудс Джордан 1 0.5
Синани Данел 1 0.5
Тоффоло Харри 0 0
Томас Сорба 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 2 1
Колбэк Джек 1 0.5
Сарридж Сэм 0 0

Карточки

Хаддерсфилд Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роудс Джордан 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорролл Джо 2 0
Кук Стив 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Маккена Скотт 1 0
Спенс Джед 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 2:0 Ковентри - Хаддерсфилд Таун 1:2
Хаддерсфилд Таун - Барнсли 2:1 Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - КПР 2:2 Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 2:0 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 0:1 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Миллуолл - Хаддерсфилд Таун 2:0 Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун 2:2 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед 3:0 Бирмингем - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0
Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0 Ноттингем Форест - Ковентри 2:0 Блэкпул - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2
1/2 финала
1 Лутон Таун
2 Хаддерсфилд Таун
5 Шеффилд Юнайтед
6 Ноттингем Форест
Финал
0 Хаддерсфилд Таун
0 Ноттингем Форест
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 7 минут.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Хаддерсфилд Таун 39.7% (23)
    X 17.2% (10)
    Ноттингем Форест 43.1% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хаддерсфилд Таун
    Ничья
    Ноттингем Форест
    3.70
    3.42
    2.25
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Хаддерсфилд Таун
    39.7% (23)
    Ничья
    17.2% (10)
    Ноттингем Форест
    43.1% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (24)
    Меньше
    55.56% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (32)
    Нет
    40.74% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Ноттингем Форест
    20.7% (12)
    1:0 Хаддерсфилд Таун
    20.7% (12)
    2:1 Хаддерсфилд Таун
    17.2% (10)
    1:1 Ничья
    13.8% (8)
    0:1 Ноттингем Форест
    12.1% (7)
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    Ноттингем Форест
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