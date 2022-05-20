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Турция: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Газиантеп
2:0
Конец матча
Ризеспор
0'
1:0
41' Гол
Luka Stankovski
2:0
58' Гол
Максим Александру
87' Желтая карточка
Кициу Стелиос
90' Желтая карточка
Борвен Торгейр
90'+4
71
Бозан
Мустафа
Бурак
70
Кициу
Стелиос
15
Эрсой
Эртугрул
3
Джилободжи
Папи
11
Пехливан
Халиль
28
Сагаль
Анхело
20
Нияз
Реджеп
21
Эрдоган
Доган
80
Luka
Stankovski
25
Фигейредо
Жоау
44
Максим
Александру
30
Гёрген
Зафер
77
Генюл
Гёкхан
16
Понк
Карлуш
22
Топчу
Эмир
Хан
15
Альбайрак
Эрен
52
Сабо
Эрик
11
Ronaldo
Mendes
20
Похьянпало
Йоэль
19
Хуммет
Денис
50
Умар
Амину
2
Сиссе
Паписс
Газиантеп
4-4-2
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Газиантеп
Ризеспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
0:1
С
4:5
С
3:0
С
2:0
С
1:2
ПЛТ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максим Александру 14 (8) 0.36
Фигейредо Жоау 8 0.21
Демир Мухаммет 6 (1) 0.15
Джилободжи Папи 5 0.13
Соялп Фуркан 3 0.08
Сагаль Анхело 3 (1) 0.08
Колкер Стивен 2 0.05
Мендиль Хамза 1 0.03
Меркель Александр 1 0.03
Нияз Реджеп 1 0.03
Нуха Дико 1 0.03
Luka Stankovski 1 0.03
Кициу Стелиос 0 0
Эрдоган Доган 0 0
Эрсой Эртугрул 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Джейлан Огуз 0 0
Мирза Кихан 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 16 (5) 0.42
Ай Селим 4 0.11
Джокович Дамьян 4 (3) 0.11
Фернандеш Жедсон 3 0.08
Сари Юсуф 3 0.08
Сиссе Паписс 2 0.05
Бойд Тайлер 2 0.05
Боласье Янник 2 0.05
Болдрин Фернандо 1 0.03
Сабо Эрик 1 0.03
Генюл Гёкхан 1 0.03
Умар Амину 1 0.03
Сертель Джемали 1 0.03
Хуммет Денис 1 0.03
Ronaldo Mendes 1 0.03
Фири Лебоганг 0 0
Дабо Брайан 0 0
Понк Карлуш 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кициу Стелиос 9 0
Фигейредо Жоау 9 0
Джилободжи Папи 7 1
Сагаль Анхело 6 1
Мендиль Хамза 6 1
Максим Александру 7 0
Эрдоган Доган 3 1
Нияз Реджеп 4 0
Эрсой Эртугрул 4 0
Тошка Алин 4 0
Колкер Стивен 3 0
Демир Мухаммет 3 0
Гювенч Гюнай 3 0
Соялп Фуркан 3 0
Джейлан Огуз 3 0
Озер Кенан 2 0
Ветрих Амедей 2 0
Меркель Александр 2 0
Нуха Дико 2 0
Эль-Мессауди Ахмед 2 0
Борвен Торгейр 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Тюрк Юсуф 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 8 4
Хольмен Себастьян 8 0
Боласье Янник 6 0
Сабо Эрик 6 0
Ай Селим 6 0
Генюл Гёкхан 4 1
Фири Лебоганг 4 0
Болдрин Фернандо 4 0
Потук Алпер 2 1
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Умар Амину 3 0
Фернандеш Жедсон 3 0
Альбайрак Эрен 2 0
Сертель Джемали 2 0
Пехливан Ясин 1 0
Сиссе Паписс 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Сари Юсуф 1 0
Четин Тарык 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
20
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
24 Не забивали 27
6
18%
3
15%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
4
12%
1
5%
31-45
7
21%
3
15%
46-60
6
18%
8
40%
61-75
7
21%
3
15%
76-90

Пропущено

18
40
7 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 17
1
6%
5
13%
1-15
5
28%
4
10%
16-30
1
6%
7
18%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
5
28%
10
25%
61-75
5
28%
9
23%
76-90

Забито

16
24
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
27 Не забивали 24
1
6%
3
13%
1-15
4
25%
3
13%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
5
31%
8
33%
76-90

Пропущено

36
31
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
4
11%
2
6%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
10
28%
9
29%
29%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
5
14%
8
26%
61-75
10
28%
4
13%
76-90

Забито

50
44
22 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 12
13 Не забивали 13
7
14%
6
14%
1-15
8
16%
5
11%
16-30
7
14%
4
9%
31-45
7
14%
7
16%
46-60
9
18%
11
25%
61-75
12
24%
11
25%
76-90

