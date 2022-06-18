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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 4770
Сарпсборг-08
5:1
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
12' Желтая карточка
Хорн Йорген
1:0
14' Гол
Молинс Гильермо
2:0
18' Гол
Хейнтс Тобиас
3:0
38' Пенальти
Салетрос Антон
40' Желтая карточка
Сальвесен Ларс-Йорген
4:0
45' Пенальти
Салетрос Антон
4:1
45' Гол
Энерсен Оле
75' Желтая карточка
Эдегор Магнар
5:1
90' Гол
Хейнтс Тобиас
90'+4
1
Видтун-Нильсен
Симен
7
Хальворсен
Уле
Йорген
4
Утвик
Бьорн
3
Хорн
Йорген
17
Солтведт
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Салетрос
Антон
25
Майгор
Миккел
11
Линнсет
Йонатан
41
Хейнтс
Тобиас
8
Молинс
Гильермо
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
7
Стеневик
Халлдор
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
84
Энерсен
Оле
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

4.8%
47.6%
47.6%
1 победа 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Т
5:0
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:3
Т
2:1
Т
2:2
ТМК
4:2
Т
0:1
Т
1:2
ТМК
2:3
Т
0:0
Т
1:1
ТМК
2:1
Т
1:0
Т
4:0
Т
1:6
Т
1:1
Т
0:0
Т
4:1
Т
2:4
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинс Гильермо 5 0.5
Хейнтс Тобиас 5 0.5
Майгор Миккел 4 0.4
Салетрос Антон 3 (2) 0.3
Солтведт Йоахим 2 0.2
Линнсет Йонатан 1 0.1
Эдегор Магнар 1 0.1
Упсет Кристиан 1 0.1
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 6 0.55
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.36
Фрайдей Фред 2 0.18
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.09
Энерсен Оле 1 0.09
Стенгель Херман 1 (1) 0.09
Ипалибо Джек 1 0.09
Валсвик Густав 0 0
Стеневик Халлдор 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорн Йорген 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Скиппер Антон 2 0
Молинс Гильермо 1 0
Хальворсен Уле Йорген 1 0
Салетрос Антон 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Майгор Миккел 1 0
Солтведт Йоахим 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стеневик Халлдор 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Красники Крешник 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Грогард Томас 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
3
23%
5
56%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
2
40%
5
38%
61-75
1
20%
2
15%
76-90

Забито

22
16
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
6
27%
8
50%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
4
18%
2
13%
76-90

Пропущено

12
21
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
25%
4
19%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
4
33%
6
29%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2
Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4
Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 10 7 3 0 21 - 7 24
2. Мольде 10 7 1 2 20 - 10 22
3. Викинг 11 6 3 2 21 - 11 21
4. Стрёмсгодсет 11 5 2 4 17 - 20 17
5. Сарпсборг-08 10 5 1 4 22 - 12 16
6. Будё-Глимт 2:0 10 4 4 2 20 - 14 16
7. Олесунн 10 4 3 3 12 - 13 15
8. Русенборг 9 3 5 1 15 - 10 14
9. Одд 10 4 0 6 9 - 15 12
10. Тромсё 9 2 5 2 12 - 15 11
11. Волеренга 10 3 1 6 10 - 19 10
12. Хам-Кам 9 1 6 2 12 - 11 9
13. Саннефьёрд 8 3 0 5 12 - 16 9
14. Хёугесунн 10 2 2 6 15 - 21 8
15. Дьерв 9 2 1 6 4 - 17 7
16. Кристиансунд 0:2 8 0 1 7 5 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 5 5 0 0 10 - 0 15
2. Викинг 6 4 2 0 12 - 2 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Русенборг 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Тромсё 5 2 2 1 8 - 9 8
7. Олесунн 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Будё-Глимт 2:0 5 1 4 0 11 - 7 7
9. Волеренга 4 2 1 1 4 - 6 7
10. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
11. Дьерв 5 2 1 2 3 - 7 7
12. Одд 5 2 0 3 6 - 9 6
13. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 5 6
14. Хёугесунн 5 1 1 3 6 - 10 4
15. Кристиансунд 0:2 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Лиллестрём 5 2 3 0 11 - 7 9
3. Сарпсборг-08 4 3 0 1 13 - 5 9
4. Будё-Глимт 2:0 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Саннефьёрд 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Олесунн 6 2 2 2 7 - 8 8
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Викинг 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Русенборг 5 1 3 1 8 - 7 6
10. Одд 5 2 0 3 3 - 6 6
11. Хёугесунн 5 1 1 3 9 - 11 4
12. Тромсё 4 0 3 1 4 - 6 3
13. Хам-Кам 4 0 3 1 5 - 6 3
14. Волеренга 6 1 0 5 6 - 13 3
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 0:2 4 0 0 4 1 - 6 0
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