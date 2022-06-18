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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Динамо Минск
 
Позже
Слуцк
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Слуцк
4.15
5.00
15.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Минск
Слуцк

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

16 матчей

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бахар Иван 4 (2) 0.4
Быков Артём Геннадьевич 3 (1) 0.3
Бакич Душан 2 0.2
Ложкин Владислав 2 0.2
Кисляк Сергей 1 0.1
Путило Антон 1 0.1
Бегунов Роман 1 0.1
Алвес Виллиам 1 0.1
Слуцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергейчик Кирилл 3 0.33
Глебко Сергей 2 0.22
Санец Максим 2 0.22
Концедайлов Арсений 2 (1) 0.22
Остроух Юрий 1 0.11
Гречишко Павел 1 0.11
Yao Kouassi 1 0.11
Выскребенцев Андрей 1 0.11

Карточки

Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слуцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жевнеров Эдуард 0 1

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
4
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
4
25%
6
46%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
5
45%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1
Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Динамо Минск 0:5 Динамо Минск - Ислочь 2:1 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Минск 2:0
Слуцк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Слуцк - Гомель 2:2 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2 Белшина - Слуцк 0:2 Слуцк - Славия Мозырь 1:0
Арсенал Дзержинск - Слуцк 1:1 Слуцк - Минск 2:4 Энергетик-БГУ - Слуцк 1:1 Слуцк - Неман 0:0 Ислочь - Слуцк 1:2 Спутник - Слуцк 0:3 Слуцк - Рух Брест 3:0 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Слуцк - Сморгонь 2:1 Ислочь - Слуцк 2:0 Слуцк - Энергетик-БГУ 2:0 Минск - Слуцк 2:1 Слуцк - Гомель 1:4 Динамо-Брест - Слуцк 0:0 Слуцк - Славия Мозырь 2:1 Слуцк - Витебск 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. БАТЭ Заявка 9 7 2 0 19 - 4 23
3. Динамо Минск Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
4. Минск Заявка 10 6 1 3 14 - 10 19
5. Шахтёр Солигорск Заявка 10 5 3 2 12 - 5 18
6. Неман 2:1 Заявка 11 4 5 2 16 - 14 17
7. Ислочь Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
8. Слуцк Заявка 9 3 5 1 13 - 11 14
9. Славия Мозырь Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
10. Гомель Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
11. Белшина Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13. Витебск Заявка 11 1 4 6 9 - 18 7
14. Днепр Могилёв 1:2 Заявка 11 1 2 8 9 - 22 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 10 0 4 6 4 - 14 4
16. Динамо-Брест Заявка 10 0 4 6 7 - 18 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 5 4 0 1 8 - 1 12
4. Неман 2:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Ислочь Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
6. БАТЭ Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Динамо Минск Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
8. Слуцк Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Славия Мозырь Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Динамо-Брест Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
14. Гомель Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Днепр Могилёв 1:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 7 5 2 0 15 - 2 17
2. Динамо Минск Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Гомель Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Слуцк Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Ислочь Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Белшина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Неман 2:1 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Минск Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14. Витебск Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
15. Днепр Могилёв 1:2 Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Слуцк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июня 2022, осталось 2 часа 56 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    Динамо Минск
    Ничья
    Слуцк
    4.15
    5.00
    15.50
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    Где смотреть матч Динамо Минск - Слуцк онлайн

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