Пропущено

54
71
24 В 1-м тайме 30
30 Во 2-м тайме 41
20 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 32
5
9%
7
10%
1-15
8
15%
7
10%
16-30
11
20%
16
23%
31-45
5
9%
10
14%
46-60
10
19%
18
25%
61-75
15
28%
13
18%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аланьяспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Гёзтепе 1:1
Коньяспор - Газиантеп 4:1 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Касымпаша - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Галатасарай 3:1 Гиресунспор - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:1 Алтай - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Малатьяспор 0:0 Газиантеп - Адана Демирспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Касымпаша - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Сивасспор 5:1 Газиантеп - Гиляни 1:0 Антальяспор - Газиантеп 0:0 Бешикташ - Газиантеп 1:0
Ризеспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ризеспор - Сивасспор 1:2 Малатьяспор - Ризеспор 1:3 Гёзтепе - Ризеспор 1:7 Ризеспор - Фенербахче 0:6
Кайсериспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 37 23 12 2 68 - 33 81
2. Фенербахче 37 20 10 7 68 - 38 70
3. Коньяспор 37 20 7 10 65 - 44 67
4. Истанбул Башакшехир 37 18 8 11 53 - 35 62
5. Аланьяспор 37 18 7 12 66 - 58 61
6. Антальяспор 38 16 11 11 54 - 47 59
7. Бешикташ 37 15 13 9 55 - 47 58
8. Фатих Карагюмрюк 37 16 9 12 47 - 51 57
9. Адана Демирспор 37 14 10 13 53 - 47 52
10. Галатасарай 38 14 10 14 51 - 53 52
11. Сивасспор 37 13 12 12 50 - 49 51
12. Касымпаша 37 14 8 15 63 - 55 50
13. Хатайспор 37 14 8 15 52 - 59 50
14. Кайсериспор 37 12 11 14 53 - 59 47
15. Газиантеп 0:0 39 12 11 16 48 - 56 47
16. Гиресунспор 37 12 9 16 40 - 43 45
17. Ризеспор 38 10 6 22 44 - 71 36
18. Алтай 37 9 7 21 37 - 53 34
19. Гёзтепе 37 7 7 23 40 - 70 28
20. Малатьяспор 0:0 38 5 6 27 27 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 19 12 7 0 35 - 17 43
2. Коньяспор 19 13 4 2 36 - 15 43
3. Газиантеп 0:0 20 11 8 1 35 - 17 41
4. Фенербахче 19 11 5 3 33 - 17 38
5. Антальяспор 19 10 6 3 34 - 19 36
6. Бешикташ 18 10 5 3 31 - 22 35
7. Фатих Карагюмрюк 18 10 5 3 29 - 17 35
8. Истанбул Башакшехир 18 11 2 5 27 - 14 35
9. Кайсериспор 19 10 4 5 32 - 22 34
10. Галатасарай 19 10 3 6 31 - 23 33
11. Хатайспор 18 9 5 4 32 - 20 32
12. Аланьяспор 19 9 4 6 39 - 31 31
13. Адана Демирспор 18 8 5 5 28 - 17 29
14. Касымпаша 19 8 4 7 36 - 29 28
15. Сивасспор 18 6 8 4 26 - 20 26
16. Гиресунспор 19 7 5 7 23 - 21 26
17. Ризеспор 19 8 2 9 24 - 31 26
18. Алтай 18 5 4 9 18 - 23 19
19. Гёзтепе 19 4 2 13 18 - 34 14
20. Малатьяспор 0:0 18 3 3 12 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 18 11 5 2 33 - 16 38
2. Фенербахче 18 9 5 4 35 - 21 32
3. Аланьяспор 18 9 3 6 27 - 27 30
4. Истанбул Башакшехир 19 7 6 6 26 - 21 27
5. Сивасспор 19 7 4 8 24 - 29 25
6. Коньяспор 18 7 3 8 29 - 29 24
7. Адана Демирспор 19 6 5 8 25 - 30 23
8. Бешикташ 19 5 8 6 24 - 25 23
9. Антальяспор 19 6 5 8 20 - 28 23
10. Фатих Карагюмрюк 19 6 4 9 18 - 34 22
11. Касымпаша 18 6 4 8 27 - 26 22
12. Галатасарай 19 4 7 8 20 - 30 19
13. Гиресунспор 18 5 4 9 17 - 22 19
14. Хатайспор 19 5 3 11 20 - 39 18
15. Алтай 19 4 3 12 19 - 30 15
16. Гёзтепе 18 3 5 10 22 - 36 14
17. Кайсериспор 18 2 7 9 21 - 37 13
18. Ризеспор 19 2 4 13 20 - 40 10
19. Малатьяспор 0:0 20 2 3 15 7 - 28 9
20. Газиантеп 0:0 19 1 3 15 13 - 39 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Luka Stankovski бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Газиантеп 2:0 Ризеспор онлайн

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