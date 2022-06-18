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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Днепр Могилёв
1:2
Второй тайм: 77'
Неман
0'
0:1
51' Пенальти
Савицкий Павел
0:2
55' Гол
Зубович Егор
1:2
69' Гол
Волков Роман

Ход матча

51'
0:1
Савицкий Павел
55'
0:2
Зубович Егор
69'
Волков Роман
1:2
Лучшие коэффициенты
Днепр Могилёв
Ничья
Неман
4.55
5.40
1.55
Все Коэффициенты
Днепр Могилёв
Неман

История личных встреч

Днепр Могилёв
Неман

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

23 матча

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

4.3%
69.6%
26.1%
1 победа 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Днепр Могилёв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гусев Кирилл 3 0.27
Федянин Артём 2 0.18
Волков Роман 1 0.09
Марков Павел 1 0.09
Неман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савицкий Павел 5 (2) 0.45
Зубович Егор 2 0.18
Куадьо Седрик 2 0.18
Жуковский Валерий 2 (1) 0.18
Анюкевич Александр 1 0.09
Адамович Ненад 1 0.09
Кадымян Гегам 1 0.09
Грибовский Роман 1 0.09

Карточки

Днепр Могилёв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Железников Глеб 0 1
Неман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалашников Алексей 0 1

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
7%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
33%
2
22%
61-75
5
33%
3
33%
76-90

