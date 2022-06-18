Стадион: Динамо (Минск)
Позже
История личных встреч
Динамо Минск
Слуцк
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
16 матчей
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бахар Иван
|4 (2)
|0.4
|Быков Артём Геннадьевич
|3 (1)
|0.3
|Бакич Душан
|2
|0.2
|Ложкин Владислав
|2
|0.2
|Кисляк Сергей
|1
|0.1
|Путило Антон
|1
|0.1
|Бегунов Роман
|1
|0.1
|Алвес Виллиам
|1
|0.1
Слуцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вергейчик Кирилл
|3
|0.33
|Глебко Сергей
|2
|0.22
|Санец Максим
|2
|0.22
|Концедайлов Арсений
|2 (1)
|0.22
|Остроух Юрий
|1
|0.11
|Гречишко Павел
|1
|0.11
|Yao Kouassi
|1
|0.11
|Выскребенцев Андрей
|1
|0.11
Карточки
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Слуцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жевнеров Эдуард
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
4
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
4
25%
6
46%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
4
31%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
5
45%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1
Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Динамо Минск 0:5 Динамо Минск - Ислочь 2:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Минск 2:0
Слуцк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Слуцк - Гомель 2:2 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2 Белшина - Слуцк 0:2 Слуцк - Славия Мозырь 1:0
Арсенал Дзержинск - Слуцк 1:1 Слуцк - Минск 2:4 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Слуцк - Неман 0:0 Ислочь - Слуцк 1:2 Спутник - Слуцк 0:3 Слуцк - Рух Брест 3:0 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Слуцк - Сморгонь 2:1 Ислочь - Слуцк 2:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 2:0 Минск - Слуцк 2:1 Слуцк - Гомель 1:4 Динамо-Брест - Слуцк 0:0 Слуцк - Славия Мозырь 2:1 Слуцк - Витебск 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 4
|23
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|4.
|Минск
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|5.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 5
|18
|6.
|Неман
|2:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 14
|17
|7.
|Ислочь
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|8.
|Слуцк
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 11
|14
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|10.
|Гомель
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|11.
|Белшина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Витебск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|14.
|Днепр Могилёв
|1:2 Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 18
|4
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 1
|12
|4.
|Неман
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Ислочь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|БАТЭ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|Слуцк
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Витебск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Белшина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Гомель
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Днепр Могилёв
|1:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|16.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 2
|17
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|4.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Гомель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|Слуцк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Ислочь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Белшина
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Неман
|2:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Минск
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Витебск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|1:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0