Стадион: Газиантеп
1:0
41' ГолLuka Stankovski
2:0
58' ГолМаксим Александру
87' Желтая карточкаКициу Стелиос
90' Желтая карточкаБорвен Торгейр
Ход матча
41'
58'
87'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
51 Владение мячом, % 49
20
Нияз
Реджеп
30
Гёрген
Зафер
77
Генюл
Гёкхан
16
Понк
Карлуш
52
Сабо
Эрик
19
Хуммет
Денис
50
Умар
Амину
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
16 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хуммет ДенисПолузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
5 Ай СелимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Guevenc Usta
-
34 Efe Tecimer
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
История личных встреч
Газиантеп
Ризеспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максим Александру
|14 (8)
|0.36
|Фигейредо Жоау
|8
|0.21
|Демир Мухаммет
|6 (1)
|0.15
|Джилободжи Папи
|5
|0.13
|Соялп Фуркан
|3
|0.08
|Сагаль Анхело
|3 (1)
|0.08
|Колкер Стивен
|2
|0.05
|Мендиль Хамза
|1
|0.03
|Меркель Александр
|1
|0.03
|Нияз Реджеп
|1
|0.03
|Нуха Дико
|1
|0.03
|Luka Stankovski
|1
|0.03
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Эрдоган Доган
|0
|0
|Эрсой Эртугрул
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Джейлан Огуз
|0
|0
|Мирза Кихан
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|16 (5)
|0.42
|Ай Селим
|4
|0.11
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.11
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.08
|Сари Юсуф
|3
|0.08
|Сиссе Паписс
|2
|0.05
|Бойд Тайлер
|2
|0.05
|Боласье Янник
|2
|0.05
|Болдрин Фернандо
|1
|0.03
|Сабо Эрик
|1
|0.03
|Генюл Гёкхан
|1
|0.03
|Умар Амину
|1
|0.03
|Сертель Джемали
|1
|0.03
|Хуммет Денис
|1
|0.03
|Ronaldo Mendes
|1
|0.03
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Дабо Брайан
|0
|0
|Понк Карлуш
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кициу Стелиос
|9
|0
|Фигейредо Жоау
|9
|0
|Джилободжи Папи
|7
|1
|Сагаль Анхело
|6
|1
|Мендиль Хамза
|6
|1
|Максим Александру
|7
|0
|Эрдоган Доган
|3
|1
|Нияз Реджеп
|4
|0
|Эрсой Эртугрул
|4
|0
|Тошка Алин
|4
|0
|Колкер Стивен
|3
|0
|Демир Мухаммет
|3
|0
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|Соялп Фуркан
|3
|0
|Джейлан Огуз
|3
|0
|Озер Кенан
|2
|0
|Ветрих Амедей
|2
|0
|Меркель Александр
|2
|0
|Нуха Дико
|2
|0
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Тюрк Юсуф
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|8
|4
|Хольмен Себастьян
|8
|0
|Боласье Янник
|6
|0
|Сабо Эрик
|6
|0
|Ай Селим
|6
|0
|Генюл Гёкхан
|4
|1
|Фири Лебоганг
|4
|0
|Болдрин Фернандо
|4
|0
|Потук Алпер
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Умар Амину
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Альбайрак Эрен
|2
|0
|Сертель Джемали
|2
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Сиссе Паписс
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
20
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
24 Не забивали 27
6
18%
3
15%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
4
12%
1
5%
31-45
7
21%
3
15%
46-60
6
18%
8
40%
61-75
7
21%
3
15%
76-90
Пропущено
18
40
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 17
1
6%
5
13%
1-15
5
28%
4
10%
16-30
1
6%
7
18%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
5
28%
10
25%
61-75
5
28%
9
23%
76-90
Забито
16
24
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
27 Не забивали 24
1
6%
3
13%
1-15
4
25%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
5
31%
8
33%
76-90
Пропущено
36
31
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
4
11%
2
6%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
10
28%
9
29%
29%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
5
14%
8
26%
61-75
10
28%
4
13%
76-90
Забито
50
44
22 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 12
13 Не забивали 13
7
14%
6
14%
1-15
8
16%
5
11%
16-30
7
14%
4
9%
31-45
7
14%
7
16%
46-60
9
18%
11
25%
61-75
12
24%
11
25%
76-90
Пропущено
54
71
24 В 1-м тайме 30
30 Во 2-м тайме 41
20 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 32
5
9%
7
10%
1-15
8
15%
7
10%
16-30
11
20%
16
23%
31-45
5
9%
10
14%
46-60
10
19%
18
25%
61-75
15
28%
13
18%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аланьяспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Гёзтепе 1:1
Коньяспор - Газиантеп 4:1 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Касымпаша - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Галатасарай 3:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:1 Алтай - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Малатьяспор 0:0 Газиантеп - Адана Демирспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Сивасспор 5:1 Газиантеп - Гиляни 1:0 Антальяспор - Газиантеп 0:0 Бешикташ - Газиантеп 1:0
Ризеспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ризеспор - Сивасспор 1:2 Малатьяспор - Ризеспор 1:3 Гёзтепе - Ризеспор 1:7 Ризеспор - Фенербахче 0:6
Кайсериспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|37
|23
|12
|2
|68 - 33
|81
|2.
