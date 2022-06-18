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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Динамо Минск
1:1
Перерыв
Слуцк
0'
1:0
23' Гол
Ложкин Владислав
1:1
44' Гол
Гирс Дмитрий

Ход матча

23'
Ложкин Владислав
1:0
44'
1:1
Гирс Дмитрий
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Слуцк
4.15
5.05
9.60
Все Коэффициенты
Динамо Минск
Слуцк

История личных встреч

Динамо Минск
Слуцк

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

16 матчей

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бахар Иван 4 (2) 0.36
Ложкин Владислав 3 0.27
Быков Артём Геннадьевич 3 (1) 0.27
Бакич Душан 2 0.18
Кисляк Сергей 1 0.09
Путило Антон 1 0.09
Бегунов Роман 1 0.09
Алвес Виллиам 1 0.09
Слуцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергейчик Кирилл 3 0.3
Глебко Сергей 2 0.2
Санец Максим 2 0.2
Концедайлов Арсений 2 (1) 0.2
Остроух Юрий 1 0.1
Гречишко Павел 1 0.1
Yao Kouassi 1 0.1
Выскребенцев Андрей 1 0.1
Гирс Дмитрий 1 0.1

Карточки

Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слуцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жевнеров Эдуард 0 1

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
4
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
4
25%
6
46%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
5
45%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1
Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Динамо Минск 0:5 Динамо Минск - Ислочь 2:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Минск 2:0
Слуцк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Слуцк - Гомель 2:2 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2 Белшина - Слуцк 0:2 Слуцк - Славия Мозырь 1:0
Арсенал Дзержинск - Слуцк 1:1 Слуцк - Минск 2:4 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Слуцк - Неман 0:0 Ислочь - Слуцк 1:2 Спутник - Слуцк 0:3 Слуцк - Рух Брест 3:0 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Слуцк - Сморгонь 2:1 Ислочь - Слуцк 2:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 2:0 Минск - Слуцк 2:1 Слуцк - Гомель 1:4 Динамо-Брест - Слуцк 0:0 Слуцк - Славия Мозырь 2:1 Слуцк - Витебск 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. БАТЭ Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
3. Динамо Минск 1:1 Заявка 11 6 4 1 16 - 10 22
4. Минск Заявка 10 6 1 3 14 - 10 19
5. Шахтёр Солигорск Заявка 10 5 3 2 12 - 5 18
6. Ислочь Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
7. Неман Заявка 11 4 5 2 17 - 14 17
8. Слуцк 1:1 Заявка 10 3 6 1 14 - 12 15
9. Славия Мозырь Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
10. Гомель Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
11. Белшина Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13. Витебск Заявка 11 1 4 6 9 - 18 7
14. Днепр Могилёв Заявка 11 1 2 8 9 - 23 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 10 0 4 6 4 - 14 4
16. Динамо-Брест Заявка 10 0 4 6 7 - 18 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 5 4 0 1 8 - 1 12
4. Неман Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Ислочь Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
6. Динамо Минск 1:1 Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
7. БАТЭ Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Слуцк 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Славия Мозырь Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Динамо-Брест Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
14. Гомель Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Днепр Могилёв Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 7 5 2 0 15 - 2 17
2. Динамо Минск 1:1 Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Ислочь Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Слуцк 1:1 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Гомель Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Белшина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Неман Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Минск Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14. Витебск Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв.
  • 45'
    Кисляк со стандарта пробил просто и угодил в стенку.
  • Фол, нарушение
    45'
    Бахар заработал перспективный штрафной для хозяев.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • Описание гола
    44'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Дмитрий Гирс!
    Гирс ушёл от Бахара, попал низом метров с 12 в правую штангу, а затем сам же добавил мяч в пустой створ.
  • Замена
    44'
    Бахар вышел на замену вместо Ориньо в составе "Динамо" Минск.
  • Опасный момент
    43'