Забито

7
13
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
10%
1
7%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
24%
4
29%
61-75
7
33%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр Могилёв
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ислочь - Днепр Могилёв 3:2 Днепр Могилёв - Динамо-Брест 2:0 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2 Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1
Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Белшина - Днепр Могилёв 0:0 Орша - Днепр Могилёв 1:2 Днепр Могилёв - Локомотив Гомель 0:1 Шахтёр-2 Петриков - Днепр Могилёв 3:2 Днепр Могилёв - Арсенал Дзержинск 1:0 Крумкачы - Днепр Могилёв 1:1 Днепр Могилёв - Слоним-2017 1:0 Днепр Могилёв - Волна 3:1 Нафтан - Днепр Могилёв 1:1 Барановичи - Днепр Могилёв 2:2 Днепр Могилёв - Лида 4:2
Неман
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Неман - Белшина 2:2 Славия Мозырь - Неман 1:1 Неман - Арсенал Дзержинск 2:0 Минск - Неман 3:2
Неман - Энергетик-БГУ 1:4 БАТЭ - Неман 2:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Ислочь - Неман 1:1 Неман - Динамо-Брест 2:1 Неман - БАТЭ 2:1 Слуцк - Неман 0:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо Минск - Неман 2:0 Славия Мозырь - Неман 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Спутник - Неман 0:3 Неман - Рух Брест 0:1 Шахтёр Солигорск - Неман 1:0 Неман - Сморгонь 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 11 8 1 2 24 - 8 25
2. БАТЭ Заявка 9 7 2 0 19 - 4 23
3. Динамо Минск Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
4. Минск Заявка 10 6 1 3 14 - 10 19
5. Шахтёр Солигорск Заявка 10 5 3 2 12 - 5 18
6. Неман 2:1 Заявка 11 4 5 2 16 - 14 17
7. Ислочь Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
8. Слуцк Заявка 9 3 5 1 13 - 11 14
9. Славия Мозырь Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
10. Гомель Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
11. Белшина Заявка 11 2 5 4 12 - 16 11
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13. Витебск Заявка 11 1 4 6 9 - 18 7
14. Днепр Могилёв 1:2 Заявка 11 1 2 8 9 - 22 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 10 0 4 6 4 - 14 4
16. Динамо-Брест Заявка 10 0 4 6 7 - 18 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 1 2 15 - 6 13
3. Шахтёр Солигорск Заявка 5 4 0 1 8 - 1 12
4. Неман 2:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Ислочь Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
6. БАТЭ Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Динамо Минск Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
8. Слуцк Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Славия Мозырь Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Витебск Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11. Белшина Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Динамо-Брест Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
14. Гомель Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Днепр Могилёв 1:2 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 7 5 2 0 15 - 2 17
2. Динамо Минск Заявка 6 5 0 1 10 - 5 15
3. Энергетик-БГУ Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
4. Славия Мозырь Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Гомель Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Слуцк Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Ислочь Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Белшина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Неман 2:1 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Минск Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
14. Витебск Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
15. Днепр Могилёв 1:2 Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Второй тайм
  • 74'
    Клочков выполнил навес в штрафную площадь, где на перехвате отлично играет Васильев, выбивает мяч разряжая обстановку.
  • Фол, нарушение
    72'
    Жимо нарушает правила против Маркова и судья назначает штрафной удар за подножку соперника.
  • 71'
    Хороший прессинг от гостей вынуждает голкипера ошибиться и чуть было не потерять мяч у своих ворот, Журов вовремя включился и выбил мяч от своих ворот.
  • Замена
    69'
    Замена в составе гостей: Варакса Владислав покинул поле, вместо него выходит Сакута Евгений.
  • Описание гола
    68'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:2 Волков
    Роман на опыте протолкнул мяч в ворота попав в ближний угол, после передачи Федянина с правого фланга.
  • 66'
    Пасевич попытался ворваться в чужую штрафную, но не справился с дриблингом и потерял мяч находясь под опекой Дмитрия Терещенко.
  • 65'
    43% на 57% владение мячом небольшое преимущество у гостей, хотя мне так не кажется "Днепр" явно прибавил и значительно больше владеет мячом.
  • Фол, нарушение
    63'
    Капов выполнил навес с правого фланга в центр штрафной, где был Клочков, но нападающий нарушил правила при попытки принять мяч.
  • Угловой
    62'
    Угловой зарабатывают гости и с левого фланга мяч отправился в центр штрафной, где голкипер удачно вышел из ворот и забрал мяч в руки.
  • 60'
    Нет времени сидеть в обороне и хозяева рвутся вперёд и у них даже что-то получается, снова Клочков в сольном проходе создал момент, ворвался по левому флангу и сделал прострельную передачу, но никто из партнёров не смог замкнуть передачу.
  • Опасный момент
    59'
    Хозяева имели хороший момент благодаря индивидуальных действий Клочкова, но после передачи с левого фланга удар у партнёра не получился и мяч легко в руки ловит голкипер.
  • Описание гола
    57'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:2 Зубович.
    Отличный получился навес с левого фланга на Зубовича в центр штрафной, Егор удачно избавился от опеки и выпрыгнув кивком отправил мяч в сетку.
  • 56'
    Шукоров наносит удар по воротам сместившись в центр, но удар блокирует защитник и вынужденно переводит мяч на угловой.
  • Описание гола
    54'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1 Савицкий.
    Павел уверенно подошёл к одиннадцати метровой отметки и реализовал пенальти, ударив в правый угол ворот в противоположную сторону от прыжка голкипера.
