Стадион: Vodafone Park
15' Желтая карточкаСатчи Сердар
19' Желтая карточкаЧикалеши Сокол
0:1
42' ГолРахманович Амер
45' Желтая карточкаШехич Ибрагим
79' Желтая карточкаГеззаль Рашид
80' Желтая карточкаМонтеро Франcиско
85' Желтая карточкаХассан Ахмед
1:1
90' ГолКараман Кенан
Ход матча
15'
19'
42'
45'
79'
85'
90'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 11
-
54 Владение мячом, % 46
61
Билгин
Эмре
46
Сатчи
Сердар
20
Уйсал
Неджип
77
Мераш
Умут
17
Ларин
Кайл
14
Дикмен
Сонер
- Основной состав
-
61 Билгин ЭмреВратарь
-
46 Сатчи СердарЗащитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мераш УмутПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Ялчын ГювенНападающий
-
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
-
70 Коч АлберкЗащитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
История личных встреч
Бешикташ
Коньяспор
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
26 матчей
46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|14 (4)
|0.37
|Ларин Кайл
|7
|0.18
|Ялчын Гювен
|6
|0.16
|Соуза Жосеф
|5
|0.13
|Геззаль Рашид
|4 (1)
|0.11
|Тейшейра Алекс
|4
|0.11
|Н'Куду Жорж-Кевин
|4 (1)
|0.11
|Йылмаз Рыдван
|3
|0.08
|Караман Кенан
|2
|0.05
|Розье Валентен
|1
|0.03
|Хатчинсон Атиба
|1
|0.03
|Монтеро Франcиско
|1
|0.03
|Боздоган Джан
|1
|0.03
|Сатчи Сердар
|1
|0.03
|Вида Домагой
|1
|0.03
|Илкхан Эмирхан
|1
|0.03
|Пьянич Миралем
|0
|0
|Мераш Умут
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Озьякуп Огузхан
|0
|0
|Калафат Керем
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|10 (1)
|0.26
|Бютюки Зюмер
|8
|0.21
|Хассан Ахмед
|8 (1)
|0.21
|Цекици Эндри
|6
|0.16
|Рахманович Амер
|6
|0.16
|Бардакчи Абдулкерим
|5
|0.13
|Гюрлер Сердар
|4
|0.11
|Хауберт Гильерме
|4 (3)
|0.11
|Михаляк Конрад
|3
|0.08
|Дикмен Сонер
|3
|0.08
|Мпоку Поль-Жозе
|3
|0.08
|Хаджиахметович Амир
|2
|0.05
|Скубич Нейц
|1
|0.03
|Ogulcan Ulgun
|1
|0.03
|Амилтон Минервино
|1
|0.03
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Жосеф
|9
|1
|Велинтон Соуза
|10
|0
|Розье Валентен
|6
|2
|Монтеро Франcиско
|6
|2
|Геззаль Рашид
|8
|0
|Вида Домагой
|6
|0
|Бачуайи Миши
|6
|0
|Дестаноглу Эрсин
|6
|0
|Пьянич Миралем
|4
|1
|Ларин Кайл
|3
|1
|Йылмаз Рыдван
|4
|0
|Уйсал Неджип
|2
|1
|Хатчинсон Атиба
|3
|0
|Тейшейра Алекс
|3
|0
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Сатчи Сердар
|3
|0
|Учан Салих
|1
|1
|Мераш Умут
|2
|0
|Топал Мехмет
|1
|0
|Н'Сакала Фабрис
|1
|0
|Билгин Эмре
|1
|0
|Караман Кенан
|1
|0
|Н'Куду Жорж-Кевин
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|9
|0
|Скубич Нейц
|7
|0
|Шехич Ибрагим
|7
|0
|Чалык Ахмет
|5
|1
|Рахманович Амер
|4
|1
|Гюрлер Сердар
|5
|0
|Демирбаг Адиль
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|5
|0
|Дикмен Сонер
|5
|0
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|4
|0
|Цекици Эндри
|3
|0
|Ogulcan Ulgun
|3
|0
|Хассан Ахмед
|2
|0
|Чагиран Муса
|2
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|2
|0
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|Бирничан Эрай
|0
|1
|Аничич Марин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
31
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 12
22 Не забивали 21
4
12%
5
16%
1-15
4
12%
6
19%
16-30
8
24%
5
16%
31-45
6
18%
4
13%
46-60
5
15%
5
16%
61-75
6
18%
6
19%
76-90
Пропущено
22
29
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 15
2
9%
7
24%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
8
36%
4
14%
31-45
2
9%
4
14%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
5
23%
5
17%
76-90
Забито
24
36
9 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
24 Не забивали 22
2
8%
8
22%
1-15
3
13%
6
17%
16-30
4
17%
4
11%
31-45
6
25%
5
14%
46-60
5
21%
4
11%
61-75
4
17%
9
25%
76-90
Пропущено
25
15
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 10
3
12%
2
13%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
4
16%
1
7%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
10
40%
7
47%
76-90
Забито
57
67
25 В 1-м тайме 34
32 Во 2-м тайме 33
17 Забивали первыми 25
8 Не забивали 5
6
11%
13
19%
1-15
7
12%
12
18%
16-30
12
21%
9
13%
31-45
12
21%
9
13%
46-60
10
18%
9
13%
61-75
10
18%
15
22%
76-90
Пропущено
47
44
24 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 25
5
11%
9
20%
1-15
7
15%
5
11%
16-30
12
26%
5
11%
31-45
5
11%
7
16%
46-60
3
6%
6
14%
61-75
15
32%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Гёзтепе - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Касымпаша 0:3
Гиресунспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Аланьяспор 4:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Хатайспор 1:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 2:2 Бешикташ - Кайсериспор 1:2 Сивасспор - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Алтай 1:0 Адана Демирспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Гёзтепе 0:0 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Малатьяспор - Бешикташ 1:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Газиантеп 1:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2
Коньяспор
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Коньяспор - Хатайспор 3:1 Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3
Коньяспор - Газиантеп 4:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|37
|23
|12
|2
|68 - 33
|81
|2.
