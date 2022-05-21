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Турция: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Бешикташ
1:1
Конец матча
Коньяспор
0'
15' Желтая карточка
Сатчи Сердар
19' Желтая карточка
Чикалеши Сокол
0:1
42' Гол
Рахманович Амер
45' Желтая карточка
Шехич Ибрагим
79' Желтая карточка
Геззаль Рашид
80' Желтая карточка
Монтеро Франcиско
85' Желтая карточка
Хассан Ахмед
1:1
90' Гол
Караман Кенан
90'+7
61
Билгин
Эмре
46
Сатчи
Сердар
20
Уйсал
Неджип
4
Монтеро
Франcиско
28
Караман
Кенан
12
Боздоган
Джан
65
Илкхан
Эмирхан
77
Мераш
Умут
7
Н'Куду
Жорж-Кевин
18
Геззаль
Рашид
17
Ларин
Кайл
13
Шехич
Ибрагим
26
Ярдымджи
Барыш
24
Язгылы
Угурджан
4
Демирбаг
Адиль
12
Хауберт
Гильерме
18
Хаджиахметович
Амир
14
Дикмен
Сонер
77
Михаляк
Конрад
8
Рахманович
Амер
93
Амилтон
Минервино
17
Чикалеши
Сокол
Бешикташ
3-4-3
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Коньяспор

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

26 матчей

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
К
1:1
С
1:0
С
4:1
С
3:0
С
0:1
С
3:2
С
2:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:2
С
2:1
К
1:0
К
1:2
С
4:0
С
0:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
2:2
С
0:0
С
2:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 14 (4) 0.37
Ларин Кайл 7 0.18
Ялчын Гювен 6 0.16
Соуза Жосеф 5 0.13
Геззаль Рашид 4 (1) 0.11
Тейшейра Алекс 4 0.11
Н'Куду Жорж-Кевин 4 (1) 0.11
Йылмаз Рыдван 3 0.08
Караман Кенан 2 0.05
Розье Валентен 1 0.03
Хатчинсон Атиба 1 0.03
Монтеро Франcиско 1 0.03
Боздоган Джан 1 0.03
Сатчи Сердар 1 0.03
Вида Домагой 1 0.03
Илкхан Эмирхан 1 0.03
Пьянич Миралем 0 0
Мераш Умут 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Озьякуп Огузхан 0 0
Калафат Керем 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 10 (1) 0.26
Бютюки Зюмер 8 0.21
Хассан Ахмед 8 (1) 0.21
Цекици Эндри 6 0.16
Рахманович Амер 6 0.16
Бардакчи Абдулкерим 5 0.13
Гюрлер Сердар 4 0.11
Хауберт Гильерме 4 (3) 0.11
Михаляк Конрад 3 0.08
Дикмен Сонер 3 0.08
Мпоку Поль-Жозе 3 0.08
Хаджиахметович Амир 2 0.05
Скубич Нейц 1 0.03
Ogulcan Ulgun 1 0.03
Амилтон Минервино 1 0.03

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Жосеф 9 1
Велинтон Соуза 10 0
Розье Валентен 6 2
Монтеро Франcиско 6 2
Геззаль Рашид 8 0
Вида Домагой 6 0
Бачуайи Миши 6 0
Дестаноглу Эрсин 6 0
Пьянич Миралем 4 1
Ларин Кайл 3 1
Йылмаз Рыдван 4 0
Уйсал Неджип 2 1
Хатчинсон Атиба 3 0
Тейшейра Алекс 3 0
Озьякуп Огузхан 3 0
Боздоган Джан 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Сатчи Сердар 3 0
Учан Салих 1 1
Мераш Умут 2 0
Топал Мехмет 1 0
Н'Сакала Фабрис 1 0
Билгин Эмре 1 0
Караман Кенан 1 0
Н'Куду Жорж-Кевин 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 9 0
Скубич Нейц 7 0
Шехич Ибрагим 7 0
Чалык Ахмет 5 1
Рахманович Амер 4 1
Гюрлер Сердар 5 0
Демирбаг Адиль 5 0
Хаджиахметович Амир 5 0
Дикмен Сонер 5 0
Бютюки Зюмер 4 0
Чикалеши Сокол 4 0
Цекици Эндри 3 0
Ogulcan Ulgun 3 0
Хассан Ахмед 2 0
Чагиран Муса 2 0
Мпоку Поль-Жозе 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Бирничан Эрай 0 1
Аничич Марин 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
31
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 12
22 Не забивали 21
4
12%
5
16%
1-15
4
12%
6
19%
16-30
8
24%
5
16%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
5
15%
5
16%
61-75
6
18%
6
19%
76-90

Пропущено

22
29
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 15
2
9%
7
24%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
8
36%
4
14%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
5
23%
5
17%
76-90

Забито

24
36
9 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
24 Не забивали 22
2
8%
8
22%
1-15
3
13%
6
17%
16-30
4
17%
4
11%
31-45
6
25%
5
14%
46-60
5
21%
4
11%
61-75
4
17%
9
25%
76-90

