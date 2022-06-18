Стадион: Сарпсборг Зрители: 4770
5:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаХорн Йорген
1:0
14' ГолМолинс Гильермо
2:0
18' ГолХейнтс Тобиас
3:0
38' ПенальтиСалетрос Антон
40' Желтая карточкаСальвесен Ларс-Йорген
4:0
45' ПенальтиСалетрос Антон
4:1
45' ГолЭнерсен Оле
75' Желтая карточкаЭдегор Магнар
5:1
90' ГолХейнтс Тобиас
90'+4
Ход матча
12'
14'
1:0
18'
2:0
38'
3:0
45'
4:0
45'
4:1
75'
90'
5:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
9 Удары в створ 7
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
74 Aridon Racaj
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
84 Энерсен ОлеНападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Marko Farji
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
История личных встреч
Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
21 матч
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
4.8%
47.6%
47.6%
1 победа 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинс Гильермо
|5
|0.5
|Хейнтс Тобиас
|5
|0.5
|Майгор Миккел
|4
|0.4
|Салетрос Антон
|3 (2)
|0.3
|Солтведт Йоахим
|2
|0.2
|Линнсет Йонатан
|1
|0.1
|Эдегор Магнар
|1
|0.1
|Упсет Кристиан
|1
|0.1
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|6
|0.55
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.36
|Фрайдей Фред
|2
|0.18
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.09
|Энерсен Оле
|1
|0.09
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.09
|Ипалибо Джек
|1
|0.09
|Валсвик Густав
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорн Йорген
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Скиппер Антон
|2
|0
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
3
23%
5
56%
31-45
3
23%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
2
40%
5
38%
61-75
1
20%
2
15%
76-90
Забито
22
16
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
6
27%
8
50%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
4
18%
2
13%
76-90
Пропущено
12
21
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
25%
4
19%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
4
33%
6
29%
61-75
3
25%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2
Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4
Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|Викинг
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|4.
|Стрёмсгодсет
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|5.
|Сарпсборг-08
|10
|5
|1
|4
|22 - 12
|16
|6.
|Будё-Глимт
|2:0
|10
|4
|4
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Олесунн
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|8.
|Русенборг
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|9.
|Одд
|10
|4
|0
|6
|9 - 15
|12
|10.
|Тромсё
|9
|2
|5
|2
|12 - 15
|11
|11.
|Волеренга
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|12.
|Хам-Кам
|9
|1
|6
|2
|12 - 11
|9
|13.
|Саннефьёрд
|8
|3
|0
|5
|12 - 16
|9
|14.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|15 - 21
|8
|15.
|Дьерв
|9
|2
|1
|6
|4 - 17
|7
|16.
|Кристиансунд
|0:2
|8
|0
|1
|7
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|5
|5
|0
|0
|10 - 0
|15
|2.
|Викинг
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|3.
|Мольде
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Стрёмсгодсет
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|5.
|Русенборг
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Тромсё
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|7.
|Олесунн
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Будё-Глимт
|2:0
|5
|1
|4
|0
|11 - 7
|7
|9.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|10.
|Сарпсборг-08
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|11.
|Дьерв
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|12.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|13.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|14.
|Хёугесунн
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|Кристиансунд
|0:2
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Лиллестрём
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|3.
|Сарпсборг-08
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|4.
|Будё-Глимт
|2:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Саннефьёрд
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Олесунн
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Викинг
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Русенборг
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|10.
|Одд
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|11.
|Хёугесунн
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|12.
|Тромсё
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|13.
|Хам-Кам
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|14.
|Волеренга
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|15.
|Дьерв
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|0:2
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0