  • Пенальти
    53'
    Пенальти в ворота хозяев назначает арбитр после нарушения правил в своей штрафной от защитника после подачи углового стандарта.
  • Бонусы букмекеров
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    • Угловой
      52'
      Ещё один угловой выполняют гости, подача направлена на дальнюю штангу и снова не удалось удачно совершить скидку у Варакса на своего партнёра и мяч выбивают защитники.
    • Угловой
      50'
      Угловой заработали гости и мяч отправился в центр штрафной, где Варакса пытался сделать скидку на своего партнёра, но это не вышло мяч был выбит.
    • 49'
      Зубович совершил удачную обводку против Терещенко, Дмитрий был вынужден сфолить чтобы не началась атака на свои ворота.
    • Замена
      47'
      В перерыве произошла замена: Павлюковец Юрий покинул поля, вместо него вышел Шукуров Алимардон.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды возвращаются на поле и звучит свисток на второй тайм!
    • Первый тайм
    • Свисток
      45'
      Звучит свисток на перерыв! У нас скучные нули, надеемся на забитые мячи во второй половине матча.
    • 44'
      Клочков со своей половины поля начал разгонять атаку обыграв двоих оппонентов, но в центре поля потерял мяч, упустив его за пределы поля.
    • 43'
      Гости встречают соперников высоким прессингом и заставляют их ошибиться с передачей у своих ворот, но своевременно надёжно сыграл Марков и отыграл мяч на вратаря.
    • Желтая карточка
      41'
      Клочков получает жёлтую карточку за опасную игру против Жимо в единоборстве за нейтральный мяч.
    • Угловой
      40'
      Угловой выполняют хозяева и подача последовала нпа ближнюю штангу, где удачнее сыграл Варакса, выбил мяч головой от своих ворот.
    • 38'
      Железников заработал угловой стандарт для своей команды после попытки навеса на правой стороне поля, Жимо разрядил обстановку, вынуждено выбив мяч за пределы поля.
    • 37'
      Марков разряжает обстановку выбивая мяч из-за пределов своей штрафной после опасного навес с левого фланга от Пасевича.
    • 35'
      Волков получил небольшое повреждение после столкновения с Жимо, но всё с Романом хорошо нападающий продолжает играть.
    • 34'
      Пасевич оказался в положении вне игры после перспективной передачи из глубины поля на левый фланг.
    • 32'
      Савицкий наносит удар по воротам из-за пределов штрафной, но мяч летит сильно мимо цели. Будет удар от ворот.
    • 31'
      44% на 56% владение мячом при этом один удар по воротам нанесли хозяева, а гости четыре раза попали в створ.
    • Офсайд
      29'
      Цеслюкевич оказался в положении вне игры после передачи из глубины поля от Федянина на левом фланге поля.
    • Желтая карточка
      28'
      Садовничий получает жёлтую карточку за срыв атаки против своего оппонента. Судья назначает штрафной на половине поля гостей.
    • Опасный момент
      26'
      Савицкий получил удобную передачу от Адамовича и практически вышел один на один с голкипером, но Журов отбил удар и он удачно отскочил на своего партнёра.
    • 24'
      Железников попытался начать атаку, но проиграл в единоборстве у Адамовича в центре поля потеряв мяч и стремительно гости воспользовались моментом.
    • 22'
      Мяч находится под контролем гостей они ищут свободные зоны и вынуждают своих оппонентов нарушать правила, открывать свободные зоны.
    • Опасный момент
      21'
      Начинает раскрываться игра и теперь уже  Адамович пробил по воротам, но Журов намертво ловит мяч в руки и разряжает обстановку.
    • Опасный момент
      19'
      Варакса наносит удар по воротам! Владислав сместился в центр поля и ударил из-за пределов штрафной, Журов удачно отбивает мяч на своего партнёра, а затем случился фол в нададении.
    • 18'
      Игра проходит в спокойном темпе команды не форсируют события, пасуют мяч на своей половине поля и ожидают ошибок соперника.
    • 16'
      Пасевич выполнил навес на левом фланге, но Терещенко блокирует попытку Романа и переводит удачно мяч за лицевую линию ворот.
    • 15'
      48% на 52% владение мячом небольшое преимущество в пользу гостей это заметно по игре, но пока никто по настоящему не угрожал чужим воротам.
    • Фол, нарушение
      13'
      Савицкий нарушает правила на чужой половине поля и судья назначает штрафной удар за подножку соперника на стадии развитии атаки.
    • 12'
      Железников скидывал мяч на Волкова, но Роману не удалось добраться до мяча, грамотно сыграл защитник и надёжно отпасовал мяч на своего голкипера.
    • 10'
      Темп игры не высокий и преимущество ощущается у гостевой команды и тем временем первую попытку ударить по воротам получил Зубович, Егор протащил самостоятельно мяч и нанёс удар мимо цели. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Варакса нарушает правила против Капова и судья фиксирует штрафной удар за подножку соперника в центре поля.
    • 7'
      В позиционной атаке находились гости, Адамович выполнил обрезающий пас, но Марков совершил своевременный перехват и разрядил обстановку у своей штрафной.
    • Офсайд
      6'
      Железников оказался в положении вне игры после отличного заброса из глубины поля на левый фланг поля.
    • 5'
      Хорошее начало в исполнении гостей несколько подходом к чужим воротам они совершили, но до удара атаку так и не довели.
    • 4'
      Хорошо сыграл Терещенко в игре на опережении Пасевича, рядом со своей штрафной разрядил обстановку.
    • 2'
      Хозяева сегодня в синий форме, а гостям достался жёлтый комплект футболок. Стоит отметить, что погода в городе Могилев жаркая + 22 солнечно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток и игра началась!
    • До матча
    • Доброго дня любителям футбола! Сегодня будем наблюдать высшую лигу одиннадцатый тур премьер-лиги Беларусь: "Днепр Могилёв" - "Неман". Текстовую трансляцию буду проводить я, Матюшенцев Дмитрий. Надеемся на интересный футбол и пусть победит сильнейший!
    Лучшие коэффициенты
    Днепр Могилёв
    Ничья
    Неман
    4.55
    5.40
    1.55
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