Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
0'
1:0
11' ГолAgon Sadiku
13' Желтая карточкаАнтви Клинтон
2:0
15' ГолМодесто Руй
62' Желтая карточкаAgon Sadiku
73' Красная карточкаКаррильо Даниэль
80' Желтая карточкаSanteri Haarala2
90' Желтая карточкаКрайдль Йоханнес
90' Желтая карточкаТаммилето Дуарте
90'+5
Ход матча
11'
1:0
13'
15'
2:0
62'
73'
80'
90'
90'
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Elias Aijala
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироНападающий
-
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
История личных встреч
Хонка
КуПС
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
34 матча
61.8%
14.7%
23.5%
21 победа 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
55.9%
17.6%
26.5%
19 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agon Sadiku
|5
|0.5
|Воутилайнен Джерри
|3
|0.3
|Янсен Кевин
|2
|0.2
|Эрнандес Алдайр
|2
|0.2
|Florian Krebs2
|2
|0.2
|Модесто Руй
|1
|0.1
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0.1
|Рале Матиас
|1
|0.1
|Коски Вилле
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вяйринен Тим
|6 (1)
|0.55
|Икауниекс Янис
|4
|0.36
|Де Паула Таллес
|2
|0.18
|Попович Антон
|1 (1)
|0.09
|Антви Клинтон
|1
|0.09
|Ветели Йоона
|1
|0.09
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.09
|Gabriel Bispo
|1
|0.09
|Ярвинен Ииро
|0
|0
|Тойвомяки Ханри
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таммилето Дуарте
|3
|0
|Agon Sadiku
|2
|0
|Янсен Кевин
|1
|0
|Эрнандес Алдайр
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|3
|0
|Каррильо Даниэль II
|1
|1
|Santeri Haarala2
|2
|0
|Gabriel Bispo
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Попович Антон
|1
|0
|Сичинава Ника
|1
|0
|Ветели Йоона
|1
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Рикардо Пауло
|1
|0
|Томас Диого
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Henry Uzochokwu
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
13%
5
29%
29%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
33%
3
18%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Пропущено
10
5
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1
Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0
КуПС
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1
Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|ХИК
|11
|8
|2
|1
|17 - 9
|26
|3.
|Хонка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|4.
|Интер Турку
|0:0
|11
|4
|3
|4
|18 - 14
|15
|5.
|Оулу
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|6.
|Хака
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Ильвес
|0:0
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|8.
|СЯК Сейнайоки
|0:0
|11
|3
|2
|6
|8 - 16
|11
|9.
|ВПС
|9
|3
|1
|5
|16 - 13
|10
|10.
|Лахти
|0:0
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|11.
|Мариехамн
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|12.
|ХИФК
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хонка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|КуПС
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|ХИК
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|4.
|Оулу
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|5.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Ильвес
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Интер Турку
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|СЯК Сейнайоки
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Мариехамн
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|10.
|ВПС
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|11.
|Лахти
|0:0
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|12.
|ХИФК
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|2.
|КуПС
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|ВПС
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|4.
|Лахти
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Хонка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|Интер Турку
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Оулу
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|8.
|СЯК Сейнайоки
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|9.
|Хака
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|10.
|Ильвес
|0:0
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|11.
|ХИФК
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|12.
|Мариехамн
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1