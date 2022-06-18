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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
ХИК
0:1
Конец матча
Оулу
0'
9' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
26' Желтая карточка
Бурджеллаб Нассим
43' Желтая карточка
Rafael Floro
49' Желтая карточка
Пелтола Матти
69' Желтая карточка
Радулович Боян
71' Вторая желтая карточка
Радулович Боян
0:1
73' Пенальти
Лопес Майкл
80' Желтая карточка
Хосконен Артту
90'+6
12
Тоннандер
Якоб
4
Тойвио
Йоона
5
Хосконен
Артту
22
Райтала
Юкка
14
Пелтола
Матти
10
Бурджеллаб
Нассим
37
Танака
Атому
24
Браун
Дэвид
19
Терхо
Каспер
44
Серраренс
Фабиан
58
Или-Кокко
Йоханнес
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
11
Рафинья
70
Mehdi
Hetemaj
30
Noah
Pallas
44
Magnus
Breitenmoser
77
Ягуби
Моштаг
14
Йокелайнен
Никлас
19
Onni
Suutari
9
Лопес
Майкл
24
Rafael
Floro
ХИК
Оулу

История личных встреч

ХИК
Оулу

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

В
2:1
В
3:1
В
1:1
В
2:0
В
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 3 (1) 0.25
Терхо Каспер 2 0.17
Олусанья Антони 2 0.17
Жаир 2 0.17
Тенхо Миро 2 0.17
Серраренс Фабиан 1 0.08
Хетемай Перпарим 1 0.08
Танака Атому 1 0.08
Браун Дэвид 1 0.08
Мартич Мануэль 1 0.08
Бурджеллаб Нассим 1 0.08
Мурило 0 0
Или-Кокко Йоханнес 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 6 (2) 0.55
Лииматта Отсо 2 0.18
Rafael Floro 2 (1) 0.18
Onni Suutari 1 0.09
Кабаши Армеш 1 0.09
Riku Selander 1 0.09
Банза Енох 1 0.09
Коскела Миика 1 0.09
Саланович Деннис 1 (1) 0.09

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтала Юкка 3 0
Бурджеллаб Нассим 3 0
Мурило 3 0
Радулович Боян 1 1
Хетемай Перпарим 1 0
Танака Атому 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хосконен Артту 1 0
Тенхо Миро 1 0
Олусанья Антони 1 0
Пелтола Матти 1 0
Или-Кокко Йоханнес 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Floro 4 0
Riku Selander 3 0
Рафинья 3 0
Magnus Breitenmoser 3 0
Ягуби Моштаг 1 1
Onni Suutari 2 0
Анибал 1 0
Кабаши Армеш 1 0
Саланович Деннис 1 0
Лопес Майкл 1 0
Уорд Каллум 1 0
Каллинен Йере 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

17
16
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
4
25%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
6
35%
3
19%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
30%
4
31%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1
ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1
Оулу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЯПС - Оулу 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:0 Оулу - Ильвес Тампере-2 4:0 Лахти - Оулу 0:2
Оулу - КуПС 0:3 Оулу - Хонка 2:1 Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 11 8 2 1 17 - 7 26
2. ХИК 12 8 2 2 17 - 10 26
3. Хонка 10 6 2 2 18 - 9 20
4. Оулу 11 5 3 3 16 - 13 18
5. Ильвес 10 4 3 3 17 - 15 15
6. Интер Турку 11 4 3 4 19 - 15 15
7. Хака 11 4 2 5 15 - 20 14
8. СЯК Сейнайоки 11 3 2 6 9 - 17 11
9. ВПС 9 3 1 5 16 - 13 10
10. Лахти 11 2 3 6 11 - 19 9
11. Мариехамн 10 1 4 5 8 - 16 7
12. ХИФК 9 0 3 6 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хонка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. КуПС 5 4 1 0 9 - 3 13
3. ХИК 6 4 0 2 11 - 9 12
4. Ильвес 5 4 0 1 11 - 7 12
5. Оулу 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
7. Интер Турку 6 2 2 2 10 - 8 8
8. СЯК Сейнайоки 5 2 1 2 5 - 5 7
9. Мариехамн 5 1 3 1 5 - 6 6
10. ВПС 4 0 1 3 3 - 6 1
11. Лахти 5 0 1 4 1 - 11 1
12. ХИФК 5 0 1 4 2 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 6 4 2 0 6 - 1 14
2. КуПС 6 4 1 1 8 - 4 13
3. ВПС 5 3 0 2 13 - 7 9
4. Лахти 6 2 2 2 10 - 8 8
5. Интер Турку 5 2 1 2 9 - 7 7
6. Оулу 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Хонка 5 2 1 2 6 - 5 7
8. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
9. Хака 5 1 0 4 6 - 12 3
10. Ильвес 5 0 3 2 6 - 8 3
11. ХИФК 4 0 2 2 5 - 7 2
12. Мариехамн 5 0 1 4 3 - 10 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      49'
      Matti Peltola получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Rafael Floro получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Бурджеллаб Нассим получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Ягуби Моштаг получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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