    Концедайлов на левом полуфланге отдал пас вперёд Вергейчику, которому навстречу вовремя вышел и которого обезвредил Хаткевич.
  • 42'
    Подача "Слуцка" с левого края - мяч аккуратно прилетает в руки Хаткевича.
  • 40'
    Кисляк оставил мяч Вакуличу, чтобы тот вбросил аут впереди на левом фланге.
  • 39'
    Имели несколько моментов гости, чтобы сравнять счёт, но ни один из них не реализовали.
  • Опасный момент
    38'
    Выскребенцев выкатил мяч справа под удар партнёру, и после этого самого удара Хаткевичу пришлось вытаскивать мяч из левого нижнего от себя угла.
  • 37'
    Кросс Ориньо с левого фланга, мяч выбивает защитник гостей.
  • Фол, нарушение
    35'
    Нарушение гостей в чужой штрафной против Бегунова.
  • 35'
    Да, состоялась подача, но ничем она не угрожала "Динамо".
  • Фол, нарушение
    34'
    Против Гирса нарушены правила, ожидается подача "Слуцка" со штрафного.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      У Ориньо дальняя попытка получилась более неточной, если можно так сказать.
    • Опасный момент
      31'
      Концедайлов с линии штрафной отправил мяч рядом с левой девяткой.
    • 30'
      Вергейчик дальним ударом попадает в рекламный щит.
    • 29'
      "Динамо" несколько сбавило обороты после забитого мяча. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Бегунов теперь сфолил на правом фланге обороны, подача штрафного ни к чему не привела.
    • Фол, нарушение
      27'
      Нарушение хозяев в центре поля - пострадал Остроух.
    • Опасный момент
      25'
      Образов опасно приложился из штрафной в левый нижний угол, откуда Хаткевич перевёл мяч на угловой.
    • 24'
      Остроух дальним ударом отправил мяч вне створа.
    • Описание гола
      22'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Владислав Ложкин!
      Кисляк навесил с корнера, и Ложкин на дальней штанге после скидки переправил мяч ногой в пустой ближний угол.
    • Угловой
      22'
      Угловой исполнят хозяева с левого фланга.
    • 21'
      "Динамо" Минск сохраняет территориальное преимущество.
    • 20'
      Подача гостей с левого фланга - в руки Хаткевича.
    • 19'
      Былинкин в подкате выбил мяч в аут из-под ног Путило.
    • 19'
      Демченко не пробил по воротам и не отдал нормальный пас в штрафную, отправив мяч за лицевую.
    • 18'
      Демченко не догнал мяч на левом фланге, это аут в пользу визитёров.
    • Угловой
      17'
      Гирс навесил справа с углового на ближнюю штангу, и последовал удар мимо створа.
    • Опасный момент
      17'
      Хаткевич из-под перекладины вытаскивает удар с подступов к штрафной.
    • 16'
      Два навеса в штрафую "Слуцка" не привели к опасным ситуациям.
    • Угловой
      15'
      Удар Демченко со средней дистанции скорректирован рикошетом на угловой.
    • 14'
      Удар хозяев под перекладину из зоны правого инсайда - Брановец в деле.
    • Опасный момент
      13'
      Вергейчик в контратаке отдал немного влево Остроуху, который убрал на замахе защитника, но пробил прямо в Хаткевича.
    • Офсайд
      11'
      Теперь можно было хозяевам не простреливать с левой стороны, потому что "вне игры".
    • 11'
      Подача гостей со стандарта с левого края в руки Хаткевичу.
    • Фол, нарушение
      10'
      Концедайлов заработал штрафной для своей команды, получив по ногам от Демченко.
    • 9'
      Прострел был от хозяев с правого края, но мяч до того уже покинул пределы поля.
    • Фол, нарушение
      9'
      Сачковский совершил мелкий фол в центральной трети поля.
    • 7'
      "Слуцк" в атаке себя пока что никоим образом не показывал.
    • 6'
      Ориньо неудачно пробил головой после навеса с правого фланга.
    • Офсайд
      5'
      Положение "вне игры" у "Динамо" на левом фланге.
    • 4'
      Минчане стремятся быстро открыть счёт, чтобы далее действовать уже по счёту.
    • Фол, нарушение
      3'
      Ориньо подтолкнул Брановца в чужой штрафной.
    • Угловой
      2'
      Хозяева разыграли угловой на левом фланге, Бегунов пробил по воротам, Брановец отразил перед собой, возникла неразбериха, но обошлось без серьёзных последствия для "Слуцка".
    • 1'
      Динамовцы играют в белой форме, а "Слуцк" в синей экипировке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Всем привет! В 11-м туре чемпионата Беларуси между собой сыграют минское "Динамо" и "Слуцк". Информировать всех желающих о ходе этого матча через текстовую онлайн-трансляцию будет Кирилл Иванцов.
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Минск
    Ничья
    Слуцк
    4.15
    5.05
    9.60
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    Слуцк
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