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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Хонка
2:0
Конец матча
КуПС
0'
1:0
11' Гол
Agon Sadiku
13' Желтая карточка
Антви Клинтон
2:0
15' Гол
Модесто Руй
62' Желтая карточка
Agon Sadiku
73' Красная карточка
Каррильо Даниэль
80' Желтая карточка
Santeri Haarala2
90' Желтая карточка
Крайдль Йоханнес
90' Желтая карточка
Таммилето Дуарте
90'+5
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
4
Адамс
Мохаммед
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
18
Agon
Sadiku
21
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
23
Каррильо
Даниэль
II
19
Gabriel
Bispo
14
Попович
Антон
10
Икауниекс
Янис
8
Дальстрем
Себастьян
25
Антви
Клинтон
9
Вяйринен
Тим
Хонка
КуПС

История личных встреч

Хонка
КуПС

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

34 матча

61.8%
14.7%
23.5%
21 победа 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

47.1%
32.4%
20.5%
16 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

55.9%
17.6%
26.5%
19 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

В
0:1
В
2:1
К
2:1
В
0:2
В
1:1
В
1:1
В
1:2
В
0:3
В
1:1
В
2:1
В
1:1
К
2:4
В
2:2
В
2:0
В
2:0
КС
0:3
В
2:4
В
1:0
В
1:2
В
2:1
КС
1:0
В
0:2
В
1:0
В
1:4
В
3:1
В
0:2
В
2:1
В
0:2
В
0:4
В
4:1
КЛ
7:0
В
2:1
В
1:2
КЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agon Sadiku 5 0.5
Воутилайнен Джерри 3 0.3
Янсен Кевин 2 0.2
Эрнандес Алдайр 2 0.2
Florian Krebs2 2 0.2
Модесто Руй 1 0.1
Арко-Менса Эдмунд 1 0.1
Рале Матиас 1 0.1
Коски Вилле 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вяйринен Тим 6 (1) 0.55
Икауниекс Янис 4 0.36
Де Паула Таллес 2 0.18
Попович Антон 1 (1) 0.09
Антви Клинтон 1 0.09
Ветели Йоона 1 0.09
Дальстрем Себастьян 1 0.09
Gabriel Bispo 1 0.09
Ярвинен Ииро 0 0
Тойвомяки Ханри 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таммилето Дуарте 3 0
Agon Sadiku 2 0
Янсен Кевин 1 0
Эрнандес Алдайр 1 0
Рале Матиас 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икауниекс Янис 3 0
Каррильо Даниэль II 1 1
Santeri Haarala2 2 0
Gabriel Bispo 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Попович Антон 1 0
Сичинава Ника 1 0
Ветели Йоона 1 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Рикардо Пауло 1 0
Томас Диого 1 0
Антви Клинтон 1 0
Henry Uzochokwu 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
13%
5
29%
29%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
33%
3
18%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Пропущено

10
5
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1
Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0
КуПС
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1
Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 11 8 2 1 17 - 7 26
2. ХИК 11 8 2 1 17 - 9 26
3. Хонка 10 6 2 2 18 - 9 20
4. Интер Турку 0:0 11 4 3 4 18 - 14 15
5. Оулу 10 4 3 3 15 - 13 15
6. Хака 11 4 2 5 15 - 20 14
7. Ильвес 0:0 10 3 4 3 14 - 13 13
8. СЯК Сейнайоки 0:0 11 3 2 6 8 - 16 11
9. ВПС 9 3 1 5 16 - 13 10
10. Лахти 0:0 11 2 4 5 9 - 16 10
11. Мариехамн 10 1 4 5 8 - 16 7
12. ХИФК 9 0 3 6 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хонка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. КуПС 5 4 1 0 9 - 3 13
3. ХИК 5 4 0 1 11 - 8 12
4. Оулу 6 3 2 1 9 - 7 11
5. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
6. Ильвес 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Интер Турку 0:0 6 2 2 2 10 - 8 8
8. СЯК Сейнайоки 0:0 5 2 1 2 4 - 4 7
9. Мариехамн 5 1 3 1 5 - 6 6
10. ВПС 4 0 1 3 3 - 6 1
11. Лахти 0:0 5 0 1 4 1 - 11 1
12. ХИФК 5 0 1 4 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 6 4 2 0 6 - 1 14
2. КуПС 6 4 1 1 8 - 4 13
3. ВПС 5 3 0 2 13 - 7 9
4. Лахти 0:0 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Хонка 5 2 1 2 6 - 5 7
6. Интер Турку 0:0 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Оулу 4 1 1 2 6 - 6 4
8. СЯК Сейнайоки 0:0 6 1 1 4 4 - 12 4
9. Хака 5 1 0 4 6 - 12 3
10. Ильвес 0:0 5 0 3 2 6 - 8 3
11. ХИФК 4 0 2 2 5 - 7 2
12. Мариехамн 5 0 1 4 3 - 10 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Модесто Руй бьет в цель!
    • Желтая карточка
      13'
      Антви Клинтон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Agon Sadiku бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хонка 2:0 КуПС онлайн

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