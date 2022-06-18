Стадион: Bolt Arena
0'
9' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
26' Желтая карточкаБурджеллаб Нассим
43' Желтая карточкаRafael Floro
49' Желтая карточкаПелтола Матти
69' Желтая карточкаРадулович Боян
71' Вторая желтая карточкаРадулович Боян
0:1
73' ПенальтиЛопес Майкл
80' Желтая карточкаХосконен Артту
90'+6
Ход матча
9'
43'
49'
57'
69'
71'
73'
0:1
80'
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
24
Браун
Дэвид
19
Терхо
Каспер
35
Уорд
Каллум
11
Рафинья
30
Noah
Pallas
77
Ягуби
Моштаг
19
Onni
Suutari
24
Rafael
Floro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
-
19 Терхо КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
20 МурилоПолузащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
- Защитник
-
30 Noah PallasЗащитник
- Полузащитник
-
77 Ягуби МоштагПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Onni SuutariНападающий
- Нападающий
-
24 Rafael FloroНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Кабаши АрмешЗащитник
- Полузащитник
-
16 Банза ЕнохНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
ХИК
Оулу
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|3 (1)
|0.25
|Терхо Каспер
|2
|0.17
|Олусанья Антони
|2
|0.17
|Жаир
|2
|0.17
|Тенхо Миро
|2
|0.17
|Серраренс Фабиан
|1
|0.08
|Хетемай Перпарим
|1
|0.08
|Танака Атому
|1
|0.08
|Браун Дэвид
|1
|0.08
|Мартич Мануэль
|1
|0.08
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.08
|Мурило
|0
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|6 (2)
|0.55
|Лииматта Отсо
|2
|0.18
|Rafael Floro
|2 (1)
|0.18
|Onni Suutari
|1
|0.09
|Кабаши Армеш
|1
|0.09
|Riku Selander
|1
|0.09
|Банза Енох
|1
|0.09
|Коскела Миика
|1
|0.09
|Саланович Деннис
|1 (1)
|0.09
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтала Юкка
|3
|0
|Бурджеллаб Нассим
|3
|0
|Мурило
|3
|0
|Радулович Боян
|1
|1
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Мартич Мануэль
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Floro
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Рафинья
|3
|0
|Magnus Breitenmoser
|3
|0
|Ягуби Моштаг
|1
|1
|Onni Suutari
|2
|0
|Анибал
|1
|0
|Кабаши Армеш
|1
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Лопес Майкл
|1
|0
|Уорд Каллум
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
17
16
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
4
25%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
6
35%
3
19%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
30%
4
31%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1
ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1
Оулу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЯПС - Оулу 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:0 Оулу - Ильвес Тампере-2 4:0 Лахти - Оулу 0:2
Оулу - КуПС 0:3 Оулу - Хонка 2:1 Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|2.
|ХИК
|12
|8
|2
|2
|17 - 10
|26
|3.
|Хонка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|4.
|Оулу
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|5.
|Ильвес
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|6.
|Интер Турку
|11
|4
|3
|4
|19 - 15
|15
|7.
|Хака
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|8.
|СЯК Сейнайоки
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|9.
|ВПС
|9
|3
|1
|5
|16 - 13
|10
|10.
|Лахти
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|11.
|Мариехамн
|10
|1
|4
|5
|8 - 16
|7
|12.
|ХИФК
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хонка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|КуПС
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|3.
|ХИК
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|4.
|Ильвес
|5
|4
|0
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Оулу
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Интер Турку
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|8.
|СЯК Сейнайоки
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Мариехамн
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|10.
|ВПС
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|11.
|Лахти
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|12.
|ХИФК
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|2.
|КуПС
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|ВПС
|5
|3
|0
|2
|13 - 7
|9
|4.
|Лахти
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|5.
|Интер Турку
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|6.
|Оулу
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Хонка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|СЯК Сейнайоки
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|9.
|Хака
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|10.
|Ильвес
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|11.
|ХИФК
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|12.
|Мариехамн
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1