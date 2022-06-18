Стадион: Spartak Stadion, Mogilev
1:2
Второй тайм: 77'
Ход матча
51'
0:1
55'
0:2
69'
1:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Марков ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Клочков ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Волков РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Мокин МаркНападающий
-
Главный тренер: Vyacheslav Gerashchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Жимо ШерифЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зубович ЕгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковалевич Игорь
История личных встреч
Днепр Могилёв
Неман
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
23 матча
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
4.3%
69.6%
26.1%
1 победа 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Днепр Могилёв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гусев Кирилл
|3
|0.27
|Федянин Артём
|2
|0.18
|Волков Роман
|1
|0.09
|Марков Павел
|1
|0.09
Неман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савицкий Павел
|5 (2)
|0.45
|Зубович Егор
|2
|0.18
|Куадьо Седрик
|2
|0.18
|Жуковский Валерий
|2 (1)
|0.18
|Анюкевич Александр
|1
|0.09
|Адамович Ненад
|1
|0.09
|Кадымян Гегам
|1
|0.09
|Грибовский Роман
|1
|0.09
Карточки
Днепр Могилёв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Железников Глеб
|0
|1
Неман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалашников Алексей
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
7%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
33%
2
22%
61-75
5
33%
3
33%
76-90
Забито
7
13
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Пропущено
21
14
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
10%
1
7%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
5
24%
4
29%
61-75
7
33%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр Могилёв
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ислочь - Днепр Могилёв 3:2 Днепр Могилёв - Динамо-Брест 2:0 Слуцк - Днепр Могилёв 2:2 Днепр Могилёв - Торпедо-БелАЗ 0:1
Витебск - Днепр Могилёв 2:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Белшина - Днепр Могилёв 0:0 Орша - Днепр Могилёв 1:2 Днепр Могилёв - Локомотив Гомель 0:1 Шахтёр-2 Петриков - Днепр Могилёв 3:2 Днепр Могилёв - Арсенал Дзержинск 1:0 Крумкачы - Днепр Могилёв 1:1 Днепр Могилёв - Слоним-2017 1:0 Днепр Могилёв - Волна 3:1 Нафтан - Днепр Могилёв 1:1 Барановичи - Днепр Могилёв 2:2 Днепр Могилёв - Лида 4:2
Неман
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Неман - Белшина 2:2 Славия Мозырь - Неман 1:1 Неман - Арсенал Дзержинск 2:0 Минск - Неман 3:2
Неман - Энергетик-БГУ 1:4 БАТЭ - Неман 2:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1 Ислочь - Неман 1:1 Неман - Динамо-Брест 2:1 Неман - БАТЭ 2:1 Слуцк - Неман 0:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 2:0 Неман - Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо Минск - Неман 2:0 Славия Мозырь - Неман 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Спутник - Неман 0:3 Неман - Рух Брест 0:1 Шахтёр Солигорск - Неман 1:0 Неман - Сморгонь 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 8
|25
|2.
|БАТЭ
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|19 - 4
|23
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|4.
|Минск
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|5.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 5
|18
|6.
|Неман
|2:1 Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 14
|17
|7.
|Ислочь
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 14
|15
|8.
|Слуцк
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|13 - 11
|14
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|10.
|Гомель
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|11.
|Белшина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Витебск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|14.
|Днепр Могилёв
|1:2 Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|5
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 18
|4
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 1
|12
|4.
|Неман
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Ислочь
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|БАТЭ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|Слуцк
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Витебск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Белшина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Гомель
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Днепр Могилёв
|1:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|16.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 2
|17
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|4.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Гомель
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|Слуцк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Ислочь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Белшина
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Неман
|2:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Минск
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|14.
|Витебск
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|1:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0