|Фенербахче
|37
|20
|10
|7
|68 - 38
|70
|3.
|Коньяспор
|37
|20
|7
|10
|65 - 44
|67
|4.
|Истанбул Башакшехир
|37
|18
|8
|11
|53 - 35
|62
|5.
|Аланьяспор
|37
|18
|7
|12
|66 - 58
|61
|6.
|Антальяспор
|38
|16
|11
|11
|54 - 47
|59
|7.
|Бешикташ
|37
|15
|13
|9
|55 - 47
|58
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|37
|16
|9
|12
|47 - 51
|57
|9.
|Адана Демирспор
|37
|14
|10
|13
|53 - 47
|52
|10.
|Галатасарай
|38
|14
|10
|14
|51 - 53
|52
|11.
|Сивасспор
|37
|13
|12
|12
|50 - 49
|51
|12.
|Касымпаша
|37
|14
|8
|15
|63 - 55
|50
|13.
|Хатайспор
|37
|14
|8
|15
|52 - 59
|50
|14.
|Кайсериспор
|37
|12
|11
|14
|53 - 59
|47
|15.
|Газиантеп
|0:0
|39
|12
|11
|16
|48 - 56
|47
|16.
|Гиресунспор
|37
|12
|9
|16
|40 - 43
|45
|17.
|Ризеспор
|38
|10
|6
|22
|44 - 71
|36
|18.
|Алтай
|37
|9
|7
|21
|37 - 53
|34
|19.
|Гёзтепе
|37
|7
|7
|23
|40 - 70
|28
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|38
|5
|6
|27
|27 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|19
|12
|7
|0
|35 - 17
|43
|2.
|Коньяспор
|19
|13
|4
|2
|36 - 15
|43
|3.
|Газиантеп
|0:0
|20
|11
|8
|1
|35 - 17
|41
|4.
|Фенербахче
|19
|11
|5
|3
|33 - 17
|38
|5.
|Антальяспор
|19
|10
|6
|3
|34 - 19
|36
|6.
|Бешикташ
|18
|10
|5
|3
|31 - 22
|35
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|18
|10
|5
|3
|29 - 17
|35
|8.
|Истанбул Башакшехир
|18
|11
|2
|5
|27 - 14
|35
|9.
|Кайсериспор
|19
|10
|4
|5
|32 - 22
|34
|10.
|Галатасарай
|19
|10
|3
|6
|31 - 23
|33
|11.
|Хатайспор
|18
|9
|5
|4
|32 - 20
|32
|12.
|Аланьяспор
|19
|9
|4
|6
|39 - 31
|31
|13.
|Адана Демирспор
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|14.
|Касымпаша
|19
|8
|4
|7
|36 - 29
|28
|15.
|Сивасспор
|18
|6
|8
|4
|26 - 20
|26
|16.
|Гиресунспор
|19
|7
|5
|7
|23 - 21
|26
|17.
|Ризеспор
|19
|8
|2
|9
|24 - 31
|26
|18.
|Алтай
|18
|5
|4
|9
|18 - 23
|19
|19.
|Гёзтепе
|19
|4
|2
|13
|18 - 34
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|18
|3
|3
|12
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|18
|11
|5
|2
|33 - 16
|38
|2.
|Фенербахче
|18
|9
|5
|4
|35 - 21
|32
|3.
|Аланьяспор
|18
|9
|3
|6
|27 - 27
|30
|4.
|Истанбул Башакшехир
|19
|7
|6
|6
|26 - 21
|27
|5.
|Сивасспор
|19
|7
|4
|8
|24 - 29
|25
|6.
|Коньяспор
|18
|7
|3
|8
|29 - 29
|24
|7.
|Адана Демирспор
|19
|6
|5
|8
|25 - 30
|23
|8.
|Бешикташ
|19
|5
|8
|6
|24 - 25
|23
|9.
|Антальяспор
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|19
|6
|4
|9
|18 - 34
|22
|11.
|Касымпаша
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|12.
|Галатасарай
|19
|4
|7
|8
|20 - 30
|19
|13.
|Гиресунспор
|18
|5
|4
|9
|17 - 22
|19
|14.
|Хатайспор
|19
|5
|3
|11
|20 - 39
|18
|15.
|Алтай
|19
|4
|3
|12
|19 - 30
|15
|16.
|Гёзтепе
|18
|3
|5
|10
|22 - 36
|14
|17.
|Кайсериспор
|18
|2
|7
|9
|21 - 37
|13
|18.
|Ризеспор
|19
|2
|4
|13
|20 - 40
|10
|19.
|Малатьяспор
|0:0
|20
|2
|3
|15
|7 - 28
|9
|20.
|Газиантеп
|0:0
|19
|1
|3
|15
|13 - 39
|6