43% на 57% владение мячом небольшое преимущество у гостей, хотя мне так не кажется "Днепр" явно прибавил и значительно больше владеет мячом.

Пасевич попытался ворваться в чужую штрафную, но не справился с дриблингом и потерял мяч находясь под опекой Дмитрия Терещенко.

Г-О-О-О-О-Л! 1:2 Волков Роман на опыте протолкнул мяч в ворота попав в ближний угол, после передачи Федянина с правого фланга.

Замена в составе гостей: Варакса Владислав покинул поле, вместо него выходит Сакута Евгений.

Хороший прессинг от гостей вынуждает голкипера ошибиться и чуть было не потерять мяч у своих ворот, Журов вовремя включился и выбил мяч от своих ворот.

Жимо нарушает правила против Маркова и судья назначает штрафной удар за подножку соперника.

Клочков выполнил навес в штрафную площадь, где на перехвате отлично играет Васильев, выбивает мяч разряжая обстановку.

Пенальти в ворота хозяев назначает арбитр после нарушения правил в своей штрафной от защитника после подачи углового стандарта.

Г-О-О-О-О-Л! 0:1 Савицкий. Павел уверенно подошёл к одиннадцати метровой отметки и реализовал пенальти, ударив в правый угол ворот в противоположную сторону от прыжка голкипера.

Шукоров наносит удар по воротам сместившись в центр, но удар блокирует защитник и вынужденно переводит мяч на угловой.

Г-О-О-О-О-Л! 0:2 Зубович. Отличный получился навес с левого фланга на Зубовича в центр штрафной, Егор удачно избавился от опеки и выпрыгнув кивком отправил мяч в сетку.

Хозяева имели хороший момент благодаря индивидуальных действий Клочкова, но после передачи с левого фланга удар у партнёра не получился и мяч легко в руки ловит голкипер.

Нет времени сидеть в обороне и хозяева рвутся вперёд и у них даже что-то получается, снова Клочков в сольном проходе создал момент, ворвался по левому флангу и сделал прострельную передачу, но никто из партнёров не смог замкнуть передачу.

Угловой зарабатывают гости и с левого фланга мяч отправился в центр штрафной, где голкипер удачно вышел из ворот и забрал мяч в руки.

Капов выполнил навес с правого фланга в центр штрафной, где был Клочков, но нападающий нарушил правила при попытки принять мяч.

Команды возвращаются на поле и звучит свисток на второй тайм!

В перерыве произошла замена: Павлюковец Юрий покинул поля, вместо него вышел Шукуров Алимардон.

Зубович совершил удачную обводку против Терещенко, Дмитрий был вынужден сфолить чтобы не началась атака на свои ворота.

Угловой заработали гости и мяч отправился в центр штрафной, где Варакса пытался сделать скидку на своего партнёра, но это не вышло мяч был выбит.

Ещё один угловой выполняют гости, подача направлена на дальнюю штангу и снова не удалось удачно совершить скидку у Варакса на своего партнёра и мяч выбивают защитники.

Угловой выполняют хозяева и подача последовала нпа ближнюю штангу, где удачнее сыграл Варакса, выбил мяч головой от своих ворот.

Клочков получает жёлтую карточку за опасную игру против Жимо в единоборстве за нейтральный мяч.

Гости встречают соперников высоким прессингом и заставляют их ошибиться с передачей у своих ворот, но своевременно надёжно сыграл Марков и отыграл мяч на вратаря.

Клочков со своей половины поля начал разгонять атаку обыграв двоих оппонентов, но в центре поля потерял мяч, упустив его за пределы поля.

Звучит свисток на перерыв! У нас скучные нули, надеемся на забитые мячи во второй половине матча.

38' Железников заработал угловой стандарт для своей команды после попытки навеса на правой стороне поля, Жимо разрядил обстановку, вынуждено выбив мяч за пределы поля.

37' Марков разряжает обстановку выбивая мяч из-за пределов своей штрафной после опасного навес с левого фланга от Пасевича.

35' Волков получил небольшое повреждение после столкновения с Жимо, но всё с Романом хорошо нападающий продолжает играть.

34' Пасевич оказался в положении вне игры после перспективной передачи из глубины поля на левый фланг.

32' Савицкий наносит удар по воротам из-за пределов штрафной, но мяч летит сильно мимо цели. Будет удар от ворот.

31' 44% на 56% владение мячом при этом один удар по воротам нанесли хозяева, а гости четыре раза попали в створ.

29' Цеслюкевич оказался в положении вне игры после передачи из глубины поля от Федянина на левом фланге поля.

28' Садовничий получает жёлтую карточку за срыв атаки против своего оппонента. Судья назначает штрафной на половине поля гостей.

26' Савицкий получил удобную передачу от Адамовича и практически вышел один на один с голкипером, но Журов отбил удар и он удачно отскочил на своего партнёра.

24' Железников попытался начать атаку, но проиграл в единоборстве у Адамовича в центре поля потеряв мяч и стремительно гости воспользовались моментом.

22' Мяч находится под контролем гостей они ищут свободные зоны и вынуждают своих оппонентов нарушать правила, открывать свободные зоны.

21' Начинает раскрываться игра и теперь уже Адамович пробил по воротам, но Журов намертво ловит мяч в руки и разряжает обстановку.

19' Варакса наносит удар по воротам! Владислав сместился в центр поля и ударил из-за пределов штрафной, Журов удачно отбивает мяч на своего партнёра, а затем случился фол в нададении.

18' Игра проходит в спокойном темпе команды не форсируют события, пасуют мяч на своей половине поля и ожидают ошибок соперника.

16' Пасевич выполнил навес на левом фланге, но Терещенко блокирует попытку Романа и переводит удачно мяч за лицевую линию ворот.

15' 48% на 52% владение мячом небольшое преимущество в пользу гостей это заметно по игре, но пока никто по настоящему не угрожал чужим воротам.

13' Савицкий нарушает правила на чужой половине поля и судья назначает штрафной удар за подножку соперника на стадии развитии атаки.

12' Железников скидывал мяч на Волкова, но Роману не удалось добраться до мяча, грамотно сыграл защитник и надёжно отпасовал мяч на своего голкипера.

10' Темп игры не высокий и преимущество ощущается у гостевой команды и тем временем первую попытку ударить по воротам получил Зубович, Егор протащил самостоятельно мяч и нанёс удар мимо цели.

9' Варакса нарушает правила против Капова и судья фиксирует штрафной удар за подножку соперника в центре поля.

7' В позиционной атаке находились гости, Адамович выполнил обрезающий пас, но Марков совершил своевременный перехват и разрядил обстановку у своей штрафной.

6' Железников оказался в положении вне игры после отличного заброса из глубины поля на левый фланг поля.

5' Хорошее начало в исполнении гостей несколько подходом к чужим воротам они совершили, но до удара атаку так и не довели.

4' Хорошо сыграл Терещенко в игре на опережении Пасевича, рядом со своей штрафной разрядил обстановку.

2' Хозяева сегодня в синий форме, а гостям достался жёлтый комплект футболок. Стоит отметить, что погода в городе Могилев жаркая + 22 солнечно.