Стадион: Уэмбли
История личных встреч
Хаддерсфилд Таун
Ноттингем Форест
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
42.1%
10.5%
47.4%
8 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хаддерсфилд Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роудс Джордан
|1
|0.5
|Синани Данел
|1
|0.5
|Тоффоло Харри
|0
|0
|Томас Сорба
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|2
|1
|Колбэк Джек
|1
|0.5
|Сарридж Сэм
|0
|0
Карточки
Хаддерсфилд Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роудс Джордан
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорролл Джо
|2
|0
|Кук Стив
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Маккена Скотт
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 2:0 Ковентри - Хаддерсфилд Таун 1:2
Хаддерсфилд Таун - Барнсли 2:1 Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - КПР 2:2 Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 2:0 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 0:1 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Миллуолл - Хаддерсфилд Таун 2:0 Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун 2:2 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед 3:0 Бирмингем - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 1:0
Ноттингем Форест
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0
Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0 Ноттингем Форест - Ковентри 2:0 Блэкпул - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун - Ноттингем Форест
Исход игры
Хаддерсфилд Таун
39.7% (23)
Ничья
17.2% (10)
Ноттингем Форест
43.1% (25)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (24)
Меньше
55.56% (30)
Обе команды забьют
Да
59.26% (32)
Нет
40.74% (22)
Популярный счёт
1:2 Ноттингем Форест
20.7% (12)
1:0 Хаддерсфилд Таун
20.7% (12)
2:1 Хаддерсфилд Таун
17.2% (10)
1:1 Ничья
13.8% (8)
0:1 Ноттингем Форест
12.1% (7)
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