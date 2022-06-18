Концедайлов на левом полуфланге отдал пас вперёд Вергейчику, которому навстречу вовремя вышел и которого обезвредил Хаткевич.

Бахар вышел на замену вместо Ориньо в составе "Динамо" Минск.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Дмитрий Гирс! Гирс ушёл от Бахара, попал низом метров с 12 в правую штангу, а затем сам же добавил мяч в пустой створ.

Кисляк со стандарта пробил просто и угодил в стенку.

Против Гирса нарушены правила, ожидается подача "Слуцка" со штрафного.

Да, состоялась подача, но ничем она не угрожала "Динамо".

Нарушение гостей в чужой штрафной против Бегунова.

Выскребенцев выкатил мяч справа под удар партнёру, и после этого самого удара Хаткевичу пришлось вытаскивать мяч из левого нижнего от себя угла.

Имели несколько моментов гости, чтобы сравнять счёт, но ни один из них не реализовали.

Кисляк оставил мяч Вакуличу, чтобы тот вбросил аут впереди на левом фланге.

Подача "Слуцка" с левого края - мяч аккуратно прилетает в руки Хаткевича.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Владислав Ложкин! Кисляк навесил с корнера, и Ложкин на дальней штанге после скидки переправил мяч ногой в пустой ближний угол.

Образов опасно приложился из штрафной в левый нижний угол, откуда Хаткевич перевёл мяч на угловой.

Бегунов теперь сфолил на правом фланге обороны, подача штрафного ни к чему не привела.

"Динамо" несколько сбавило обороты после забитого мяча.

Концедайлов с линии штрафной отправил мяч рядом с левой девяткой.

У Ориньо дальняя попытка получилась более неточной, если можно так сказать.

21' "Динамо" Минск сохраняет территориальное преимущество.

20' Подача гостей с левого фланга - в руки Хаткевича.

19' Былинкин в подкате выбил мяч в аут из-под ног Путило.

19' Демченко не пробил по воротам и не отдал нормальный пас в штрафную, отправив мяч за лицевую.

18' Демченко не догнал мяч на левом фланге, это аут в пользу визитёров.

17' Гирс навесил справа с углового на ближнюю штангу, и последовал удар мимо створа.

17' Хаткевич из-под перекладины вытаскивает удар с подступов к штрафной.

16' Два навеса в штрафую "Слуцка" не привели к опасным ситуациям.

15' Удар Демченко со средней дистанции скорректирован рикошетом на угловой.

14' Удар хозяев под перекладину из зоны правого инсайда - Брановец в деле.

13' Вергейчик в контратаке отдал немного влево Остроуху, который убрал на замахе защитника, но пробил прямо в Хаткевича.

11' Теперь можно было хозяевам не простреливать с левой стороны, потому что "вне игры".

11' Подача гостей со стандарта с левого края в руки Хаткевичу.

10' Концедайлов заработал штрафной для своей команды, получив по ногам от Демченко.

9' Прострел был от хозяев с правого края, но мяч до того уже покинул пределы поля.

9' Сачковский совершил мелкий фол в центральной трети поля.

7' "Слуцк" в атаке себя пока что никоим образом не показывал.

6' Ориньо неудачно пробил головой после навеса с правого фланга.

5' Положение "вне игры" у "Динамо" на левом фланге.

4' Минчане стремятся быстро открыть счёт, чтобы далее действовать уже по счёту.

3' Ориньо подтолкнул Брановца в чужой штрафной.

2' Хозяева разыграли угловой на левом фланге, Бегунов пробил по воротам, Брановец отразил перед собой, возникла неразбериха, но обошлось без серьёзных последствия для "Слуцка".

1' Динамовцы играют в белой форме, а "Слуцк" в синей экипировке.