|Фенербахче
|38
|21
|10
|7
|73 - 38
|73
|3.
|Коньяспор
|38
|20
|8
|10
|66 - 45
|68
|4.
|Истанбул Башакшехир
|37
|18
|8
|11
|53 - 35
|62
|5.
|Аланьяспор
|37
|18
|7
|12
|66 - 58
|61
|6.
|Бешикташ
|38
|15
|14
|9
|56 - 48
|59
|7.
|Антальяспор
|38
|16
|11
|11
|54 - 47
|59
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|37
|16
|9
|12
|47 - 51
|57
|9.
|Сивасспор
|38
|14
|12
|12
|52 - 50
|54
|10.
|Касымпаша
|38
|15
|8
|15
|67 - 57
|53
|11.
|Адана Демирспор
|37
|14
|10
|13
|53 - 47
|52
|12.
|Галатасарай
|38
|14
|10
|14
|51 - 53
|52
|13.
|Хатайспор
|37
|14
|8
|15
|52 - 59
|50
|14.
|Кайсериспор
|38
|12
|11
|15
|54 - 61
|47
|15.
|Газиантеп
|0:0
|39
|12
|11
|16
|48 - 56
|47
|16.
|Гиресунспор
|37
|12
|9
|16
|40 - 43
|45
|17.
|Ризеспор
|38
|10
|6
|22
|44 - 71
|36
|18.
|Алтай
|38
|9
|7
|22
|39 - 57
|34
|19.
|Гёзтепе
|37
|7
|7
|23
|40 - 70
|28
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|39
|5
|6
|28
|27 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|19
|12
|7
|0
|35 - 17
|43
|2.
|Коньяспор
|19
|13
|4
|2
|36 - 15
|43
|3.
|Газиантеп
|0:0
|20
|11
|8
|1
|35 - 17
|41
|4.
|Фенербахче
|19
|11
|5
|3
|33 - 17
|38
|5.
|Бешикташ
|19
|10
|6
|3
|32 - 23
|36
|6.
|Антальяспор
|19
|10
|6
|3
|34 - 19
|36
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|18
|10
|5
|3
|29 - 17
|35
|8.
|Истанбул Башакшехир
|18
|11
|2
|5
|27 - 14
|35
|9.
|Кайсериспор
|19
|10
|4
|5
|32 - 22
|34
|10.
|Галатасарай
|19
|10
|3
|6
|31 - 23
|33
|11.
|Хатайспор
|18
|9
|5
|4
|32 - 20
|32
|12.
|Аланьяспор
|19
|9
|4
|6
|39 - 31
|31
|13.
|Сивасспор
|19
|7
|8
|4
|28 - 21
|29
|14.
|Адана Демирспор
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|15.
|Касымпаша
|19
|8
|4
|7
|36 - 29
|28
|16.
|Гиресунспор
|19
|7
|5
|7
|23 - 21
|26
|17.
|Ризеспор
|19
|8
|2
|9
|24 - 31
|26
|18.
|Алтай
|19
|5
|4
|10
|20 - 27
|19
|19.
|Гёзтепе
|19
|4
|2
|13
|18 - 34
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|19
|3
|3
|13
|20 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|18
|11
|5
|2
|33 - 16
|38
|2.
|Фенербахче
|19
|10
|5
|4
|40 - 21
|35
|3.
|Аланьяспор
|18
|9
|3
|6
|27 - 27
|30
|4.
|Истанбул Башакшехир
|19
|7
|6
|6
|26 - 21
|27
|5.
|Касымпаша
|19
|7
|4
|8
|31 - 28
|25
|6.
|Коньяспор
|19
|7
|4
|8
|30 - 30
|25
|7.
|Сивасспор
|19
|7
|4
|8
|24 - 29
|25
|8.
|Адана Демирспор
|19
|6
|5
|8
|25 - 30
|23
|9.
|Бешикташ
|19
|5
|8
|6
|24 - 25
|23
|10.
|Антальяспор
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|19
|6
|4
|9
|18 - 34
|22
|12.
|Галатасарай
|19
|4
|7
|8
|20 - 30
|19
|13.
|Гиресунспор
|18
|5
|4
|9
|17 - 22
|19
|14.
|Хатайспор
|19
|5
|3
|11
|20 - 39
|18
|15.
|Алтай
|19
|4
|3
|12
|19 - 30
|15
|16.
|Гёзтепе
|18
|3
|5
|10
|22 - 36
|14
|17.
|Кайсериспор
|19
|2
|7
|10
|22 - 39
|13
|18.
|Ризеспор
|19
|2
|4
|13
|20 - 40
|10
|19.
|Малатьяспор
|0:0
|20
|2
|3
|15
|7 - 28
|9
|20.
|Газиантеп
|0:0
|19
|1
|3
|15
|13 - 39
|6