Пропущено

25
15
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
3
12%
2
13%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
4
16%
1
7%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
10
40%
7
47%
76-90

Забито

57
67
25 В 1-м тайме 34
32 Во 2-м тайме 33
17 Забивали первыми 25
8 Не забивали 5
6
11%
13
19%
1-15
7
12%
12
18%
16-30
12
21%
9
13%
31-45
12
21%
9
13%
46-60
10
18%
9
13%
61-75
10
18%
15
22%
76-90

Пропущено

47
44
24 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 25
5
11%
9
20%
1-15
7
15%
5
11%
16-30
12
26%
5
11%
31-45
5
11%
7
16%
46-60
3
6%
6
14%
61-75
15
32%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Гёзтепе - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Касымпаша 0:3
Гиресунспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Аланьяспор 4:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Хатайспор 1:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Бешикташ - Кайсериспор 1:2 Сивасспор - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Алтай 1:0 Адана Демирспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Гёзтепе 0:0 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Малатьяспор - Бешикташ 1:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Газиантеп 1:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2
Коньяспор
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3
Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 37 23 12 2 68 - 33 81
2. Фенербахче 38 21 10 7 73 - 38 73
3. Коньяспор 38 20 8 10 66 - 45 68
4. Истанбул Башакшехир 37 18 8 11 53 - 35 62
5. Аланьяспор 37 18 7 12 66 - 58 61
6. Бешикташ 38 15 14 9 56 - 48 59
7. Антальяспор 38 16 11 11 54 - 47 59
8. Фатих Карагюмрюк 37 16 9 12 47 - 51 57
9. Сивасспор 38 14 12 12 52 - 50 54
10. Касымпаша 38 15 8 15 67 - 57 53
11. Адана Демирспор 37 14 10 13 53 - 47 52
12. Галатасарай 38 14 10 14 51 - 53 52
13. Хатайспор 37 14 8 15 52 - 59 50
14. Кайсериспор 38 12 11 15 54 - 61 47
15. Газиантеп 0:0 39 12 11 16 48 - 56 47
16. Гиресунспор 37 12 9 16 40 - 43 45
17. Ризеспор 38 10 6 22 44 - 71 36
18. Алтай 38 9 7 22 39 - 57 34
19. Гёзтепе 37 7 7 23 40 - 70 28
20. Малатьяспор 0:0 39 5 6 28 27 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 19 12 7 0 35 - 17 43
2. Коньяспор 19 13 4 2 36 - 15 43
3. Газиантеп 0:0 20 11 8 1 35 - 17 41
4. Фенербахче 19 11 5 3 33 - 17 38
5. Бешикташ 19 10 6 3 32 - 23 36
6. Антальяспор 19 10 6 3 34 - 19 36
7. Фатих Карагюмрюк 18 10 5 3 29 - 17 35
8. Истанбул Башакшехир 18 11 2 5 27 - 14 35
9. Кайсериспор 19 10 4 5 32 - 22 34
10. Галатасарай 19 10 3 6 31 - 23 33
11. Хатайспор 18 9 5 4 32 - 20 32
12. Аланьяспор 19 9 4 6 39 - 31 31
13. Сивасспор 19 7 8 4 28 - 21 29
14. Адана Демирспор 18 8 5 5 28 - 17 29
15. Касымпаша 19 8 4 7 36 - 29 28
16. Гиресунспор 19 7 5 7 23 - 21 26
17. Ризеспор 19 8 2 9 24 - 31 26
18. Алтай 19 5 4 10 20 - 27 19
19. Гёзтепе 19 4 2 13 18 - 34 14
20. Малатьяспор 0:0 19 3 3 13 20 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 18 11 5 2 33 - 16 38
2. Фенербахче 19 10 5 4 40 - 21 35
3. Аланьяспор 18 9 3 6 27 - 27 30
4. Истанбул Башакшехир 19 7 6 6 26 - 21 27
5. Касымпаша 19 7 4 8 31 - 28 25
6. Коньяспор 19 7 4 8 30 - 30 25
7. Сивасспор 19 7 4 8 24 - 29 25
8. Адана Демирспор 19 6 5 8 25 - 30 23
9. Бешикташ 19 5 8 6 24 - 25 23
10. Антальяспор 19 6 5 8 20 - 28 23
11. Фатих Карагюмрюк 19 6 4 9 18 - 34 22
12. Галатасарай 19 4 7 8 20 - 30 19
13. Гиресунспор 18 5 4 9 17 - 22 19
14. Хатайспор 19 5 3 11 20 - 39 18
15. Алтай 19 4 3 12 19 - 30 15
16. Гёзтепе 18 3 5 10 22 - 36 14
17. Кайсериспор 19 2 7 10 22 - 39 13
18. Ризеспор 19 2 4 13 20 - 40 10
19. Малатьяспор 0:0 20 2 3 15 7 - 28 9
20. Газиантеп 0:0 19 1 3 15 13 - 39 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Шехич Ибрагим получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Рахманович Амер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Чикалеши Сокол получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Сатчи Сердар получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Бешикташ 1:1 Коньяспор онлайн

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